Aplicativos ajudam motoristas a trafegar em São Paulo

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Certificado de Registro do Veículo (CRV) e o Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV) não precisam mais ser impressos e andar na carteira de quem dirige um automóvel no Brasil: para estar devidamente documentado, basta que o motorista baixe em seu celular o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), no qual também é possível consultar as multas do veículo, irregularidade no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e até se existe alguma chamada de recall da indústria.

A tecnologia também é utilizada para facilitar o tráfego e a rotina de quem dirige: além dos aplicativos de mapas e indicadores de rotas, já existem os que ajudam os motoristas a encontrarem postos de gasolina, locais para estacionar e até serviços especializados em reparos automotivos.

Recém-lançada na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo, a BateClick, uma startup de tecnologia, desenvolveu uma plataforma digital que conecta usuários a oficinas de funilaria e pintura próximas de seus endereços.

Ao sofrer uma colisão em seu veículo, o motorista pode acessar a plataforma BateClick e, após se cadastrar, enviar fotos do veículo avariado. Em pouco tempo, ele recebe gratuitamente três orçamentos de oficinas de funilaria e pintura, sem a necessidade de levar o carro até elas.

Caso o proprietário do automóvel decida realizar o serviço em uma das oficinas cadastradas pela BateClick, ele pode parcelar o serviço em até 12 vezes, pagando-o para a plataforma, que repassa o valor à oficina após a conclusão do reparo no veículo.

A empresa informa que houve mais de dois mil pedidos de orçamentos na primeira quinzena de funcionamento da plataforma — um indicativo de que os motoristas estão integrados às propostas tecnológicas especializadas. Por enquanto, a BateClick está disponível apenas para alguns municípios paulistas, incluindo a capital. “Mas já estamos cadastrando oficinas de funilaria e pintura em outras localidades, para atender um raio cada vez maior. Pretendemos chegar a todo o Brasil até o final de 2026”, informa Gustavo Lima, CEO da BateClick.