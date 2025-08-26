Udesc oferece vacinação gratuita em Florianópolis nesta quinta-feira

Foto: Divulgação

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) recebe nesta quinta-feira, 28 de agosto, a Van da Vacinação, com oferta de vacinas gratuitas para adultos e crianças em Florianópolis. A iniciativa acontecerá das 9h às 17h, no campus-sede da Udesc, localizado no bairro Itacorubi.

A atividade é promovida pelo programa de extensão Promovendo a Saúde na Univer-Cidade, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e é aberta a estudantes, servidores e ao público em geral.

Durante a ação, serão disponibilizadas diversas vacinas previstas no Calendário Nacional de Imunização, incluindo doses de proteção contra a influenza, dengue (para pessoas entre 10 e 16 anos) e febre amarela.

Para receber as vacinas, é necessário apresentar documento de identificação com foto e, se possível, a caderneta de vacinação para atualização dos registros.

Confira a seguir a lista completa de imunizantes que estarão disponíveis:

Adultos e gestantes:

Covid-19 (grupos prioritários)

Dupla Adulto

Hepatite B

Tríplice Viral

Febre Amarela

DTPa (gestantes e profissionais de saúde)

Crianças e adolescentes:

HPV (9 a 18 anos)

Hepatite A

VIP (Poliomielite inativada)

DTP

Pentavalente

Meningo C

Pneumo 10

Meningo ACWY

Dengue (10 a 16 anos)

Para toda a população:

Influenza (gripe)

Sobre o programa

Coordenado pela técnica Valdirene Ávila, o programa Promovendo a Saúde na Univer-Cidade realiza ações de caráter informativo e de saúde junto a profissionais da área e às comunidades interna e externa da Udesc.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] e pelo perfil do projeto no Instagram .

Assessoria de Comunicação da Udesc

E-mail: [email protected]

Telefone: (48) 3664- 8006