Quarta, 27 de Agosto de 2025
8°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Crescem as tendências do franchising odontológico para 2026

O franchising odontológico projeta crescimento em 2026, impulsionado por tecnologia, sustentabilidade e formatos de negócio acessíveis. Redes que o...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/08/2025 às 14h49
Crescem as tendências do franchising odontológico para 2026
Gemini Imagem de IA

O franchising brasileiro vem se consolidando como um dos segmentos mais dinâmicos da economia, e o mercado odontológico assume papel de destaque nesse cenário. Com o avanço da tecnologia, a busca por atendimento acessível e a valorização da experiência do paciente, as redes de clínicas odontológicas se posicionam como protagonistas de um setor em transformação.

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o franchising de saúde, beleza e bem-estar já figura entre os segmentos que mais crescem no Brasil. As projeções para 2026 indicam que a odontologia continuará ganhando relevância dentro desse movimento, especialmente para marcas que conseguirem unir tecnologia, humanização e formatos de negócio acessíveis.

Segundo o Dr. André Tozi, CEO e fundador da Sorrix, franquia de clínicas odontológicas, o próximo ciclo será marcado pela combinação de inovação com gestão sólida:

“Os pacientes estão mais informados, exigentes e atentos à qualidade do atendimento. Não basta apenas oferecer preço competitivo, é preciso entregar confiança, tecnologia e experiência. O franqueado que estiver alinhado a esse novo perfil de consumidor terá vantagem significativa no mercado.”

Entre as tendências previstas para 2026, Jaques Grinberg, especialista em franchising, vendas e marketing, destaca quatro movimentos principais:

  • Digitalização e inteligência artificial: sistemas inteligentes para avaliação de exames, apoio no diagnóstico e acompanhamento do paciente devem ser cada vez mais comuns, aumentando a eficiência clínica e auxiliando no engajamento e fidelização.

  • Sustentabilidade e responsabilidade social: consumidores valorizam marcas comprometidas com o impacto ambiental e social. Clínicas que adotarem práticas sustentáveis e ações de inclusão terão melhor posicionamento competitivo.

  • Formação de profissionais em vendas e persuasão: mais do que competência técnica, dentistas e equipes precisam desenvolver habilidades de comunicação, negociação e quebra de objeções, elevando os índices de conversão e satisfação.

  • Formatos acessíveis de franquia: modelos mais enxutos, com investimento inicial viável, devem ampliar a capilaridade do setor, alcançando cidades médias e regiões ainda pouco exploradas.

Essas tendências se refletem no desempenho de redes em expansão. A Sorrix, por exemplo, tem implementado treinamentos contínuos, presenciais e on-line, voltados a franqueados e equipes, com foco em vendas, gestão e atendimento, preparando a rede para acompanhar as mudanças e exigências do mercado.

A franqueada Laís do Patrocínio Sant’Ana, de Valença (RJ), relata sua experiência:

“Começamos nossa primeira clínica e, após análise de desempenho e viabilidade, decidimos abrir a segunda unidade em Volta Redonda.”

Natália Assis, Head de Expansão da Sorrix, observa o aumento da abertura de novas unidades:

“Cada vez mais empreendedores da rede têm optado por abrir novas unidades, aumentando o número de multifranqueados e consolidando o modelo de expansão.”

Esse contexto reforça que a odontologia é um dos setores com maior crescimento no franchising brasileiro, combinando tecnologia, acessibilidade e suporte, e atraindo cada vez mais investidores interessados em empreender em um mercado sólido e em expansão.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
ChatGPT
Tecnologia Há 1 minuto

Empresas ampliam defesa com segurança cibernética integrada

O aumento da frequência e sofisticação dos ataques cibernéticos exige das empresas estratégias integradas para proteger dados e garantir a continui...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 17 minutos

Modelo de negócio une estética e patrimônio imobiliário

Monte Olimpo lança o Clínica Prime, projeto voltado para alavancagem, gestão e abertura de clínicas de estética com faturamento projetado acima de ...

 Freepik
Tecnologia Há 46 minutos

Mangueiras de sucção para fossa apoiam saneamento urbano

Dos cerca de 77 milhões de domicílios que o Brasil tinha em 2024, 29,5% não tinham ligação com rede geral de esgoto

 Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Filtros melhoram qualidade em máquinas de bebidas comerciais

Tecnologias de filtragem reduzem contaminantes e preservam sabor, atendendo demandas regulatórias em setores como restaurantes e cafeterias
Tecnologia Há 1 hora

Fintechs concederam R$ 35,5 bi em crédito em 2024

Pesquisa Fintechs de Crédito Digital, realizada pela PwC Brasil e pela Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), destaca maturidade do ecoss...

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
21° Sensação
1.8 km/h Vento
60% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h53 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
27° 15°
Domingo
23° 16°
Segunda
26° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Modelo de negócio une estética e patrimônio imobiliário
Câmara Há 14 minutos

Deputados preveem “nova era” para a comunicação pública a partir da TV 3.0
Câmara Há 14 minutos

Agentes públicos afirmam que faltam recursos para o enfrentamento das mudanças climáticas
Economia Há 28 minutos

Juro alto preocupa mais que tarifaço, diz Luiz Marinho
Obras Há 28 minutos

Construção das barragens dos arroios Taquarembó e Jaguari é destaque em evento nacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,21%
Euro
R$ 6,31 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 644,917,15 +0,92%
Ibovespa
139,205,81 pts 1.04%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6810 (26/08/25)
07
08
34
61
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias