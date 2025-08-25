Segunda, 25 de Agosto de 2025
Santa Catarina chega a marca de 291 leitos de UTI abertos desde 2023

Santa Catarina abriu 291 leitos de UTI desde 2023 e alcançou a marca de 1.459 leitos, entre adultos, neonatais...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
25/08/2025 às 15h09
Santa Catarina chega a marca de 291 leitos de UTI abertos desde 2023
Foto: Ricardo Trida / Arquivo / SECOM

Foto: Ricardo Trida / Arquivo / SECOM

Santa Catarina abriu 291 leitos de UTI desde 2023 e alcançou a marca de 1.459 leitos, entre adultos, neonatais e pediátricos, em todas as regiões do estado. O Hospital São Francisco de Assis, em Santo Amaro da Imperatriz, foi uma das unidades que passou a contar neste mês com cinco novos leitos.

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, visitou a instituição na manhã desta segunda-feira, 25. “O Hospital São Francisco abriu cinco leitos de UTI em agosto, ajudando a Grande Florianópolis no atendimento da demanda, em especial nessa época do ano, onde os casos de síndromes respiratórias acabam trazendo sobrecarga para a rede de atenção à saúde. Esses leitos ficarão de maneira permanente na rede, seguindo uma ampliação dos leitos de UTI em todo o estado, que vem desde 2023 ocorrendo por determinação do governador Jorginho Mello. Desta forma, estamos chegando em quase 300 leitos de UTI abertos em dois anos e meio, em todas as regiões do estado. A abertura desses leitos também é importante para cirurgias de maior complexidade, apoiando os hospitais da região no atendimento da demanda existente”, destaca o gestor.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Nos últimos meses, foram abertos 12 leitos de UTI adulto no Hospital Beatriz Ramos, em Indaial; 10 leitos de UTI, sendo seis adulto e quatro neonatal/pediátrico, no Hospital e Maternidade Oase, em Timbó.

Para o funcionamento dos leitos, a Secretaria de Estado da Saúde está custeando integralmente, até a habilitação pelo Ministério da Saúde, com repasses de R$ 1,2 mil por leito vago e R$ 1,8 mil por leito ocupado.

Também estavam presentes na visita ao hospital o prefeito de Santo Amaro da Imperatriz, Gustavo Abreu; a secretária municipal de saúde, Dgeisa Roberta Alves; e a diretora do Hospital São Francisco de Assis, Aline da Silva.

Novos leitos em todo estado

Desde 2023, Santa Catarina ampliou 291 novos leitos de UTI, sendo 65 neonatais, 73 pediátricos e 153 adultos, abrangendo todas as macrorregiões. Os leitos já abertos foram destinados a hospitais de diversos municípios catarinenses: Araranguá e Sombrio, na macrorregião Sul; Blumenau, Brusque, Indaial e Timbó, no Vale do Itajaí; Itajaí, na Foz do Rio Itajaí; Lages, na Serra; Mafra, no Norte e Nordeste; São José e Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis; Caçador e Joaçaba, no Meio-Oeste; Chapecó e Concórdia, no Grande Oeste.

Os leitos são para atender os pacientes SUS de todo o estado, pois o sistema hospitalar catarinense funciona em forma de rede. Quando não há vaga em um hospital, busca-se leito, via Regulação, em outros hospitais, primeiro na região e depois fora dela.

Mais informações:
Gabriela Ressel
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
