Quarta, 27 de Agosto de 2025
8°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Oftalmologistas apontam risco de atendimento por pessoas sem formação

Locais devem seguir exigências da Anvisa para realizar exames

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/08/2025 às 17h45
Oftalmologistas apontam risco de atendimento por pessoas sem formação
© Bruno Peres/Agência Brasil

Dados adiantados nesta terça-feira (26) pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) mostram que, desde janeiro de 2017, foram feitas quase 3 mil denúncias contra pessoas ou estabelecimentos que praticaram atendimentos ou procedimentos oftalmológicos de forma irregular no país.

O CBO avalia que há um cenário de aumento das denúncias de atendimentos oftalmológicos oferecidos por pessoas sem formação em medicina e aponta que isso ocorre, muitas vezes, em óticas e estabelecimentos comerciais.

Os números mostram que, entre janeiro de 2017 e junho deste ano, foram efetuadas 2.950 representações por conta de ações ilegais, incluindo a realização de exames, o diagnóstico de doenças e a prescrição de lentes por não médicos , sendo 142 representações apenas no primeiro semestre de 2025.

Em nota, a entidade avalia que não se trata apenas de uma questão legal, mas de um risco à saúde pública e classifica como fundamental que a população se informe, desconfie de soluções fáceis e busque sempre atendimento com médicos oftalmologistas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entenda

De acordo com o CBO, exames oftalmológicos devem ser realizados por profissionais formados em medicina e, portanto, com um registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), além do Registro de Qualificação de Especialista (RQE).

Além disso, esses profissionais devem atuar em locais que atendam às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), incluindo critérios para a estrutura física, os equipamentos utilizados e as condições sanitárias em geral.

Para a entidade, as normas garantem que o paciente encontre no profissional segurança, eficiência e adequação às regras para cuidar da saúde ocular — requisitos, segundo o conselho, não cumpridos em atendimentos realizados por óticas e estabelecimentos comerciais.

Encontro

O aumento no número de denúncias envolvendo atendimentos oftalmológicos oferecidos por pessoas sem formação em medicina será um dos temas debatidos durante o 69º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, em Curitiba.

O encontro começa nesta quarta-feira (27) e deve reunir especialistas, pesquisadores e representantes de inovações tecnológicas recentes voltadas para a saúde ocular. Os debates seguem até o próximo sábado (30).

*A repórter viajou para o 69º Congresso Brasileiro de Oftalmologia a convite do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Walterson Rosa/MS
Saúde Há 4 horas

Rio de Janeiro apresenta queda nos casos de internações por covid-19

Autoridades reforçam vacinação em dia
Saúde Há 6 horas

Anvisa proíbe versões manipuladas da semaglutida, usada no Ozempic

Restrição não foi estendida à tirzepatida, substância do Mounjaro
Saúde Há 8 horas

Falta de consultas regulares aumenta chance de doenças graves na visão

Alerta é do Conselho Brasileiro de Oftalmologia

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 8 horas

Udesc oferece vacinação gratuita em Florianópolis nesta quinta-feira

Foto: DivulgaçãoA Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) recebe nesta quinta-feira, 28 de agosto, a Van da Vacinação, com oferta de vacin...

 Imagem de prostock-studio no Freepik
Saúde Há 10 horas

Cirurgia plástica corporal e de rejuvenescimento é tendência

Brasil aparece no topo do ranking mundial com mais de 2,35 milhões de cirurgias plásticas realizadas em 2024, à frente dos Estados Unidos. Cirurgiã...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. Máx. 15°
10° Sensação
1.65 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 12°
Sábado
26° 15°
Domingo
22° 17°
Segunda
° °
Últimas notícias
Vista Gaúcha Há 38 minutos

Vista Gaúcha ganha academia com apoio da prefeitura
Câmara Há 54 minutos

Anatel nega que novo regulamento prejudique consumidores dos serviços de telefonia
Justiça Há 54 minutos

Relatora vota no TSE pela cassação do governador de Roraima
Cultura Há 2 horas

Tenente Portela e Região Celeiro Recebem R$ 1,2 Milhão para a Cultura
Prisão Há 2 horas

São Martinho: Polícia Civil prende homem suspeito de incendiar casa da ex-companheira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,02%
Euro
R$ 6,32 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 639,863,49 -0,10%
Ibovespa
137,771,39 pts -0.18%
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6810 (26/08/25)
07
08
34
61
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias