Feira destaca inovações para energia solar

Entre os dias 26 e 28 de agosto, São Paulo será palco da Intersolar South America 2025, feira destinada ao setor solar e à transição energética. O evento, realizado no Expo Center Norte, reunirá empresas, especialistas e profissionais do mercado para apresentar inovações, promover debates técnicos e fomentar negócios.

O Brasil, que já ocupa posição de destaque no cenário mundial de geração distribuída, deve registrar crescimento contínuo na instalação de sistemas fotovoltaicos, impulsionado tanto pelo setor residencial quanto por usinas de grande porte. Segundo dados da Absolar, o país ultrapassou a marca de 37 GW de potência instalada em energia solar, reforçando o potencial e a relevância do setor.

Entre as soluções que serão apresentadas no evento, está o CLAMPER Mobi Smart, voltado para gestão inteligente de carregamentos de veículos elétricos. O sistema permite administração on-line do consumo e traz como destaque a função de balanceamento de carga para condomínios residenciais e comerciais, organizando filas de usuários que desejam carregar seus veículos simultaneamente e evitando sobrecargas na rede elétrica. Além disso, o equipamento integra Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), IDR e disjuntor, ampliando a segurança contra surtos, choques, sobrecargas e curtos-circuitos.

De acordo com Diogo Xavier, coordenador de Produto da CLAMPER, “a função de balanceamento de carga é uma tendência importante para condomínios e empreendimentos comerciais, pois garante eficiência energética e evita investimentos adicionais em infraestrutura elétrica, além de permitir o uso compartilhado de forma organizada e segura”.

O mercado de dispositivos de proteção contra surtos (DPS) expandiu e apresenta soluções para os sistemas elétricos. Entre as opções no setor, a linha de DPS Multipolar oferece múltiplas polaridades e instalação em base única.

A Intersolar é uma exposição de produtos e soluções para o setor fotovoltaico e mobilidade, além de apresentar congresso técnico, com palestras e debates sobre regulamentação, avanços tecnológicos e perspectivas de mercado. O evento reúne instaladores, projetistas, engenheiros e investidores para conhecerem as conexões estratégicas no mercado de geração de energia e as recomendações das normativas brasileiras e internacionais, como a norma ABNT NBR IEC 61643-32, que apresenta metodologia para a proteção de sistemas fotovoltaicos contra sobretensões utilizando dispositivos de proteção contra surtos elétricos.

Para Douglas Lara, coordenador de Engenharia de Aplicações da CLAMPER, “as normas técnicas brasileiras já estabelecem a obrigatoriedade do uso de proteção externa em sistemas fotovoltaicos, especialmente em usinas. Seguir essas orientações é essencial para evitar prejuízos e garantir a longevidade dos equipamentos”.

A feira estará aberta ao público especializado durante os três dias, no Expo Center Norte, e espera receber milhares de visitantes.