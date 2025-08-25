Terça, 26 de Agosto de 2025
5°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

95% das empresas relatam aumento de receita com IA

Estudo encomendado pela AWS apontou uma taxa de 40% de adoção da inteligência artificial (IA) no país e crescimento médio da receita de 31%.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/08/2025 às 18h53
95% das empresas relatam aumento de receita com IA
DC Studio/Divulgação

As empresas brasileiras já estão obtendo resultados concretos, inclusive financeiros, com a adoção de inteligência artificial (IA) e mais da metade das startups já incorporam IA em seus modelos de negócios. Estas são algumas das conclusões do estudo Desbloqueando o potencial da IA no Brasil, encomendado pela Amazon Web Services (AWS) à Strand Partners.

De acordo com a pesquisa, 40% das empresas brasileiras já adotam efetivamente a IA em seus negócios. Entre as adotantes, 95% relatam crescimento de receita, com um aumento médio de 31%, e quase a totalidade delas (96%) diz que já observou melhorias significativas de produtividade.

Os ganhos permitem que as empresas redirecionem seus esforços para aperfeiçoar o atendimento e o relacionamento com o cliente (66%), investir em treinamento de funcionários (59%) e desenvolver novos produtos e serviços (56%).

“O Brasil lidera esta onda de inovação na América Latina. Somente no ano passado, dois milhões de empresas começaram a usar IA — o equivalente a mais de três organizações por minuto, em média”, comenta Cleber Morais, diretor-geral da AWS no Brasil. “A IA está se mostrando mais transformadora que a revolução da nuvem e superando a taxa de adoção de telefones celulares nos anos 2000”.

A pirâmide da adoção da IA

Ao analisar mais profundamente como as empresas estão implementando a IA, o estudo indica que a maioria das organizações brasileiras (62%) está em níveis iniciais de adoção. Os ganhos obtidos são incrementais, refletindo-se, por exemplo, em mais eficiência e na otimização de processos em vez de desenvolvimento de novos produtos ou disrupção de indústrias, o que caracterizaria inovação. No estágio intermediário, integrando a tecnologia em várias funções de negócios, estão 26% das organizações. Somente 12% das empresas brasileiras atingiram o estágio mais transformador de integração da IA, usando a tecnologia para propósitos mais avançados. Essas organizações combinam várias ferramentas ou modelos de IA para executar tarefas complexas e criar sistemas de IA personalizados, o que está transformando suas operações de forma abrangente.

“Essa diferença na curva de adoção é uma das razões pelas quais a AWS desenvolve um portfólio abrangente de serviços de IA, projetado para dar suporte às organizações em cada fase de sua evolução, oferecendo escalabilidade, segurança e gerenciamento eficiente de custos — elementos fundamentais que possibilitam um progresso sustentável e consistente nesta jornada”, comenta Morais.

Na linha de frente da adoção da IA avançada estão as startups que, por seu perfil ágil e inovador, estão começando a construir produtos e modelos de negócios inteiramente novos, que teriam sido impossíveis há apenas alguns anos. Mais da metade das startups diz aproveitar a IA de alguma forma em seus negócios, sendo que 19% usam a IA avançada, à frente da média geral do país de 12%. Empresas que usam a IA de forma transformadora relatam maior crescimento de receita, produtos mais inovadores e maior resiliência competitiva.

A startup Base39, especializada em tecnologia para o setor financeiro, adotou soluções de IA generativa para automatizar e transformar o processo de avaliação de crédito. Os resultados foram expressivos: os custos de análise caíram 96% e o tempo de decisão passou de três dias para menos de uma hora. Também houve redução dos gastos com infraestrutura (84%) e com desenvolvimento (75%).

“Usamos a IA generativa para interpretar balanços, contratos e extratos automaticamente para gerar uma análise de crédito precisa. Um trabalho que antes demandava dias de um especialista. Dessa maneira, obtemos uma análise profunda e contextualizada para apoiar decisões seguras e direcionadas para cada cliente”, diz Bruno Nunes, CEO da Base39.

