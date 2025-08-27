Quarta, 27 de Agosto de 2025
8°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saúde em Obras: setor de Ultrassonografia da Maternidade Carmela Dutra passa por melhorias e ampliação

Foto: Victória Lopes/Ascom SESA Maternidade Carmela Dutra, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em Florianópolis, está passando por melho...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
27/08/2025 às 13h48
Saúde em Obras: setor de Ultrassonografia da Maternidade Carmela Dutra passa por melhorias e ampliação
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

A Maternidade Carmela Dutra, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em Florianópolis, está passando por melhorias em toda a Emergência. Atualmente, o setor de Ultrassonografia está recebendo trabalhos de recuperação, que abrangem paredes, aberturas, forros e pisos.

Antes da reforma, o espaço contava com três salas, sendo uma improvisada. Com as obras, todas as salas serão adequadas e receberão banheiros exclusivos, possibilitando mais conforto e funcionalidade para pacientes e profissionais.

Além disso, a Sala de Classificação de Risco começou a ser modernizada. Toda a área da Emergência será revitalizada. O investimento do Governo de Santa Catarina ultrapassa R$ 500 mil no espaço, que não recebia intervenções há mais de 15 anos.

“Essas melhorias fazem parte do compromisso em oferecer uma estrutura cada vez melhor aos nossos pacientes. Atualmente, o Centro de Imagens, nosso setor de ultrassonografia, passa por uma recuperação geral para proporcionar maior conforto e segurança a população e profissionais que aqui trabalham”, destacou o diretor da MCD, Gilberto Seemann.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Durante esse período, os atendimentos na Emergência estão sendo priorizados para gestantes de alto risco ou em situações de urgência. Casos ginecológicos e cuidados não urgentes devem ser inicialmente direcionados às Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Entre as assistências emergenciais, estão incluídas gestantes com contrações frequentes; perda de líquido amniótico; pressão alta; parto iminente; sangramentos intensos ou moderados; trabalho de parto prematuro (antes de 37 semanas); e líquido amniótico esverdeado.

Situações como dúvidas sobre pré-natal, nódulos, episódios isolados de sangramento, corrimentos e infecções urinárias em não grávidas devem ser resolvidas nas UBSs ou nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Antonio Cruz/Agência Brasil
Saúde Há 5 horas

Tempo ao ar livre ajuda a prevenir casos de miopia

Doença atinge 7,6% de crianças e adolescentes brasileiros

 Hospital Regional das Missões, em Santo Ângelo, recebeu aparelho de ressonância magnética no centro de diagnóstico por imagem -Foto: Divulgação Hospital Regional das Missões
Saúde Há 6 horas

Hospitais da região Missioneira são beneficiados com R$ 75 milhões do Avançar Mais na Saúde

Desde a primeira fase, o programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 75,6 milhões (considerando valores já executados e em execução) para obras e co...

 © Walterson Rosa/MS
Saúde Há 21 horas

Rio de Janeiro apresenta queda nos casos de internações por covid-19

Autoridades reforçam vacinação em dia
Saúde Há 23 horas

Anvisa proíbe versões manipuladas da semaglutida, usada no Ozempic

Restrição não foi estendida à tirzepatida, substância do Mounjaro

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Oftalmologistas apontam risco de atendimento por pessoas sem formação

Locais devem seguir exigências da Anvisa para realizar exames

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
21° Sensação
1.8 km/h Vento
60% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h53 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
27° 15°
Domingo
23° 16°
Segunda
26° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Modelo de negócio une estética e patrimônio imobiliário
Câmara Há 14 minutos

Deputados preveem “nova era” para a comunicação pública a partir da TV 3.0
Câmara Há 14 minutos

Agentes públicos afirmam que faltam recursos para o enfrentamento das mudanças climáticas
Economia Há 28 minutos

Juro alto preocupa mais que tarifaço, diz Luiz Marinho
Obras Há 28 minutos

Construção das barragens dos arroios Taquarembó e Jaguari é destaque em evento nacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,21%
Euro
R$ 6,31 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 644,917,15 +0,92%
Ibovespa
139,205,81 pts 1.04%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6810 (26/08/25)
07
08
34
61
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias