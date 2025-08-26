Terça, 26 de Agosto de 2025
Brasil ultrapassa 800 mil inversores solares instalados

Análise conduzida pela equipe da Hoff Analytics para entender os movimentos do mercado revela avanço da geração distribuída e aponta crescimento no...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/08/2025 às 15h59
Brasil ultrapassa 800 mil inversores solares instalados
Imagem de Freepik

Até o momento, o Brasil registrou a instalação de 811.381 inversores solares. Os números são provenientes de um levantamento interno realizado pela Hoff Analytics, que monitora o mercado de geração distribuída com base em sua própria base proprietária de dados. A partir desta sondagem, foi observado que a região Sudeste concentra mais de 288 mil instalações. Além disso, também foi notado um avanço na região nordeste.

Segundo a Hoff, o monitoramento feito até aqui revela uma trajetória notável de crescimento da energia solar, que vem se consolidando como uma alternativa estratégica na matriz energética brasileira. Para Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics, o levantamento interno só foi possível de ser viabilizado por conta da tecnologia desenvolvida pela empresa a partir da demanda de um cliente do setor fotovoltaico. "Hoje, não há outra ferramenta que capte com tanta precisão e agilidade esses dados. As informações que levantamos internamente foram mapeadas em poucos minutos, graças à força da inteligência de dados", afirma.

Ele ainda destaca que o estudo também revela oportunidades em regiões historicamente menos exploradas. "Com os dados disponíveis até agora, o Nordeste, por exemplo, registrou 191.017 inversores instalados, posicionando-se como uma das áreas com grande potencial de crescimento", observa.

A Hoff Analytics busca acompanhar de perto os movimentos do setor no segundo semestre e projeta que o ritmo de adesão à energia solar deve se manter elevado, impulsionado por políticas de incentivo, redução de custos tecnológicos e maior conscientização dos consumidores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