“É preciso, agora, que as grandes corporações criem estratégias abrangentes de IA, ou seja, roteiros descrevendo como irão alavancar a inteligência artificial, para que o impacto da tecnologia no crescimento do país e na inovação atinja todo seu potencial”, avalia Morais. “Na AWS, estamos comprometidos em acelerar esta jornada de maturidade, fornecendo não apenas a tecnologia, mas também o conhecimento e o suporte necessários para que empresas de todos os tamanhos possam avançar na escala de sofisticação da IA”.

O estudo também quis saber qual a visão de futuro dos entrevistados, e a maioria se mostrou otimista: 89% dos que adotaram a IA dizem que a tecnologia provavelmente aumentará seu crescimento no próximo ano. E 85% também esperam economia de custos graças à IA.

Os desafios no caminho da IA

A lacuna de habilidades técnicas, a incerteza regulatória, os custos de conformidade e os custos iniciais percebidos são as principais barreiras encontradas para a implementação da IA avançada, segundo os líderes entrevistados. “A escassez de profissionais se mantém no topo dos desafios para o avanço da inovação. Na AWS, mantemos nosso compromisso de ajudar a capacitar brasileiros em nuvem e IA. A mais recente iniciativa é o AWS Treina Brasil, que prevê capacitar 1 milhão de pessoas em todo o país até o final de 2028, em colaboração com outras empresas e instituições de ensino”, afirma Morais.

Além de líderes de negócios, a pesquisa também ouviu outros cidadãos. Esta parcela da população relata pouca confiança em sua capacidade de gerenciar sua identidade digital e reputação on-line, em sua compreensão de conceitos básicos de programação e na habilidade de usar recursos de aprendizagem on-line para o desenvolvimento profissional. Eles afirmaram que as habilidades mais importantes para o seu trabalho hoje são encontrar e avaliar informações, gerenciar e armazenar arquivos digitais e proteger dispositivos e dados pessoais. Somente 10% disseram ter participado de treinamento ou atualização digital no último ano.

A Strand Partners ouviu 1.000 cidadãos e 1.000 líderes de negócios de variados setores e portes no Brasil no mês de abril de 2025.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 5 horas

Pejotização: blog se torna negócio ensinando a "virar PJ"

Blog criado por profissional de TI foca há dez anos em dar orientações e vender serviços para quem cogita trabalhar como PJ
Tecnologia Há 5 horas

Pejotização: blog se torna negócio ensinando a "virar PJ"

Blog criado por profissional de TI foca há dez anos em dar orientações e vender serviços para quem cogita trabalhar como PJ

 ChatGPT
Tecnologia Há 7 horas

Desafios da transformação digital exigem visão integrada

A transformação digital tornou-se essencial para a competitividade empresarial, mas enfrenta barreiras como resistência cultural, infraestrutura ob...

 Imagem de DC Studio no Freepik
Tecnologia Há 9 horas

Tecnologia: relatório mundial ressalta mudanças para o setor

Pesquisa traz tendências para o mercado de trabalho de tecnologia, além das mudanças socioeconômicas e transições sustentáveis; Cristina Boner, emp...

 Imagem de jeswin no Freepik
Tecnologia Há 9 horas

Fossas devem receber manutenção preventiva e regular

Local deve ser limpo ao menos uma vez ao ano, com equipamentos corretos; especialista da Limpa Fossa Itu explica como a limpeza preventiva pode evi...

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 15°
Sensação
1.23 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quarta
21°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 12°
Sábado
26° 15°
Domingo
22° 17°
Últimas notícias
Cultura Há 56 minutos

Governador Leite anuncia investimento de R$ 30,93 milhões para a cultura em 347 municípios
Desenvolvimento Há 56 minutos

Governador Eduardo Leite lança a campanha Ganha-Ganha Farroupilha
Justiça Há 57 minutos

André Mendonça é o novo relator do inquérito sobre descontos do INSS
Justiça Há 57 minutos

PGR defende reforço de policiamento perto da casa de Bolsonaro
Economia Há 57 minutos

Áreas de jazidas do pré-sal serão leiloadas em dezembro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 +0,03%
Euro
R$ 6,29 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 630,254,22 +0,16%
Ibovespa
138,025,17 pts 0.04%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6809 (25/08/25)
03
16
38
48
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3478 (25/08/25)
01
04
05
06
07
08
09
10
12
14
15
17
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias