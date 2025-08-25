Hospital Santo Antônio realiza dois transplantes de córnea e reforça referência regional

Na tarde deste domingo (24), o Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, realizou dois transplantes de córnea, ampliando o número de procedimentos em 2025. As cirurgias foram conduzidas por uma equipe liderada pelo Dr. Heron Gomes Corrêa e beneficiaram uma mulher de 53 anos, natural de Palmeira das Missões, e um homem de 62 anos, da cidade de Alpestre.

Ambos os pacientes encontram-se em recuperação em casa e passam bem. Com esses casos, o hospital chega ao 6º e 7º transplante de córnea realizados neste ano.

O hospital destaca que o envolvimento e a agilidade da equipe interna, quando acionada pela equipe de transplantes, são fatores cruciais para o sucesso dos procedimentos. No dia 4 de janeiro, por exemplo, um morador de Palmeira das Missões que aguardava na fila desde 2023 recebeu a córnea. Na ocasião, o procedimento marcou o 24º transplante desde que o serviço foi implementado no Hospital Santo Antônio.

A instituição tornou-se referência regional na área de oftalmologia e, em especial, nos transplantes de córnea. A conquista foi possível graças ao empenho da direção, da comissão interna de doação e do trabalho conjunto de profissionais como o médico Heron Corrêa e o enfermeiro Janiel Glinke.

A continuidade dos transplantes em 2025 reforça o compromisso do Hospital Santo Antônio com a saúde pública de alta complexidade, garantindo à população regional acesso a procedimentos especializados sem a necessidade de deslocamentos a grandes centros.