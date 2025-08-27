Quarta, 27 de Agosto de 2025
8°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Europa: Tratado de Schengen define cobertura de seguro

Seguro viagem é obrigatório para viajar para países da Europa; especialista da Vital Card fala sobre as especificidades do Tratado de Schengen e ex...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/08/2025 às 15h18
Europa: Tratado de Schengen define cobertura de seguro
Imagem de tonodiaz no Freepik

O seguro viagem é obrigatório para brasileiros que viajam para a Europa, especificamente para os países que fazem parte do Tratado de Schengen. O Tratado permite a circulação entre os países membros, mas determina condições a fim de oferecer segurança aos turistas.

Dentre os países que exigem a modalidade, ganham maior destaque turístico a Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Polônia, República Tcheca, Suíça e Suécia.

De acordo com um estudo desenvolvido pela Hibou, mais da metade (53%) dos brasileiros planejava viajar em um período de 12 meses, e muitos deles para a Europa, como indicam os dados compartilhados pelo portal Panrotas.

A Europa (21%) é o terceiro destino mais desejado pelos entrevistados, ficando atrás apenas de viagens nacionais (55%) e estaduais (23%). O levantamento ouviu mais de 1,3 mil brasileiros a fim de descobrir quais são os destinos preferidos dos viajantes para viver novas experiências.

Rafael Turra, diretor operacional da Vital Card, destaca que muitos brasileiros ainda se perguntam quais são as exigências do Tratado de Schengen em relação ao seguro viagem e quais coberturas mínimas são exigidas.

“O Tratado de Schengen exige que viajantes de fora da Europa contratem um seguro viagem com cobertura mínima de EUR 30 mil para despesas médico-hospitalares. Esse valor é obrigatório para garantir que o visitante possa arcar com eventuais custos de saúde durante a estadia, sem depender dos sistemas públicos europeus”, explica o especialista.

Ele destaca que, caso o viajante não apresente um seguro viagem que atenda aos critérios exigidos à imigração de um país membro do Tratado, o turista pode ser impedido de entrar no país, mesmo tendo passagem e hospedagem confirmadas.

“Os agentes de imigração têm autoridade para barrar a entrada de quem não cumpre os requisitos do Tratado”, alerta. 

Plano além das coberturas mínimas é recomendado

O diretor operacional da Vital Card ressalta que, além das exigências mínimas, outros tipos de cobertura podem ser recomendados para garantir mais tranquilidade durante a viagem.

“Recomendamos sempre um plano mais completo, com coberturas que vão além do mínimo”, frisa. Entre as coberturas extras mais importantes, o diretor lista as mais adquiridas na Vital Card:

  • Cobertura para covid-19, que ainda é exigência em alguns destinos ou companhias aéreas;
  • Seguro contra extravio ou danos à bagagem, que evita prejuízos em casos comuns durante voos internacionais;
  • Assistência jurídica, importante em casos de acidentes ou imprevistos legais;
  • Cobertura para cancelamento de viagem, ideal para quem tem cronograma apertado.

Escolha da seguradora exige atenção

Turra conta que o viajante deve ficar atento a fim de identificar se um plano oferecido por seguradoras brasileiras é, de fato, aceito pelos países europeus. “O mais importante é verificar se o plano informa claramente que atende às exigências do Tratado de Schengen, com a cobertura mínima de EUR 30 mil para despesas médicas”, ressalta. 

Planos de seguro para viagens a turismo, intercâmbio e negócios: o que muda?

De acordo com o especialista, é possível observar uma série de diferenças entre os planos de seguro voltados a viagens a turismo, intercâmbio ou negócios.

“Há diferenças importantes. Planos para intercâmbio, por exemplo, costumam ter cobertura estendida”, ressalta. 

“Já os planos para negócios podem incluir assistência para perda de voos de conexão, suporte em reuniões ou até cobertura para equipamentos profissionais. O plano deve ser escolhido conforme o perfil da viagem”, acrescenta o diretor.

No caso de viagens longas ou múltiplas entradas em diferentes países europeus, há recomendações específicas em relação ao tipo de seguro contratado.

“Nesses casos, é ideal escolher seguros com cobertura por toda a duração da estadia, sem a necessidade de renovação no meio do caminho. Além disso, recomendamos verificar se o seguro cobre todos os países visitados, mesmo fora do espaço Schengen, e se há cobertura para retorno antecipado ou prolongamento de estadia”, completa Turra. 

Contratação com antecedência

“Não deixe para a última hora: contratar com antecedência permite comparar opções com calma e entender o que está incluso”, ressalta o diretor operacional da Vital Card.

Para Turra, vale priorizar seguradoras com atendimento no Brasil e suporte 24h no exterior, de preferência em português. “E lembre-se: o seguro é um item obrigatório, mas também essencial para a sua segurança durante a viagem”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.vitalcard.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de GarryKillian no Freepik
Turismo Há 5 dias

Bahia é o melhor destino para eventos do país

Especialista da agência Bahia Terra Turismo explica qual o impacto da conquista para o mercado turístico do estado, considerando o aspecto corporat...

 Assessoria das Cataratas
Turismo Há 2 semanas

Foz do Iguaçu: Usina São João será reaberta à visitação

Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel, destaca a importância da iniciativa para a conservação da história e cultura da região e...

 Foto: Freepik
Turismo Há 2 semanas

Belém sedia seminário sobre turismo regenerativo na Amazônia

Seminário acontece no dia 13 de agosto, no SESC Ver-o-Peso, em Belém do Pará, com lançamento de publicação internacional, painéis sobre turismo reg...

 Imagem de Freepik
Turismo Há 2 semanas

Seguro Viagem: cobertura pode auxiliar em situações extremas

Segundo Luciano Bonfim, diretor comercial da Vital Card, a contratação do seguro viagem tem o objetivo de garantir suporte em momentos difíceis no ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 3 semanas

Santa Catarina promove turismo no Meeting Brasil 2025

Evento internacional conecta destinos brasileiros a mais de 600 operadores de turismo da América Latina.Foto: Divulgação/SeturNesta segunda-feira, ...

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
21° Sensação
1.8 km/h Vento
60% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h53 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
27° 15°
Domingo
23° 16°
Segunda
26° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Modelo de negócio une estética e patrimônio imobiliário
Câmara Há 14 minutos

Deputados preveem “nova era” para a comunicação pública a partir da TV 3.0
Câmara Há 14 minutos

Agentes públicos afirmam que faltam recursos para o enfrentamento das mudanças climáticas
Economia Há 28 minutos

Juro alto preocupa mais que tarifaço, diz Luiz Marinho
Obras Há 28 minutos

Construção das barragens dos arroios Taquarembó e Jaguari é destaque em evento nacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,21%
Euro
R$ 6,31 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 644,917,15 +0,92%
Ibovespa
139,205,81 pts 1.04%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6810 (26/08/25)
07
08
34
61
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias