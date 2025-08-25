Confirmado o primeiro óbito por dengue em Santo Ângelo em 2025

O coordenador Regional de Saúde, Rodrigo Reis, confirmou ao Grupo Sepé o primeiro óbito por dengue registrado em Santo Ângelo neste ano. Conforme Reis, a vítima é um homem de 84 anos, portador de comorbidades, que faleceu no dia 25 de junho.

A causa da morte, no entanto, só foi confirmada nesta segunda-feira, 25, após a conclusão dos exames laboratoriais.

A confirmação acende um alerta para a necessidade de reforço nas medidas de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A Região das Missões tem apresentado índices preocupantes da doença, e autoridades de saúde reforçam que a eliminação de focos do inseto em residências e espaços públicos continua sendo a principal forma de proteção.