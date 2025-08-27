Quarta, 27 de Agosto de 2025
Manpower e Trivia contratam: 2.400 vagas operacionais em SP

A consultoria de soluções em Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, está com 2.400 vagas abertas nas áreas de operação e manutenção da Trivia Tren...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/08/2025 às 13h04
Manpower e Trivia contratam: 2.400 vagas operacionais em SP
Manpower

A empresa de Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, realiza o recrutamento e seleção de grandes empresas no Brasil e em parceria com a Trivia Trens - concessionária do Grupo Comporte - está contratando 2.400 profissionais para atuarem nas Linhas 11–Coral, 12–Safira e 13–Jade de trens metropolitanos de São Paulo.  
 
Os interessados podem se candidatar para as oportunidades de agente de atendimento e segurança, operador(a) de trem e inspetor(a) de tráfego. Além disso, a empresa apresenta outras opções para banco de talentos, como técnicos(as) de manutenção, centro de controle de operações e agente de atendimento e segurança. As oportunidades também estão abertas a pessoas com deficiência. 
 
Todos os cargos exigem, no mínimo, ensino médio completo. As demais qualificações variam conforme a vaga, podendo incluir: curso técnico em eletrônica, elétrica, transporte de passageiros, logística ou maquinista de trens metropolitanos; conhecimento em sistemas eletromecânicos, via permanente, rede aérea, sinalização e manutenção de pátios. Também podem ser critérios de seleção a posse de CNH categoria B e conhecimentos básicos de pacote Office. 
 
O processo seletivo envolve a candidatura na plataforma Gupy, entrevista com o RH e o gestor, retorno sobre o processo seletivo e admissão.  Além de remuneração compatível com o mercado, os candidatos contratados terão acesso aos benefícios oferecidos pela Trivia Trens. 
 
Os candidatos podem realizar o cadastro, até o dia 27 de agosto, por meio do link: https://ts.manpowergroup.com.br/trivia 
 
Para acessar outras oportunidades de emprego em todo o Brasil, basta acessar o portal de vagas do Manpower e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
