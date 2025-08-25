RD Summit anuncia Palco Diálogos com painéis e podcasts

A RD Station, unidade de negócios da TOTVS, anuncia mais uma novidade em sua 11ª edição do RD Summit: o lançamento do Palco Diálogos. Pela primeira vez na história do evento de marketing e vendas da América Latina, um espaço será totalmente dedicado a painéis e podcasts ao vivo, com uma experiência de troca e aprendizado para os participantes com presença de programas e especialistas do meio. O RD Summit 2025 acontece nos dias 5, 6 e 7 de novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Com o conceito “Conexões que fortalecem negócios”, o RD Summit reforça seu compromisso em ir além do conteúdo tradicional. O Palco Diálogos foi idealizado para promover conversas dinâmicas e profundas entre palestrantes selecionados. A proposta é criar um ambiente onde as trocas reais e as discussões aprofundadas sejam o foco, complementando a grade de palestras e trilhas de conteúdo.

Entre os temas que já estão sendo construídos para o Palco Diálogos, acontecem discussões sobre como marcas podem usar dados, agilidade e integração para transformar audiência em resultado de negócio, com nomes como Caio Amato (Oakley) e o jornalista Guilherme Ravache; o uso de conteúdo para construir reputação profissional com Luiz Gustavo Ribeiro (Linkedin) e Peter de Albuquerque (KES); a redefinição da cultura organizacional pela saúde emocional com Daniela Diniz (GPTW), Pedro Shiozawa (Great People) e Alex Henry (Quebrada de Ciclo); e como escalar marketing com IA sem perder a empatia e o valor humano, com Renata de Cousseau (IBM), Janaína Augustin (Gullane Entretenimento) e Christian Roças, o Crocas (Flint.me), que também é o curador do palco.

“O Palco Diálogos é a materialização do tema 'Conexões que fortalecem negócios'. Entendemos que, para além das palestras inspiradoras, o público busca aprofundamento e a possibilidade de interagir com diferentes pontos de vista. Este novo formato de painéis e podcasts ao vivo permitirá uma troca mais rica e orgânica”, explica Vicente Rezende, CMO da unidade RD Station.

Com o ingresso diário, os visitantes do RD Summit que não tiverem disponibilidade para acompanhar os três dias de evento podem selecionar uma ou duas datas que sejam mais adequadas, com um custo mais controlado, sem deixar de acompanhar os conteúdos mais relevantes para a sua área de atuação ou negócio. Para quem puder e quiser acompanhar todo o evento, estão disponíveis os ingressos dos tipos passaporte e VIP, que podem ser adquiridos no site oficial.

Programação e ingressos

O RD Summit 2025 contará com mais de 300 palestrantes ao longo de três dias de programação. Os ingressos já estão à venda no site oficial e disponíveis em três modalidades de acesso: Diário, Passaporte e VIP, estes dois últimos com acesso aos três dias de evento.

RD Summit 2025

Data: 5, 6 e 7 de novembro de 2025

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000

Informações e ingressos: www.rdsummit.com.br