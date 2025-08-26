Reforma Tributária projeta novos custos para empresas

A aprovação da Reforma Tributária, que introduz o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo, promete simplificar o sistema tributário e reduzir a burocracia. No entanto, por trás do discurso de modernização, o alerta vai para o desafio que pode pesar no bolso das companhias: o custo de readequação.

Segundo estimativas da Confederação Nacional da Indústria (CNI), as despesas de transição podem consumir de 0,3% a 1% do faturamento anual, especialmente nos primeiros anos de adaptação.

Além da atualização de sistemas e da revisão de processos internos, as empresas precisarão investir em treinamento de equipes e reestruturação de operações para atender às novas exigências fiscais. Esse processo é uma excelente oportunidade para aprimorar o planejamento dos recursos da empresa (ERP), fortalecer o compliance fiscal e otimizar o fluxo operacional, criando bases mais sólidas para o crescimento , destacou Flávio Silva, CEO da Upper, consultoria SAP Business One com 19 anos de atuação no mercado e Gold Partner da maior empresa de software do mundo. Para o executivo, essa é uma fase em que a agilidade na implementação será determinante para aproveitar ao máximo os benefícios da mudança e minimizar riscos.

A necessidade de resposta rápida é reforçada por levantamento do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo (IBEF-SP), que aponta que 70% das empresas brasileiras ainda não iniciaram ou estão apenas no início do processo de adequação. Para Flávio, o dado traz uma mensagem clara: Quem começar antes poderá transformar a adaptação em vantagem competitiva e ainda otimizar investimentos .