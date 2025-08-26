Inscrições para o Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025 terminam no domingo (31)

Profissionais de comunicação e estudantes de Jornalismo têm até domingo (31/8) para garantir a inscrição no Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025 . Poderão ser cadastradas as reportagens publicadas ou veiculadas entre 1º de janeiro de 2024 e 30 de agosto de 2025.

O prêmio de 2025 tem como temaConstruindo juntos um futuro mais forte para o RS, conectando com a pauta de reconstrução adaptada e resiliente após as enchentes de maio de 2024 e as frequentes estiagens. A novidade deste ano é que o concurso terá uma premiação de R$ 8 mil em dinheiro, com o trabalho que receber a maior pontuação total na categoria profissional.

O julgamento ocorrerá no período de4 a 26 de setembro. A divulgação dos finalistas será em 1º de outubro, pelo site oficial do prêmio. A entrega da premiação está prevista para outubro de 2025.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), por meio da Assessoria de Comunicação e da Assessoria de Educação para a Sustentabilidade, além do apoio da Secretaria de Comunicação (Secom).

União entre ambiental e social

Para a terceira edição do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental, o governo do Estado renovou uma parceria que alia conscientização ambiental e social. Por convite da Sema, apenados do Presídio Regional de Santa Maria, administrado pela Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, produzirão os troféus que serão entregues aos finalistas.

Neste ano, o quero-quero, símbolo do prêmio, será reproduzido com o uso da técnica de mosaico, valorizando a sustentabilidade por meio do reaproveitamento de azulejos. Quatro apenados participarão da confecção das peças. A indicação levou em conta a experiência e a qualificação dos artesãos, que possuem carteira estadual de artesão emitida pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. “A iniciativa promove a valorização, o reconhecimento da qualidade e das habilidades dos trabalhadores, dando visibilidade às boas práticas desenvolvidas no sistema prisional gaúcho”, afirmou a coordenadora Técnica Regional da unidade, Adriana Rosa da Silva.

Criado em 2021, o Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental chega a sua terceira edição neste ano. O objetivo da premiação é incentivar a produção jornalística e prestigiar trabalhos que retratem as ações que tenham conexão com o meio ambiente, mudanças climáticas, uso consciente dos recursos naturais, energias limpas, entre outros.