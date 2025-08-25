Terça, 26 de Agosto de 2025
5°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hospital São Vicente de Paulo realiza primeiro implante de marcapasso extracardíaco do Litoral Norte

Na semana passada, o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Osório, realizou o primeiro implante de marcapasso extracardíaco do Litoral Norte, ma...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/08/2025 às 18h23
Hospital São Vicente de Paulo realiza primeiro implante de marcapasso extracardíaco do Litoral Norte
Habilitado pela Secretaria da Saúde, o hospital tem um papel importante na assistência cardiológica da região -Foto: Alina Souza/Ascom SES

Na semana passada, o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Osório, realizou o primeiro implante de marcapasso extracardíaco do Litoral Norte, marcando um avanço importante na assistência cardiológica da região. Habilitado pela Secretaria da Saúde (SES), o hospital oferece atualmente 240 consultas mensais no ambulatório de cardiologia, reforçando sua capacidade de atendimento especializado.

O procedimento foi realizado em Pedro Jesus, paciente de 79 anos que apresentava bloqueio átrio-ventricular, condição que causava bradicardia severa (cerca de 30 batimentos por minuto) e episódios frequentes de desmaios devido ao baixo fluxo sanguíneo cerebral.

Com o implante do marcapasso, a frequência cardíaca foi estabilizada, melhorando o fluxo sanguíneo e eliminando os sintomas, o que representa uma recuperação significativa da qualidade de vida. Todo o procedimento foi realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Marcapasso extracardíaco

Um marcapasso extracardíaco é um dispositivo não invasivo que aplica eletrodos no tórax para regular os batimentos cardíacos em situações de emergência e garante que o coração bata em um ritmo adequado até que um tratamento definitivo possa ser iniciado. Diferentemente dos marcapassos implantados, esse tipo de dispositivo é temporário e utilizado em contextos de urgência devido à sua rápida instalação e à sua eficácia.

De acordo com o diretor técnico do hospital, Ubiratan Andrade, o procedimento é um marco para a saúde pública da região. “Foi o primeiro procedimento desse tipo no Litoral Norte. Como o Hospital São Vicente de Paulo vem desempenhando a função de hospital regional, devido à sua localização estratégica e aos serviços já implementados, conseguimos atender às regiões de saúde Bons Ventos e Belas Praias por meio da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde”, destacou. “Essa estrutura permite sermos mais resolutivos, diminuindo o tempo de espera e a necessidade de deslocamento dos pacientes para a região Metropolitana. É um ganho imenso para os pacientes”, acrescentou Andrade.

Além dos implantes, o HSVP também está apto a realizar revisões periódicas de marcapassos, inclusive de pacientes que já possuem o dispositivo, contribuindo para desafogar os serviços da capital e melhorar a logística dos municípios do Litoral Norte.

A esposa do paciente, Helena Jesus, emocionada com o atendimento recebido, também celebrou o momento. “Nós conseguimos realizar um sonho aqui. Foi um lindo presente de Deus. Só tenho a agradecer às equipes médica e de enfermagem que nos atenderam muito bem aqui no hospital”, declarou.

Texto: José Luís Zasso/Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Do total de investimentos para hospitais da Serra, R$ 69,8 milhões já foram pagos por obras e equipamentos -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Saúde Há 7 horas

Avançar Mais na Saúde investe R$ 89,1 milhões em hospitais da Serra

Desde a primeira fase, o Programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 89,1 milhões (considerando valores já executados e em execução) para obras e co...

 Banco de Imagens Envato
Saúde Há 8 horas

Adotar bons hábitos de vida hoje proporciona saúde no futuro

Médico explica como ações cotidianas, como dormir bem, se alimentar melhor e manter consultas em dia, contribuem para mais qualidade de vida

 Foto: Divulgação
Dengue Há 9 horas

Confirmado o primeiro óbito por dengue em Santo Ângelo em 2025

A confirmação acende um alerta para a necessidade de reforço nas medidas de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

 Foto: Divulgação Assessoria HSA
Transplante Há 9 horas

Hospital Santo Antônio realiza dois transplantes de córnea e reforça referência regional

Ambos os pacientes encontram-se em recuperação em casa e passam bem. Com esses casos, o hospital chega ao 6º e 7º transplante de córnea realizados neste ano.

 Um dos objetivos é capacitar profissionais para atuação nas salas de vacinas dos serviços de saúde públicos -Foto: Camila Domingues/Arquivo Palácio Piratini
Saúde Há 10 horas

Estado abre inscrições para curso a distância de qualificação em imunizações

A Secretaria da Saúde (SES) está com inscrições abertas para o Curso de Qualificação em Imunizações, voltado a profissionais que atuam em salas de ...

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 15°
Sensação
1.23 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h54 Nascer do sol
18h19 Pôr do sol
Quarta
21°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 12°
Sábado
26° 15°
Domingo
22° 17°
Últimas notícias
Cultura Há 56 minutos

Governador Leite anuncia investimento de R$ 30,93 milhões para a cultura em 347 municípios
Desenvolvimento Há 56 minutos

Governador Eduardo Leite lança a campanha Ganha-Ganha Farroupilha
Justiça Há 57 minutos

André Mendonça é o novo relator do inquérito sobre descontos do INSS
Justiça Há 57 minutos

PGR defende reforço de policiamento perto da casa de Bolsonaro
Economia Há 57 minutos

Áreas de jazidas do pré-sal serão leiloadas em dezembro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 +0,03%
Euro
R$ 6,29 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 630,254,22 +0,16%
Ibovespa
138,025,17 pts 0.04%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6809 (25/08/25)
03
16
38
48
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3478 (25/08/25)
01
04
05
06
07
08
09
10
12
14
15
17
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias