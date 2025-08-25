Segunda, 25 de Agosto de 2025
Inscrições para o Prêmio MPB 2025 vão até o dia 31 de agosto

As inscrições para a 2ª edição do Prêmio MPB – Melhores Podcasts do Brasil – foram prorrogadas até 31/8. Podem participar podcasts brasileiros em p...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
25/08/2025 às 11h30
Divulgação - Prêmio MPB

As inscrições para a segunda edição do Prêmio MPB – Melhores Podcasts do Brasil estão prorrogadas para que os podcasts de todo o Brasil possam participar desse que é um dos maiores eventos da categoria do país.

Poderá se inscrever qualquer podcast brasileiro no idioma português que se enquadre nas regras de participação, visando definir e proteger os que se enquadram no modelo de podcast e sirva para valorizar os projetos que se enquadram nesse formato. Durante o processo de inscrição, as regras devem ser aceitas e respeitadas.

O podcast inscrito deverá optar entre duas modalidades: somente áudio ou áudio e vídeo. Não será possível se inscrever nas duas opções. Da mesma forma, será necessário escolher apenas uma categoria entre as 28 disponíveis para a votação pública. A inscrição é gratuita e não existe qualquer taxa ou valor a ser pago. O único requisito é preencher o cadastro disponível no site.

“O Prêmio MPB nasceu há um ano para preencher uma lacuna histórica de atenção e valorização dentro da indústria do audiovisual. Nosso objetivo é conectar projetos inovadores, incentivar a criatividade no setor e, acima de tudo, promover um movimento de educação e formação, capacitando novos talentos e inspirando mais pessoas a explorarem esse meio de comunicação tão dinâmico e impactante”, informa Gabriel Tripodi, jornalista e um dos idealizadores do Prêmio MPB.

As categorias

A seguir, é possível conferir as categorias disponíveis para a inscrição dos interessados:

  • Assuntos diversos
  • Automotivo, Automobilismo e Moto
  • Autocuidado e Autoajuda
  • Cinema e TV
  • Ciências
  • Comunicação, Marketing e Vendas
  • Crimes Reais / Investigativo
  • Cultura e Literatura
  • Cultura POP
  • Direito
  • Diversidade e Inclusão
  • Educação
  • Esporte
  • Espiritualidade e Religião
  • Família e Infantil
  • Ficção & Fantasia
  • Gastronomia
  • Grande Mídia
  • Humor
  • Mundo Animal
  • Música
  • Natureza e Meio Ambiente
  • Negócios, Finanças e Empreendedorismo
  • Relacionamento
  • Saúde & Bem-estar
  • Tecnologia e Telecomunicações
  • TOP VideoCast (acima ou igual a 1 milhão)
  • Viagem e Lazer

Como será a votação?

Terminado o período de inscrição, a premiação será realizada em duas fases de votação abertas ao público, sem a presença de um júri privado. A data de início da primeira fase para a votação popular será amplamente divulgada ao longo do processo de inscrição dos podcasts.

Top VideoCasts

Essa categoria será composta obrigatoriamente pelos videocasts com mais de um milhão de inscritos comprovados em plataformas como YouTube, Vimeo e outras semelhantes, independentemente de temas. Nela, não estarão presentes podcasts somente em áudio, pois as plataformas em áudio não disponibilizam publicamente o número de inscritos dos seus cadastrados.

Os Top VideoCasts irão competir entre si e não terão um embate direto com os inscritos nas demais categorias.

Categoria: Grande Mídia

Os veículos da grande mídia são inscritos automaticamente por sua importância no mercado e porque todos têm uma área de podcast nos seus sites ou em suas contas do YouTube. “Com essa votação, vamos ver a preferência do público com os podcasts da grande mídia, pois, dos cadastrados, dez passarão para a segunda fase de votação e dela sairão os Top3”, explica Guido Orlando Jr., jornalista, publicitário, um dos idealizadores do prêmio e empresário de comunicação.

Segunda fase de votação

A data de início da segunda fase de votação popular será amplamente divulgada e irá durar 30 dias corridos, 24h por dia. Dela sairão os três podcasts finalistas e deles o vencedor de cada categoria, o que tiver mais votos.

Premiação

Está previsto um evento para a entrega dos troféus para os primeiros colocados das categorias, mais os Top VideoCasts e Grande Mídia no dia 17 de novembro de 2025, que será em um evento no auditório da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) na unidade da Vila Mariana em São Paulo – SP.

Responsividade

O site do Prêmio MPB – Melhores Podcasts do Brasil é totalmente responsivo, adaptando-se de forma dinâmica e inteligente a diferentes tamanhos de tela e dispositivos utilizados pelos usuários. Isso significa que, independentemente de ser acessado por um desktop, tablet ou smartphone, a experiência de navegação será otimizada.

Segurança, tecnologia e auditoria de dados

Como todo o processo do prêmio será on-line, com as inscrições e votação popular em duas fases, o planejamento da premiação deu especial atenção à segurança e veracidade dos dados, como explica Guido: “Sem a segurança contra invasão de hackers, vazamento de dados e sistema consistente de prevenção quanto à votação por robôs, esse prêmio não seria possível”, afirma.

Para que tudo isso funcione de maneira segura e contínua, foram feitas parcerias comerciais com as empresas de tecnologia Add Value — infraestrutura e segurança —, a Zivit Tecnologia — desenvolvimento e manutenção do site — e a Witec para cuidar do dia a dia de tecnologia do projeto. Todas elas são empresas 100% brasileiras.

Cotas de patrocínio

Estão disponíveis cotas de patrocínios nas categorias Platinum, Gold e Silver, além de cotas pontuais, como patrocínio de encostos de cadeiras no evento de premiação, canecas e ações personalizadas ao longo da premiação e ações de ativação de marca no dia do evento. Para obter informações sobre as cotas de patrocínios e formas de pagamento, basta entrar em contato pelo e-mail: [email protected]

Serviço:

Término das inscrições – 31/08/2025 às 23h59

Para realizar a inscrição, basta clicar aqui

Para conhecer o regulamento, basta clicar aqui

Para a Política de Privacidade, basta clicar aqui

Preço da inscrição: gratuito

