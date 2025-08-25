Estado abre inscrições para curso a distância de qualificação em imunizações

Um dos objetivos é capacitar profissionais para atuação nas salas de vacinas dos serviços de saúde públicos -Foto: Camila Domingues/Arquivo Palácio Piratini

A Secretaria da Saúde (SES) está com inscrições abertas para o Curso de Qualificação em Imunizações, voltado a profissionais que atuam em salas de vacina da rede pública e coordenadores municipais de imunização. A capacitação será oferecida na modalidade de ensino a distância e tem como objetivo fortalecer as práticas de vacinação em todo o Estado.

As inscrições podem ser feitas até domingo (31/8), por meio de link disponível no manual abaixo. O resultado da seleção será divulgado em 9 de setembro, e o curso começará em 15 de setembro.

Com carga horária de 70 horas, o curso está estruturado em sete módulos, que abordam o manuseio, a conservação, o preparo, a administração das vacinas e o registro de doses aplicadas, além do descarte de resíduos gerados nas ações de imunização. Também serão discutidos temas atuais relacionados às políticas e às práticas de vacinação.

Cada uma das mais de 1,8 mil salas de vacina públicas registradas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde terá direito a uma vaga, assim como cada coordenação municipal de imunizações. A coordenação de Porto Alegre, devido à sua estrutura ampliada, terá três vagas.

Objetivos

Capacitar o profissional para atuação nas salas de vacinas dos serviços de saúde públicos e parceiros formais em todos os municípios das 18 Coordenadorias Regionais de Saúde;

padronizar os processos de trabalho nas salas de vacina;

conhecer os aspectos imunológicos relacionados às vacinas;

contextualizar o cenário das doenças imunopreveníveis e das coberturas vacinais;

estimular os profissionais a atuarem de forma reflexiva e com foco nas boas práticas;

qualificar os profissionais de saúde para realizar as atividades de imunização com segurança e qualidade;

qualificar as ações em imunização visando à adoção de estratégias para aumento das coberturas vacinais.

Módulos

Imunizações: conquistas e desafios

Imunologia

Imunobiológicos: controle e eliminação das doenças imunopreveníveis

Boas práticas

Rede de frio

Sistemas de informação

Imunizações: para onde caminhamos?