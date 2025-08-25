Segunda, 25 de Agosto de 2025
6°C 11°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fossas devem receber manutenção preventiva e regular

Local deve ser limpo ao menos uma vez ao ano, com equipamentos corretos; especialista da Limpa Fossa Itu explica como a limpeza preventiva pode evi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/08/2025 às 16h10
Fossas devem receber manutenção preventiva e regular
Imagem de jeswin no Freepik

As fossas normalmente ficam escondidas e enterradas, mas nem por isso deve receber menos atenção. É o que destaca a publicação Saneamento Domiciliar, realizada pela Fundação Nacional de Saúde. O informativo destaca que a fossa deve ser limpa ao menos uma vez por ano, por meio de equipamentos apropriados.

Para Diógenes Renato, diretor da Limpa Fossa Itu, manter a limpeza de fossa como manutenção preventiva é uma questão de cuidado. “Em casa, você protege a saúde de quem ama e evita o pesadelo de ter o esgoto voltando pelos ralos. No comércio ou na indústria, você garante que tudo funcione sem paradas inesperadas, além de evitar multas pesadas e danos à imagem da sua empresa”, explica.

O especialista destaca que a manutenção gera a tranquilidade de saber que um problema invisível não vai virar um transtorno no futuro. “Para residências, a manutenção evita problemas como o mau cheiro, o transbordamento do esgoto no quintal e o retorno de dejetos pelos ralos e vasos sanitários”, explica.

Em comércios, como restaurantes e hotéis, a falta de manutenção pode levar à interdição do estabelecimento pela vigilância sanitária, além de gerar uma péssima imagem para os clientes, acrescenta Renato.

“Nas indústrias, onde o volume de resíduos pode ser muito maior e, por vezes, mais complexo, a limpeza programada é crucial para evitar a contaminação do solo e de lençóis freáticos, o que pode acarretar pesadas multas ambientais e danos à reputação da empresa”, complementa.

A cartilha “Fossa séptica e filtro anaeróbio”, publicada pelo Instituto Federal Catarinense, ressalta que, por conter componentes químicos e substâncias tóxicas, os resíduos industriais não podem ser tratados da mesma forma que o esgoto doméstico. Por isso, seu tratamento varia conforme o segmento da indústria e os resíduos que são liberados.

Renato conta que o principal risco de não limpar a fossa periodicamente é que o sistema entre em colapso: “Começa com um mau cheiro, a água desce devagar e, sem aviso, o esgoto transborda. Isso atrai pragas, contamina o solo e pode trazer doenças sérias para moradores ou funcionários”.

Empresa deve se responsabilizar pelo descarte correto

Renato conta que o processo de limpeza de fossa de uma empresa especializada deve ser pensado para ser rápido e seguro. “Na Limpa Fossa Itu, por exemplo, chegamos com o caminhão, isolamos a área e fazemos a sucção de todos os dejetos com um equipamento a vácuo, sem que ninguém precise ter contato com o material”, revela.

Em seguida a empresa leva o resíduo para ser tratado em um local autorizado e, ao final, entrega ao responsável o comprovante de descarte, para o cliente ter a certeza de que o serviço foi feito conforme as regras ambientais. 

Prevenção pode custar menos do que o conserto

Segundo Renato, a prevenção pode sair mais barato que o conserto. “A limpeza da fossa é como a revisão de um carro ou uma consulta de rotina ao médico. É um pequeno investimento que evita que um problema simples vire uma emergência cara”, exemplifica.

Ele destaca que uma limpeza de emergência, com o sistema já transbordado, sempre custa mais caro, valor que ainda pode aumentar se for preciso quebrar pisos, consertar canos ou até refazer todo o sistema. 

O especialista acrescenta que, hoje, a tecnologia torna o serviço de limpeza de fossa mais eficiente. “Usamos caminhões a vácuo que fazem a sucção de forma mais rápida e higiênica. Também contamos com equipamentos de hidrojateamento, que limpam os canos com jatos d'água fortes, e câmeras especiais que nos deixam ver dentro da tubulação para achar o problema, sem precisar quebrar nada”, reporta.

Dicas que podem otimizar desempenho da fossa

Segundo Renato, a atenção a algumas práticas diárias pode fazer com que a fossa trabalhe melhor e por mais tempo entre as limpezas:

  • Vaso sanitário não é lixeira: não jogar papel, fio dental, absorventes ou qualquer outra coisa dentro da louça sanitária;
  • Óleo: “nunca jogar óleo de cozinha na pia, pois ele vira uma pedra de gordura nos canos”, alerta o especialista. 
  • Usar produtos de limpeza, como água sanitária, sem exageros, para não matar as bactérias que ajudam a fossa a funcionar corretamente. 

“Na hora de contratar uma limpeza especializada, é necessário escolher uma empresa séria, que tenha licença e que comprove que dá o destino correto ao esgoto. Mais do que limpar, a empresa deve atuar como parceira dos clientes, oferecendo segurança e tranquilidade”, finaliza o diretor da Limpa Fossa Itu. 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de DC Studio no Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Tecnologia: relatório mundial ressalta mudanças para o setor

Pesquisa traz tendências para o mercado de trabalho de tecnologia, além das mudanças socioeconômicas e transições sustentáveis; Cristina Boner, emp...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Cultura é prioridade para 70% dos CSCs em 2025

Especialista do IEG afirma que cultura e valores deixaram de ser secundárias e se tornaram elementos estratégicos no desempenho dos Centros de Serv...
Tecnologia Há 3 horas

IA chegou para transformar a logística, diz especialista

CEO da Eu Entrego traz exemplos de como a ferramenta atua no segmento

 Divulgação/KRJ
Tecnologia Há 3 horas

KRJ expõe conectores para sistema fotovoltaico na Intersolar

Com foco na expansão do mercado solar, a empresa apresenta as tecnologias KSE K4 e Katro voltadas à baixa tensão e derivações de módulos

 Digital Solvers by LLYC
Tecnologia Há 3 horas

Rede social profissional reúne mais de 9 mil médicos

Digital Solvers, empresa do grupo LLYC, registra crescimento acelerado do metaDoctors, comunidade digital que combina rede social com ferramentas e...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. Máx. 11°
10° Sensação
0.87 km/h Vento
76% Umidade
100% (1.2mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Terça
15°
Quarta
21°
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
28° 16°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 3 minutos

Denúncias pelo Disque 100 de pedofilia na internet aumentam em agosto
Câmara Há 3 minutos

Comissões ouvem ministro sobre política de comunicação do governo
Saúde Há 33 minutos

Adotar bons hábitos de vida hoje proporciona saúde no futuro
Câmara Há 33 minutos

Comissão aprova destinação de recursos de loterias para Comitê Brasileiro de Clubes
Senado Federal Há 33 minutos

Visita do presidente da Nigéria ao Senado é cancelada

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,19%
Euro
R$ 6,29 -1,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 -5,13%
Bitcoin
R$ 630,408,23 -6,02%
Ibovespa
138,025,17 pts 0.04%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6808 (23/08/25)
07
19
21
37
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3477 (23/08/25)
02
03
05
06
08
12
15
16
17
18
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2813 (22/08/25)
07
09
16
20
36
40
47
50
54
58
66
74
76
77
80
84
86
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2850 (22/08/25)
08
12
17
30
42
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias