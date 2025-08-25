Estado abre inscrições para curso a distância de qualificação em imunizações

A Secretaria da Saúde (SES) está com inscrições abertas para o Curso de Qualificação em Imunizações, voltado a profissionais que atuam em salas de vacina da rede pública e coordenadores municipais de imunização. A capacitação será oferecida na modalidade de ensino a distância e tem como objetivo fortalecer as práticas de vacinação em todo o Estado.
As inscrições podem ser feitas até domingo (31/8), por meio de link disponível no manual abaixo. O resultado da seleção será divulgado em 9 de setembro, e o curso começará em 15 de setembro.
Com carga horária de 70 horas, o curso está estruturado em sete módulos, que abordam o manuseio, a conservação, o preparo, a administração das vacinas e o registro de doses aplicadas, além do descarte de resíduos gerados nas ações de imunização. Também serão discutidos temas atuais relacionados às políticas e às práticas de vacinação.
Cada uma das mais de 1,8 mil salas de vacina públicas registradas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde terá direito a uma vaga, assim como cada coordenação municipal de imunizações. A coordenação de Porto Alegre, devido à sua estrutura ampliada, terá três vagas.
Objetivos
Módulos
Texto: Ascom SES
Edição: Secom