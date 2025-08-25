Governo do Estado participa de painel em evento nacional sobre segurança de barragens e resiliência climática

O governo do Estado participou, nesta segunda-feira (25/8), do painel “Integração dos atores na gestão de barragens: riscos, dotação orçamentária e responsabilidades”, durante a Damsweek 2025 – 35º Seminário Nacional de Grandes Barragens. O encontro, realizado no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre, reuniu especialistas de engenharia e de gestão para debater estratégias voltadas à resiliência climática no Rio Grande do Sul.

O seminário, promovido pelo Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB), visa aprimorar políticas e práticas de proteção contra eventos climáticos extremos. O encontro reúne representantes de governos, da academia e do setor produtivo.

O painel contou com a participação da titular da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann; do secretário-executivo do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Plano Rio Grande , Joel Goldenfum; do professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH/UFRGS), Fernando Meirelles; do engenheiro da BSE Engenharia Geotécnica e Ambiental, Luiz Antônio Bressani; além dos representantes da Casa Civil da Presidência da República, Sérgio Cotrim; e do CBDB, José Marques Filho.

Marjorie destacou que, desde 2019, a Sema atua de forma integrada às áreas de meio ambiente, de energia e de mineração -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

Durante sua fala, Marjorie destacou que, desde 2019, a pasta atua de forma integrada às áreas de meio ambiente, de energia e de mineração. Segundo ela, essa abordagem tem permitido alinhar as ações de infraestrutura à visão ambiental, especialmente na implantação, na manutenção e na resposta a eventos extremos, que se tornam cada vez mais frequentes em razão das mudanças climáticas que afetam diretamente a população gaúcha.

Entre as principais iniciativas, a secretária citou a criação da Divisão de Segurança de Barragens e Emergências, vinculada ao Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS) da Sema. A estrutura especializada atua de forma permanente e integrada. “Dentro do Plano Rio Grande encontramos a relação direta com a segurança das barragens quando falamos de ações de longo prazo. Ao contar com uma equipe dedicada à segurança de barragens, o governo do Estado demonstra a importância desse tema e reforça que a prevenção, aliada ao olhar técnico, é a chave para proteger vidas e garantir a resiliência do Rio Grande do Sul frente aos novos desafios climáticos”, afirmou.

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Já Joel Goldenfum, secretário-executivo do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, ressaltou as iniciativas do Plano Rio Grande após as enchentes de 2024. Segundo ele, além das obras de reconstrução, estão em andamento levantamentos de batimetria e de topografia que possibilitarão a criação de um sistema de simulação hidrodinâmica. “Com dados atualizados dos rios e da superfície do solo, será possível prever com antecedência possíveis desastres e emitir alertas à população”, explicou.

Governo do Estado amplia participação na Semana de Barragens

O governo também participa da programação da Semana de Barragens com um estande organizado pela Sema e pela Secretaria de Comunicação (Secom). No espaço, técnicos do DRHS estarão à disposição para esclarecer dúvidas e prestar informações sobre a segurança de barragens e as iniciativas do Plano Rio Grande.

A programação ainda contará com a participação da secretária Izabel Matte, titular da Secretaria de Obras Públicas, que falará sobre barragens de irrigação no Estado, e da diretora de Gestão de Riscos da Defesa Civil, tenente-coronel Ana Maria Hermes, com a palestra“Lições aprendidas com a crise de 2024 no Rio Grande do Sul”.