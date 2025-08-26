Terça, 26 de Agosto de 2025
Cirurgia plástica corporal e de rejuvenescimento é tendência

Brasil aparece no topo do ranking mundial com mais de 2,35 milhões de cirurgias plásticas realizadas em 2024, à frente dos Estados Unidos. Cirurgiã...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/08/2025 às 14h59
Cirurgia plástica corporal e de rejuvenescimento é tendência
Imagem de prostock-studio no Freepik

O mercado de estética está em constante crescimento e o Brasil tem se tornado referência em cirurgias plásticas. A expectativa dos pacientes evolui e, consequentemente, influencia na busca por tratamentos mais completos, com resultados mais duradouros e uma recuperação mais rápida. Por isso, a combinação estratégica de técnicas em cirurgia plástica para alcançar esses resultados globais visa atender o perfil de paciente mais informado e que valoriza a estética personalizada, segura e eficaz.

De acordo com a principal organização mundial de cirurgia plástica estética, a Sociedade Internacional de Cirurgia Estética (ISAPS na sigla em inglês), em 2024, o país aparece no topo do ranking mundial de procedimentos cirúrgicos estéticos, com mais de 2,35 milhões de procedimentos realizados, à frente dos Estados Unidos. Entre os procedimentos mais populares realizados no Brasil, a lipoaspiração está em primeiro lugar.

Segundo o cirurgião plástico Dr. Caio Matzenbacher, para o contorno corporal, a lipoaspiração avançada consiste na lipoescultura HD com uso de tecnologia associadas, como plasma de argônio para retração e firmeza da pele.

“Já para o rejuvenescimento facial, liftings faciais completos, que consistem no tratamento global do rosto, remodelando músculos, restaurando volume do rosto de forma permanente e corrigindo flacidez de pele, com incisões localizadas em locais estratégicos, imperceptíveis. Neste procedimento também são associadas tecnologias para melhora da pele como microagulhamento”, explica o cirurgião.

A pesquisa da associação internacional informa que, entre os procedimentos de face e cabeça, o Face Lift foi o segundo mais realizado no país em 2024, ficando atrás apenas da blefaroplastia (cirurgia de pálpebras).

O especialista esclarece que procedimentos faciais, como o lifting completo da face, que apresenta uma abordagem global de atuação, dão ao paciente um resultado natural ao final da sua recuperação. “O rejuvenescimento ocorre sem perder a essência dos traços do paciente”, enfatiza.

“No âmbito dos procedimentos corporais, a opção pelo tratamento mommy makeover, apresenta resultados significativos, pois assim como no procedimento de lifting facial completo, esta abordagem também trabalha áreas que se complementam, potencializando o resultado. Na combinação destes procedimentos ocorre uma sinergia cujo resultado é harmonioso e completo”, acrescenta Dr. Caio Matzenbacher.

Dr. Caio Matzenbacher ressalta que, no caso de contorno corporal, as regiões mais solicitadas são o abdômen, cintura, culote e bumbum. Segundo ele, as tecnologias associadas aos tratamentos de contorno corporal frequentemente utilizadas são radiofrequência, microagulhamento e plasma de argônio (Argon), eficazes para melhores resultados em procedimentos corporais.

Além da alta qualificação dos profissionais, o avanço das técnicas contribui para cirurgias menos invasivas. O médico cita as abordagens Nanofat e Microfat, por exemplo, desenvolvem o volume para a face de forma definitiva e estimulam a produção de colágeno através das células-tronco contidas no próprio tecido subcutâneo do paciente.

“Existe uma melhora da qualidade da pele da face com os tratamentos mais profundos e avançados, como radiofrequência com microagulhamento robótico (Ptolomeu), que aumenta a produção de colágeno e elastina na pele em 400%”, completa Dr. Caio Matzenbacher.

O cirurgião plástico acrescenta que as inovações recentes, como os tratamentos regenerativos onde a própria gordura do paciente é tratada e enriquecida em células-tronco para aplicação em preenchimentos definitivos do rosto, por exemplo, têm apresentado êxito e satisfação para os pacientes.

“No âmbito de materiais podemos citar o uso de fios tecnológicos, como fio farpado, que são aplicados na sustentação da mama. Este material é pensado para melhorar a sustentação da prótese e do tecido mamário, proporcionando um resultado mais seguro e duradouro. Em nossos procedimentos utilizamos cola cirúrgica, melhorando a aparência da cicatriz e facilitando os cuidados no período pós-operatório”, conclui.

O Dr. Caio Matzenbacher é cirurgião plástico. Graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), concluiu residência em Cirurgia Geral pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e especialização em Cirurgia Plástica pela Casa de Saúde Santa Marcelina, em São Paulo. Além disso, atuou como professor de Cirurgia Plástica na Faculdade de Medicina Santa Marcelina.

Para saber mais, basta acessar: https://drcaioplastica.com/

