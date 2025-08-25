Segunda, 25 de Agosto de 2025
KRJ expõe conectores para sistema fotovoltaico na Intersolar

Com foco na expansão do mercado solar, a empresa apresenta as tecnologias KSE K4 e Katro voltadas à baixa tensão e derivações de módulos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/08/2025 às 14h38
KRJ expõe conectores para sistema fotovoltaico na Intersolar
Divulgação/KRJ

A KRJ, empresa do segmento de conexões para rede aérea de distribuição de energia, participa da Intersolar South America 2025, que será realizada de 26 a 28 de agosto, no Expo Center Norte, São Paulo.  Nesta edição, irá expor seus conectores elétricos projetados especialmente para atender o segmento solar. Localizada no Pavilhão Branco, no estande W2.90, a KRJ vai demonstrar, além do seu portifólio de produtos, dois conectores elétricos para o setor.

O KSE K4, equipamento compatível com as principais conexões do mercado, além da conexão serial entre módulos fotovoltaicos, efetua a proteção para ambientes externos à prova d’água, e também proporciona resistência aos raios ultravioleta e às sobretensões. O Katro, conector perfurante com quatro saídas para ligação de consumidores, residenciais ou comerciais, permite a ligação e dissipação de calor em cabos multiplexados, utilizados em sistema elétricos de baixa tensão e derivações nos sistemas fotovoltaicos.

Para Marcelo Mendes, gerente geral da KRJ, as tecnologias apresentadas durante a feira atendem à demanda do setor por dispositivos seguros. “Apresentaremos na Intersolar, os nossos conectores desenvolvidos e fabricados no Brasil. Eles suprem os padrões do setor solar, correspondendo as suas especificidades com tecnologias, que possibilita conexão estável entre módulos fotovoltaicos e atendem os sistemas elétricos de baixa tensão e suas derivações”, comentou.

 

Serviço:

Intersolar South America 2025

Data e horário: 26 a 28 de agosto de 2025, das 12h às 20h

Local: Expo Center Norte I São Paulo

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
