Hospital São Vicente de Paulo realiza primeiro implante de marcapasso extracardíaco do Litoral Norte

Na semana passada, o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Osório, realizou o primeiro implante de marcapasso extracardíaco do Litoral Norte, marcando um avanço importante na assistência cardiológica da região. Habilitado pela Secretaria da Saúde (SES), o hospital oferece atualmente 240 consultas mensais no ambulatório de cardiologia, reforçando sua capacidade de atendimento especializado.

O procedimento foi realizado em Pedro Jesus, paciente de 79 anos que apresentava bloqueio átrio-ventricular, condição que causava bradicardia severa (cerca de 30 batimentos por minuto) e episódios frequentes de desmaios devido ao baixo fluxo sanguíneo cerebral.

Com o implante do marcapasso, a frequência cardíaca foi estabilizada, melhorando o fluxo sanguíneo e eliminando os sintomas, o que representa uma recuperação significativa da qualidade de vida. Todo o procedimento foi realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Marcapasso extracardíaco

Um marcapasso extracardíaco é um dispositivo não invasivo que aplica eletrodos no tórax para regular os batimentos cardíacos em situações de emergência e garante que o coração bata em um ritmo adequado até que um tratamento definitivo possa ser iniciado. Diferentemente dos marcapassos implantados, esse tipo de dispositivo é temporário e utilizado em contextos de urgência devido à sua rápida instalação e à sua eficácia.

De acordo com o diretor técnico do hospital, Ubiratan Andrade, o procedimento é um marco para a saúde pública da região. “Foi o primeiro procedimento desse tipo no Litoral Norte. Como o Hospital São Vicente de Paulo vem desempenhando a função de hospital regional, devido à sua localização estratégica e aos serviços já implementados, conseguimos atender às regiões de saúde Bons Ventos e Belas Praias por meio da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde”, destacou. “Essa estrutura permite sermos mais resolutivos, diminuindo o tempo de espera e a necessidade de deslocamento dos pacientes para a região Metropolitana. É um ganho imenso para os pacientes”, acrescentou Andrade.

Além dos implantes, o HSVP também está apto a realizar revisões periódicas de marcapassos, inclusive de pacientes que já possuem o dispositivo, contribuindo para desafogar os serviços da capital e melhorar a logística dos municípios do Litoral Norte.

A esposa do paciente, Helena Jesus, emocionada com o atendimento recebido, também celebrou o momento. “Nós conseguimos realizar um sonho aqui. Foi um lindo presente de Deus. Só tenho a agradecer às equipes médica e de enfermagem que nos atenderam muito bem aqui no hospital”, declarou.