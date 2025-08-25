Segunda, 25 de Agosto de 2025
6°C 11°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Empresas buscam por serviços e infraestrutura em nuvem

Com a agilidade do mercado atual, as instituições buscam se modernizar para suprir demandas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/08/2025 às 12h44

O mercado mundial de infraestrutura como serviço (IaaS) deve crescer em 2025, atingindo US$ 19,7 bilhões, de acordo com a Market Research Future. Até 2034, deve chegar a marca de mais de US$ 40 bilhões. A empresa atribui esse crescimento ao fato de que os principais impulsionadores do mercado incluem um aumento na demanda por infraestrutura de TI de baixo custo, acesso mais rápido a dados e um aumento no número de organizações de pequeno e médio porte.

No Brasil, o mercado de serviços de nuvem pública deve crescer 35%, movimentando R$ 11,5 bilhões, segundo a IDC. Empresas de todos os portes buscam alternativas para a infraestrutura tradicional com o intuito de acompanhar a agilidade e demanda do mercado atual.

A escolha das soluções depende das necessidades específicas de cada organização, considerando questões como volume de dados, criticidade das aplicações, requisitos de segurança e orçamento.

Nesse contexto, Lucas Vanzin, co-CEO da EVEO, empresa brasileira de tecnologia que atua com soluções de nuvem e data center, apresenta algumas dicas que podem transformar a infraestrutura de TI dos negócios.

1 - Servidor dedicado

Para empresas com demandas de alta performance e baixa latência, o servidor dedicado oferece um ambiente exclusivo. Isso garante recursos computacionais integrais para aplicações mais críticas, sem compartilhamento com outros usuários, resultando em desempenho superior e maior controle sobre o ambiente. "É a escolha ideal para cargas de trabalho intensivas que exigem máxima densidade de recursos", indica.

2 - Servidor virtual (cloud servers)

Conhecidos popularmente como cloud servers, os servidores virtuais representam uma opção de custo mais acessível e flexível para diversas cargas de trabalho. São ideais para demandas que requerem menos recursos e complexidade, permitindo escalabilidade rápida para cima ou para baixo conforme a necessidade, sem os custos de hardware físico.

3 - Data center virtual

Representando uma evolução no conceito de infraestrutura em nuvem, o data center virtual é uma solução de Software-Defined Data Center (SDDC). Ele oferece um ambiente completo, incluindo servidores virtuais, redes privadas, roteadores e firewalls, tudo gerenciado através de um painel de controle automatizado. Essa abordagem proporciona agilidade na implantação e gerenciamento de recursos, simulando um data center físico, mas com a flexibilidade e economia da nuvem.

4 - Colocation gerenciado

Para empresas que possuem equipamentos próprios, mas buscam a segurança, a redundância e o suporte técnico de um ambiente especializado, o colocation gerenciado é indicado. Ele permite instalar equipamentos em um data center de alta performance, beneficiando-se de infraestrutura robusta, contingência energética, segurança física avançada e suporte técnico local, sem a necessidade de investir na construção e manutenção de seu próprio data center.

5 - Nuvem privada

É o ambiente de nuvem customizado e construído exclusivamente para atender aos requisitos de uma única organização. É a solução ideal para empresas com demandas muito específicas de segurança, conformidade regulatória ou personalização de ambiente, garantindo que a infraestrutura seja desenhada sob medida para suas aplicações mais sensíveis e exclusivas, atendendo aos mais diversos pré-requisitos e limitações orçamentárias.

6 - Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

A continuidade dos negócios é primordial em qualquer estratégia de TI. O DRaaS garante a continuidade dos negócios ao replicar sistemas críticos em ambiente seguro, permitindo recuperação rápida em caso de falhas, desastres ou indisponibilidades, com mínimo impacto ao usuário final.

"Existem outras soluções 'as a Service', como Data Base as a Service (DBaaS), Storage as a Service (STaaS) e Backup as a Service (BaaS), que contribuem significativamente para a otimização e a eficiência das operações em nuvem, ao gerenciar bancos de dados, armazenamento e backups como serviços, simplificando a gestão e reduzindo a carga operacional", explica o executivo.

Ele ainda comenta que a variedade de serviços disponíveis permite que as empresas construam uma infraestrutura híbrida, personalizada e preparada para os desafios do presente e do futuro. Seja pela performance de um servidor dedicado, pela agilidade de um cloud server ou pela robustez de uma nuvem privada, investir em soluções sob medida é o primeiro passo para transformar tecnologia em vantagem competitiva. "Antes de implementar ou expandir o ambiente em nuvem, é fundamental avaliar as particularidades e os objetivos do negócio, como foco no maior retorno sobre o investimento, garantindo uma infraestrutura robusta, eficiente e segura", finaliza Vanzin.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de DC Studio no Freepik
Tecnologia Há 50 minutos

Tecnologia: relatório mundial ressalta mudanças para o setor

Pesquisa traz tendências para o mercado de trabalho de tecnologia, além das mudanças socioeconômicas e transições sustentáveis; Cristina Boner, emp...

 Imagem de jeswin no Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Fossas devem receber manutenção preventiva e regular

Local deve ser limpo ao menos uma vez ao ano, com equipamentos corretos; especialista da Limpa Fossa Itu explica como a limpeza preventiva pode evi...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Cultura é prioridade para 70% dos CSCs em 2025

Especialista do IEG afirma que cultura e valores deixaram de ser secundárias e se tornaram elementos estratégicos no desempenho dos Centros de Serv...
Tecnologia Há 3 horas

IA chegou para transformar a logística, diz especialista

CEO da Eu Entrego traz exemplos de como a ferramenta atua no segmento

 Divulgação/KRJ
Tecnologia Há 3 horas

KRJ expõe conectores para sistema fotovoltaico na Intersolar

Com foco na expansão do mercado solar, a empresa apresenta as tecnologias KSE K4 e Katro voltadas à baixa tensão e derivações de módulos

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. Máx. 11°
10° Sensação
0.87 km/h Vento
76% Umidade
100% (1.2mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h18 Pôr do sol
Terça
15°
Quarta
21°
Quinta
23° 10°
Sexta
26° 12°
Sábado
28° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 18 minutos

Adotar bons hábitos de vida hoje proporciona saúde no futuro
Câmara Há 18 minutos

Comissão aprova destinação de recursos de loterias para Comitê Brasileiro de Clubes
Senado Federal Há 18 minutos

Visita do presidente da Nigéria ao Senado é cancelada
Economia Há 34 minutos

OSCs: regularidade fiscal garante acesso a recursos públicos
Tecnologia Há 48 minutos

Tecnologia: relatório mundial ressalta mudanças para o setor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,16%
Euro
R$ 6,29 -1,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 -5,13%
Bitcoin
R$ 631,775,03 -5,85%
Ibovespa
138,192,27 pts 0.16%
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6808 (23/08/25)
07
19
21
37
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3477 (23/08/25)
02
03
05
06
08
12
15
16
17
18
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2813 (22/08/25)
07
09
16
20
36
40
47
50
54
58
66
74
76
77
80
84
86
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2850 (22/08/25)
08
12
17
30
42
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias