Terça, 26 de Agosto de 2025
5°C 15°C
Tenente Portela, RS
Pejotização: blog se torna negócio ensinando a "virar PJ"

Blog criado por profissional de TI foca há dez anos em dar orientações e vender serviços para quem cogita trabalhar como PJ

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/08/2025 às 20h16

Criado em 2015 pelo profissional de TI André Aranha, o blog Contrato PJ nasceu com o propósito de esclarecer — em linguagem acessível e sem jargões contábeis — o que significa trabalhar como pessoa jurídica (PJ). A iniciativa foi inspirada em setores como tecnologia, consultoria, marketing e saúde, onde a pejotização é comum. Em uma década, o blog virou um negócio contábil milionário.

Desde o início, o conteúdo do blog foi planejado com técnicas de otimização para mecanismos de busca (SEO), aproveitando o conhecimento técnico do próprio autor. A estratégia atraiu um público crescente de profissionais interessados no tema: já são mais de 2 milhões de acessos acumulados, a maioria oriunda de tráfego orgânico (buscas espontâneas na internet), segundo o idealizador.

O conteúdo preza pela linguagem prática e objetiva, focada nas dúvidas mais recorrentes de quem recebe uma proposta de trabalho como PJ. Entre os materiais mais acessados estão uma "Calculadora CLT x PJ", com mais de 150 mil downloads, e a FAQ do blog com respostas diretas a perguntas sobre férias, INSS, 13º, impostos, atestados e rescisão — sempre com base na observação do funcionamento real do mercado.

Além do site, o trabalho se expandiu para outras plataformas, como YouTube e Instagram, onde mantém milhares de seguidores. Os vídeos e postagens abordam o cotidiano dos profissionais de áreas pejotizadas e ampliam o alcance das informações.

Fora das mídias digitais, nasceu também a Contrato PJ Serviços, empresa contábil especializada em profissionais assalariados com CNPJ. A contabilidade é gerida por Tarcísio Miranda, contador há 25 anos, e atualmente atende mais de 7 mil profissionais PJ, que prestam serviços para empresas no Brasil e no exterior. A expectativa da empresa é encerrar 2025 com faturamento anual de R$ 1 milhão, considerando exclusivamente a demanda gerada pelo trabalho de conteúdo.

Apesar do crescimento, o foco da iniciativa permanece o mesmo desde o início: ajudar profissionais a tomarem decisões mais conscientes. Nas palavras de André Aranha: “Nosso objetivo nunca foi convencer ninguém a aceitar ou rejeitar uma vaga PJ. O que queremos é que cada profissional entenda o que está sendo proposto, compare com clareza e tome a decisão que fizer mais sentido na sua situação específica”.

Atualmente, o criador do Contrato PJ divide seu foco entre o emprego como gerente de projetos num banco e acompanhar as discussões sobre a Reforma Tributária, visando estar pronto para orientar os profissionais PJ sobre os impactos e adaptações necessárias no novo cenário.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
