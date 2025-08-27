Quarta, 27 de Agosto de 2025
8°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CONARH 2025 debate gestão de pessoas e inclusão financeira

O CONARH 2025, considerado um dos maiores eventos de gestão de pessoas da América Latina pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Brasi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/08/2025 às 14h03
CONARH 2025 debate gestão de pessoas e inclusão financeira
Alessandro Kawan

O CONARH 2025, considerado um dos maiores eventos de gestão de pessoas da América Latina, de acordo com a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Brasil), reuniu lideranças do setor para discutir inovação, cultura organizacional e estratégias de retenção de talentos.

Entre os participantes esteve Vanderson Aquino, CEO e fundador do Méntore Bank, que apresentou reflexões sobre inovação e inclusão financeira em um talk show mediado pela atriz Deborah Secco. O executivo abordou temas como liderança, carreira e acesso a soluções financeiras.

Durante a conversa, Aquino destacou os desafios enfrentados por trabalhadores que recebem entre um e cinco salários mínimos e relatou que, muitas vezes, o dinheiro disponível em conta se esgota em apenas três horas após o pagamento. Segundo ele, a proposta do Méntore é ampliar a inclusão financeira para esse público, por meio de crédito acessível e ferramentas de apoio à gestão pessoal.

Ao comentar sua trajetória profissional, Aquino citou a fundação do banco como uma das decisões financeiras mais arriscadas que já tomou. “O Brasil teve por muito tempo apenas cinco grandes bancos, com forte concentração de mercado. A grande aposta foi montar o Méntore. Apesar do risco, o retorno mostrou-se positivo”, afirmou.

A participação no CONARH 2025 reforçou o espaço do setor financeiro nas discussões sobre recursos humanos, ao conectar temas como inovação, bem-estar e novas formas de relacionamento entre pessoas e empresas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
ChatGPT
Tecnologia Há 2 minutos

Empresas ampliam defesa com segurança cibernética integrada

O aumento da frequência e sofisticação dos ataques cibernéticos exige das empresas estratégias integradas para proteger dados e garantir a continui...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 18 minutos

Modelo de negócio une estética e patrimônio imobiliário

Monte Olimpo lança o Clínica Prime, projeto voltado para alavancagem, gestão e abertura de clínicas de estética com faturamento projetado acima de ...

 Freepik
Tecnologia Há 47 minutos

Mangueiras de sucção para fossa apoiam saneamento urbano

Dos cerca de 77 milhões de domicílios que o Brasil tinha em 2024, 29,5% não tinham ligação com rede geral de esgoto

 Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Filtros melhoram qualidade em máquinas de bebidas comerciais

Tecnologias de filtragem reduzem contaminantes e preservam sabor, atendendo demandas regulatórias em setores como restaurantes e cafeterias
Tecnologia Há 1 hora

Fintechs concederam R$ 35,5 bi em crédito em 2024

Pesquisa Fintechs de Crédito Digital, realizada pela PwC Brasil e pela Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), destaca maturidade do ecoss...

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
21° Sensação
1.8 km/h Vento
60% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h53 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
27° 15°
Domingo
23° 16°
Segunda
26° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Modelo de negócio une estética e patrimônio imobiliário
Câmara Há 14 minutos

Deputados preveem “nova era” para a comunicação pública a partir da TV 3.0
Câmara Há 14 minutos

Agentes públicos afirmam que faltam recursos para o enfrentamento das mudanças climáticas
Economia Há 28 minutos

Juro alto preocupa mais que tarifaço, diz Luiz Marinho
Obras Há 28 minutos

Construção das barragens dos arroios Taquarembó e Jaguari é destaque em evento nacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,21%
Euro
R$ 6,31 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 644,917,15 +0,92%
Ibovespa
139,205,81 pts 1.04%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6810 (26/08/25)
07
08
34
61
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias