CORE Summit irá discutir cibersegurança no setor financeiro

Nos próximos dias 24 e 25 de setembro será realizado em São Paulo, no Teatro CIEE, o CORE Summit 2025, evento que tem como proposta analisar riscos, fragilidades e formas de atuação diante do aumento das ameaças cibernéticas que colocam em xeque a segurança e a credibilidade do sistema financeiro nacional.

Promovido pelo Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização (Coremec), a iniciativa também conta com a participação do Banco Central do Brasil (BCB), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e Superintendência de Seguros Privados (Susep) e parceria com a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac).

De acordo com o diretor de inovação e estratégia da Fenasbac, Rodrigoh Henriques, a segurança cibernética deixou de ser apenas um desafio tecnológico e se tornou uma pauta regulatória, institucional e estratégica. “Este evento tem como objetivo ser um espaço para que os principais atores do país construam, juntos, respostas concretas, inovadoras e aplicáveis”, explica.

O encontro deve reunir aproximadamente 400 participantes, entre representantes de órgãos reguladores, dirigentes de instituições financeiras, especialistas e acadêmicos. Na programação, estão previstos painéis, palestras e discussões com autoridades, além de serviço de tradução simultânea, apresentação de estudos de caso do Brasil e do exterior, debates sobre modelos de supervisão, práticas de governança em segurança digital e o avanço das normas regulatórias frente às mudanças trazidas pela transformação digital.

Otto Lobo, presidente interino da CVM, afirma que a estabilidade do sistema financeiro depende, cada vez mais, da capacidade coletiva de enfrentar os riscos cibernéticos com inteligência, cooperação e agilidade.

“Este evento promovido é um marco importante para o fortalecimento da resiliência digital do setor, ao reunir diferentes visões e experiências em torno de um objetivo comum: proteger a confiança da sociedade nas instituições financeiras. A cibersegurança é hoje uma dimensão essencial da supervisão prudencial”, acrescenta.

A Fenasbac, que colabora com os reguladores na implementação de iniciativas de inovação voltadas ao Sistema Financeiro Nacional, busca reforçar, com este encontro, seu papel de conectar os desafios atuais às soluções que apontam para o futuro.

Keynote speakers e programação

A abertura oficial do evento está marcada para às 13h30min do dia 24 de setembro e tem como destaque a participação do keynote speaker Chris Brummer, professor de Direito e especialista em regulação de ativos digitais da Georgetown University.

Já no dia 25 de setembro, os trabalhos terão início às 8h30min, com debates que ampliam o foco para os efeitos da inteligência artificial (IA), tokenização e criptoativos, sobre a resiliência cibernética do sistema financeiro, contando com a apresentação do keynote speaker Miguel Diaz, Deputy Head do Bank for International Settlements (BIS).

Serviço

Evento: CORE Summit

Data: 24 e 25 de setembro de 2025

Horário: 13h30 às 18h (dia 24) | 08h30min às 18h10min (dia 25)

Local: Teatro CIEE – Rua Tabapuã, 445 – Itaim Bibi, São Paulo – SP

Participação: A participação no evento se dará por meio de convites enviados diretamente pelos organizadores. No entanto, integrantes do ecossistema financeiro e tecnológico poderão manifestar interesse em participar pelo link: https://bit.ly/solicitacao-evento-coremec

O aceite da solicitação dependerá da disponibilidade de vagas, bem como do alinhamento do solicitante com a pauta.