Adotar bons hábitos de vida hoje proporciona saúde no futuro

Cuidar da saúde de forma preventiva ainda não é um hábito consolidado para grande parte dos brasileiros. Isso porque, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 70% dos brasileiros não realizam check-ups médicos regularmente. Esse comportamento pode ter efeitos sérios, uma vez que os exames de rotina são essenciais para prevenir e diagnosticar doenças em estágios iniciais, quando as chances de tratamento e recuperação são maiores.

No mês em que se comemora o Dia Nacional da Saúde, reforça-se a conscientização de que, além da falta de acompanhamento médico, a rotina atribulada, o estresse, a má alimentação e o sedentarismo são fatores que podem comprometer o bem-estar físico e emocional da população. Sendo assim, saúde, nesse contexto, não deve ser encarada apenas como ausência de doenças, mas como um estado de equilíbrio que precisa ser cultivado diariamente.

De acordo com Alexandre Pimenta, médico e responsável técnico nacional do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, o conceito de saúde envolve múltiplas dimensões. “Ser saudável vai além da ausência de doenças. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Isso implica em um equilíbrio que envolve não apenas a saúde física, mas também emocional e social. A promoção da saúde envolve fatores como um estilo de vida ativo, alimentação equilibrada, sono adequado e relações sociais saudáveis”, explica.

Hábitos que contribuem para uma vida mais saudável

Para o médico, pequenas atitudes feitas com regularidade têm impacto direto na saúde ao longo da vida. “Algumas práticas simples melhoram a qualidade de vida e também ajudam na prevenção de doenças crônicas”, afirma Pimenta, que lista ações simples de serem adotadas para fortalecer o bem-estar:

Alimentação balanceada: incluir frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras na dieta;

Atividade física regular: praticar pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana;

Hidratação: beber água suficiente ao longo do dia;

sono adequado: dormir de 7 a 9 horas por noite;

Higiene do sono: criar um ambiente calmo e propício para dormir, além de estabelecer uma rotina noturna;

Gestão do estresse: utilizar técnicas de relaxamento como meditação, ioga ou exercícios de respiração;

Check-ups regulares: realizar consultas médicas e exames laboratoriais uma vez ao ano.

“Check-ups regulares são fundamentais para a detecção precoce de doenças. Eles permitem identificar fatores de risco e condições que podem ser tratadas antes de se tornarem graves. A detecção precoce é frequentemente associada a melhores prognósticos e pode reduzir a mortalidade em doenças como câncer e diabetes”, destaca o médico.

Autocuidado: um pilar da saúde moderna

Com o avanço das doenças relacionadas ao estresse e aos hábitos de vida, o autocuidado se tornou parte indispensável da preservação da saúde. Segundo Pimenta, cuidar de si mesmo vai além dos aspectos físicos e envolve também atenção à saúde mental e emocional. Entre as atitudes de autocuidado que o médico considera essenciais, estão:

Estabelecer limites: saber dizer não e priorizar o que é importante; Praticar a gratidão: valorizar os aspectos positivos da vida; Buscar apoio social: manter vínculos com amigos e familiares; Dedicar tempo ao lazer: reservar momentos para atividades prazerosas e relaxantes.

Outro ponto importante destacado por Pimenta é reconhecer os sinais de alerta do próprio corpo. Mudanças que parecem pequenas podem indicar problemas mais sérios se forem ignoradas. De acordo com o profissional, alguns dos principais sintomas que merecem atenção incluem:

Dores persistentes;

Ganho ou perda de peso inexplicados;

Fadiga excessiva, mesmo após descanso;

Alterações no sono (insônia ou excesso de sono);

Mudanças no apetite, para mais ou para menos.

Como começar a cuidar mais da saúde?

Começar uma mudança de hábitos pode parecer difícil, mas, para o médico, o mais importante é dar o primeiro passo, ainda que pequeno. “Escolha um ou dois hábitos a modificar, como aumentar a ingestão de água ou caminhar por dez minutos diariamente”, endossa Pimenta. Segundo o profissional, “o apoio de amigos ou grupos pode ser motivador. Além disso, estabelecer metas realistas e celebrar pequenas conquistas pode ajudar na manutenção das mudanças”, recomenda.

Na busca por uma vida com mais saúde, o médico destaca que a autoavaliação também é um recurso eficaz para quem deseja mudar. “O primeiro passo é a conscientização. Avaliar sua saúde atual e identificar áreas de melhoria é crucial. Começar a registrar a alimentação, o nível de atividade física e o sono pode ajudar a identificar padrões. A partir daí, é possível criar um plano de ação para implementar mudanças gradativas e sustentáveis”, conclui Pimenta.