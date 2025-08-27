CONARH 2025 debate gestão de pessoas e inclusão financeira

O CONARH 2025, considerado um dos maiores eventos de gestão de pessoas da América Latina, de acordo com a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Brasil), reuniu lideranças do setor para discutir inovação, cultura organizacional e estratégias de retenção de talentos.

Entre os participantes esteve Vanderson Aquino, CEO e fundador do Méntore Bank, que apresentou reflexões sobre inovação e inclusão financeira em um talk show mediado pela atriz Deborah Secco. O executivo abordou temas como liderança, carreira e acesso a soluções financeiras.

Durante a conversa, Aquino destacou os desafios enfrentados por trabalhadores que recebem entre um e cinco salários mínimos e relatou que, muitas vezes, o dinheiro disponível em conta se esgota em apenas três horas após o pagamento. Segundo ele, a proposta do Méntore é ampliar a inclusão financeira para esse público, por meio de crédito acessível e ferramentas de apoio à gestão pessoal.

Ao comentar sua trajetória profissional, Aquino citou a fundação do banco como uma das decisões financeiras mais arriscadas que já tomou. “O Brasil teve por muito tempo apenas cinco grandes bancos, com forte concentração de mercado. A grande aposta foi montar o Méntore. Apesar do risco, o retorno mostrou-se positivo”, afirmou.

A participação no CONARH 2025 reforçou o espaço do setor financeiro nas discussões sobre recursos humanos, ao conectar temas como inovação, bem-estar e novas formas de relacionamento entre pessoas e empresas.