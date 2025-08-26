Terça, 26 de Agosto de 2025
5°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Udesc oferece vacinação gratuita em Florianópolis nesta quinta-feira

Foto: DivulgaçãoA Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) recebe nesta quinta-feira, 28 de agosto, a Van da Vacinação, com oferta de vacin...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
26/08/2025 às 16h44
Udesc oferece vacinação gratuita em Florianópolis nesta quinta-feira
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) recebe nesta quinta-feira, 28 de agosto, a Van da Vacinação, com oferta de vacinas gratuitas para adultos e crianças em Florianópolis. A iniciativa acontecerá das 9h às 17h, no campus-sede da Udesc, localizado no bairro Itacorubi.

A atividade é promovida pelo programa de extensão Promovendo a Saúde na Univer-Cidade, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e é aberta a estudantes, servidores e ao público em geral.

Durante a ação, serão disponibilizadas diversas vacinas previstas no Calendário Nacional de Imunização, incluindo doses de proteção contra a influenza, dengue (para pessoas entre 10 e 16 anos) e febre amarela.

Para receber as vacinas, é necessário apresentar documento de identificação com foto e, se possível, a caderneta de vacinação para atualização dos registros.

Confira a seguir a lista completa de imunizantes que estarão disponíveis:

Adultos e gestantes:

  • Covid-19 (grupos prioritários)
  • Dupla Adulto
  • Hepatite B
  • Tríplice Viral
  • Febre Amarela
  • DTPa (gestantes e profissionais de saúde)

Crianças e adolescentes:

  • HPV (9 a 18 anos)
  • Hepatite A
  • VIP (Poliomielite inativada)
  • DTP
  • Pentavalente
  • Meningo C
  • Pneumo 10
  • Meningo ACWY
  • Dengue (10 a 16 anos)

Para toda a população:

  • Influenza (gripe)

Sobre o programa

Coordenado pela técnica Valdirene Ávila, o programa Promovendo a Saúde na Univer-Cidade realiza ações de caráter informativo e de saúde junto a profissionais da área e às comunidades interna e externa da Udesc.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail  [email protected]  e pelo  perfil do projeto no Instagram .

Assessoria de Comunicação da Udesc
E-mail: [email protected]
Telefone: (48) 3664- 8006

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 11 minutos

Falta de consultas regulares aumenta chance de doenças graves na visão

Alerta é do Conselho Brasileiro de Oftalmologia

 Imagem de prostock-studio no Freepik
Saúde Há 2 horas

Cirurgia plástica corporal e de rejuvenescimento é tendência

Brasil aparece no topo do ranking mundial com mais de 2,35 milhões de cirurgias plásticas realizadas em 2024, à frente dos Estados Unidos. Cirurgiã...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Prefeitura de São Paulo vai ampliar oferta de canabidiol pelo SUS

Tratamento será disponibilizada para mais de 30 tipos de doenças

 Habilitado pela Secretaria da Saúde, o hospital tem um papel importante na assistência cardiológica da região -Foto: Alina Souza/Ascom SES
Saúde Há 23 horas

Hospital São Vicente de Paulo realiza primeiro implante de marcapasso extracardíaco do Litoral Norte

Na semana passada, o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Osório, realizou o primeiro implante de marcapasso extracardíaco do Litoral Norte, ma...

 Do total de investimentos para hospitais da Serra, R$ 69,8 milhões já foram pagos por obras e equipamentos -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Saúde Há 23 horas

Avançar Mais na Saúde investe R$ 89,1 milhões em hospitais da Serra

Desde a primeira fase, o Programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 89,1 milhões (considerando valores já executados e em execução) para obras e co...

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 15°
16° Sensação
3.02 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quarta
21°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 12°
Sábado
26° 15°
Domingo
22° 17°
Últimas notícias
Senado Federal Há 9 minutos

Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico
Saúde Há 9 minutos

Falta de consultas regulares aumenta chance de doenças graves na visão
Política Há 9 minutos

Itamaraty chama de "inverdades" críticas de ministro de Israel a Lula
Senado Federal Há 9 minutos

Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta
Geral Há 24 minutos

Defesa Civil de São Paulo alerta para temporais em parte do estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Chá” fui “chinelão” como vocês!!!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,46%
Euro
R$ 6,33 +0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 640,115,34 +1,29%
Ibovespa
137,412,13 pts -0.44%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6809 (25/08/25)
03
16
38
48
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3478 (25/08/25)
01
04
05
06
07
08
09
10
12
14
15
17
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias