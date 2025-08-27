Saúde em Obras: setor de Ultrassonografia da Maternidade Carmela Dutra passa por melhorias e ampliação

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

A Maternidade Carmela Dutra, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em Florianópolis, está passando por melhorias em toda a Emergência. Atualmente, o setor de Ultrassonografia está recebendo trabalhos de recuperação, que abrangem paredes, aberturas, forros e pisos.

Antes da reforma, o espaço contava com três salas, sendo uma improvisada. Com as obras, todas as salas serão adequadas e receberão banheiros exclusivos, possibilitando mais conforto e funcionalidade para pacientes e profissionais.

Além disso, a Sala de Classificação de Risco começou a ser modernizada. Toda a área da Emergência será revitalizada. O investimento do Governo de Santa Catarina ultrapassa R$ 500 mil no espaço, que não recebia intervenções há mais de 15 anos.

“Essas melhorias fazem parte do compromisso em oferecer uma estrutura cada vez melhor aos nossos pacientes. Atualmente, o Centro de Imagens, nosso setor de ultrassonografia, passa por uma recuperação geral para proporcionar maior conforto e segurança a população e profissionais que aqui trabalham”, destacou o diretor da MCD, Gilberto Seemann.

Foto: Reprodução/Secom SC

Durante esse período, os atendimentos na Emergência estão sendo priorizados para gestantes de alto risco ou em situações de urgência. Casos ginecológicos e cuidados não urgentes devem ser inicialmente direcionados às Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Entre as assistências emergenciais, estão incluídas gestantes com contrações frequentes; perda de líquido amniótico; pressão alta; parto iminente; sangramentos intensos ou moderados; trabalho de parto prematuro (antes de 37 semanas); e líquido amniótico esverdeado.

Situações como dúvidas sobre pré-natal, nódulos, episódios isolados de sangramento, corrimentos e infecções urinárias em não grávidas devem ser resolvidas nas UBSs ou nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

Mais informações:

Victória Lopes

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]