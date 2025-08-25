Segunda, 25 de Agosto de 2025
6°C 11°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado participa de painel em evento nacional sobre segurança de barragens e resiliência climática

O governo do Estado participou, nesta segunda-feira (25/8), do painel “Integração dos atores na gestão de barragens: riscos, dotação orçamentária e...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/08/2025 às 14h05
Governo do Estado participa de painel em evento nacional sobre segurança de barragens e resiliência climática
Objetivo do seminário visa aprimorar políticas e práticas de proteção contra eventos climáticos extremos -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

O governo do Estado participou, nesta segunda-feira (25/8), do painel “Integração dos atores na gestão de barragens: riscos, dotação orçamentária e responsabilidades”, durante a Damsweek 2025 – 35º Seminário Nacional de Grandes Barragens. O encontro, realizado no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre, reuniu especialistas de engenharia e de gestão para debater estratégias voltadas à resiliência climática no Rio Grande do Sul.

O seminário, promovido pelo Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB), visa aprimorar políticas e práticas de proteção contra eventos climáticos extremos. O encontro reúne representantes de governos, da academia e do setor produtivo.

O painel contou com a participação da titular da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann; do secretário-executivo do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Plano Rio Grande , Joel Goldenfum; do professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH/UFRGS), Fernando Meirelles; do engenheiro da BSE Engenharia Geotécnica e Ambiental, Luiz Antônio Bressani; além dos representantes da Casa Civil da Presidência da República, Sérgio Cotrim; e do CBDB, José Marques Filho.

Marjorie destacou que, desde 2019, a Sema atua de forma integrada às áreas de meio ambiente, de energia e de mineração -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema
Marjorie destacou que, desde 2019, a Sema atua de forma integrada às áreas de meio ambiente, de energia e de mineração -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

Durante sua fala, Marjorie destacou que, desde 2019, a pasta atua de forma integrada às áreas de meio ambiente, de energia e de mineração. Segundo ela, essa abordagem tem permitido alinhar as ações de infraestrutura à visão ambiental, especialmente na implantação, na manutenção e na resposta a eventos extremos, que se tornam cada vez mais frequentes em razão das mudanças climáticas que afetam diretamente a população gaúcha.

Entre as principais iniciativas, a secretária citou a criação da Divisão de Segurança de Barragens e Emergências, vinculada ao Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento (DRHS) da Sema. A estrutura especializada atua de forma permanente e integrada. “Dentro do Plano Rio Grande encontramos a relação direta com a segurança das barragens quando falamos de ações de longo prazo. Ao contar com uma equipe dedicada à segurança de barragens, o governo do Estado demonstra a importância desse tema e reforça que a prevenção, aliada ao olhar técnico, é a chave para proteger vidas e garantir a resiliência do Rio Grande do Sul frente aos novos desafios climáticos”, afirmou.

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Já Joel Goldenfum, secretário-executivo do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, ressaltou as iniciativas do Plano Rio Grande após as enchentes de 2024. Segundo ele, além das obras de reconstrução, estão em andamento levantamentos de batimetria e de topografia que possibilitarão a criação de um sistema de simulação hidrodinâmica. “Com dados atualizados dos rios e da superfície do solo, será possível prever com antecedência possíveis desastres e emitir alertas à população”, explicou.

Governo do Estado amplia participação na Semana de Barragens

O governo também participa da programação da Semana de Barragens com um estande organizado pela Sema e pela Secretaria de Comunicação (Secom). No espaço, técnicos do DRHS estarão à disposição para esclarecer dúvidas e prestar informações sobre a segurança de barragens e as iniciativas do Plano Rio Grande.

A programação ainda contará com a participação da secretária Izabel Matte, titular da Secretaria de Obras Públicas, que falará sobre barragens de irrigação no Estado, e da diretora de Gestão de Riscos da Defesa Civil, tenente-coronel Ana Maria Hermes, com a palestraLições aprendidas com a crise de 2024 no Rio Grande do Sul”.

Texto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Meio ambiente Há 3 dias

Governo participa de evento nacional sobre segurança de barragens e resiliência climática

O governo do Estado participará da Semana de Barragens – Damsweek 2025, evento nacional que ocorrerá entre 24 e 29 de agosto em Porto Alegre. Com o...

 Governadores definiram diretrizes da Carta de Curitiba, que reúne demandas para proteção da Mata Atlântica -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Meio ambiente Há 6 dias

Leite defende preservação ambiental como pauta de união da sociedade em conferência do Cosud sobre Mata Atlântica

“A preservação do meio ambiente é um tema que deve unir campo e cidade, jovens e idosos, todos os espectros políticos. Independentemente de votar e...

 Autorizações concedidas representam avanço no atendimento de demandas de saneamento básico e na melhoria da qualidade ambiental -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema
Meio ambiente Há 1 semana

Governo entrega seis licenças ambientais à Corsan para ampliação de sistemas de esgotamento sanitário no Estado

Na manhã desta sexta-feira (15/8), o governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de P...

 Unidade será instalada no Distrito Industrial de Tio Hugo e será voltada à fabricação de fertilizantes nitrogenados -Foto: Igor de Almeida/Sema
Meio ambiente Há 2 semanas

Governo Leite entrega licença ambiental para nova fábrica de fertilizantes a partir de hidrogênio verde no município de Tio Hugo

Tio Hugo tem governo do Estado. Foi entregue nesta terça-feira (11/8), a Licença Prévia para a empresa Begreen Bioenergia e Fertilizantes Sustentáv...

 -
Meio ambiente Há 3 semanas

Governo lança Programa Guardiões da Fauna para ampliar rede de mantenedores seguros de animais silvestres

O governo do Estado está lançando, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), o Programa Guardiões da Fauna. A iniciativa, in...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. Máx. 11°
10° Sensação
0.87 km/h Vento
76% Umidade
100% (1.2mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Terça
15°
Quarta
21°
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
28° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 3 minutos

Adotar bons hábitos de vida hoje proporciona saúde no futuro
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova destinação de recursos de loterias para Comitê Brasileiro de Clubes
Senado Federal Há 3 minutos

Visita do presidente da Nigéria ao Senado é cancelada
Economia Há 18 minutos

OSCs: regularidade fiscal garante acesso a recursos públicos
Tecnologia Há 33 minutos

Tecnologia: relatório mundial ressalta mudanças para o setor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,18%
Euro
R$ 6,29 -1,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 -5,13%
Bitcoin
R$ 636,575,59 -5,11%
Ibovespa
138,037,25 pts 0.07%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6808 (23/08/25)
07
19
21
37
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3477 (23/08/25)
02
03
05
06
08
12
15
16
17
18
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2813 (22/08/25)
07
09
16
20
36
40
47
50
54
58
66
74
76
77
80
84
86
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2850 (22/08/25)
08
12
17
30
42
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias