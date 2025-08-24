Domingo, 24 de Agosto de 2025
Hospitais da região Centro-Oeste do Estado são beneficiados com R$ 78 milhões do Avançar Mais na Saúde

Desde a primeira fase, o Programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 78 milhões, considerando valores já executados e em execução, para obras e comp...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/08/2025 às 10h17
-

Desde a primeira fase, o Programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 78 milhões, considerando valores já executados e em execução, para obras e compra de equipamentos em hospitais da região Centro-Oeste que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os investimentos possibilitados pelo programa estão ampliando e qualificando a rede hospitalar do Estado.

Ainda com o nome de Avançar na Saúde, o programa foi lançado em setembro de 2021. Até o momento, o governo estadual já destinou R$ 1,16 bilhão para a saúde no Estado. Desse valor, R$ 213,7 milhões foram anunciados no dia 4 de agosto pelo governador Eduardo Leite para a nova fase do programa . A região Centro-Oeste tem governo do Estado e receberá mais R$ 24,1 milhões em investimentos.

Dos R$ 78 milhões já destinados, R$ 52,1 milhões foram aplicados em obras (finalizadas ou em andamento) e equipamentos (comprados ou em processo de aquisição) que estão melhorando e ampliando os atendimentos hospitalares na região. Outros R$ 25,9 milhões estão em tramitação na Secretaria da Saúde.

Santa Maria

Santa Maria é o município que recebeu mais investimentos, no total de R$ 19,4 milhões. Foram destinados R$ 14 milhões para o Hospital Regional, valor que foi aplicado na compra de equipamentos para a implantação de um centro de tomografia e dos serviços de hemodinâmica e de neurocirurgia, bem como em obras no prédio e na implantação de um plano de prevenção a incêndios.

A Santa Casa recebeu R$ 5,3 milhões para a aquisição de um mamógrafo, um tomógrafo, uma torre de vídeos e outros equipamentos hospitalares, além da revitalização da fachada do prédio. O programa ainda destinou R$ 100 mil à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Maria para compra e instalação de um elevador.

Alegrete

Em Alegrete, R$ 15,7 milhões foram investidos na Santa Casa, valor aplicado na aquisição de equipamentos para a unidade de cuidados intermediários neonatal, para o bloco cirúrgico e para o serviço de hemodiálise, além da construção das unidades de saúde mental e de tratamento intensivo (UTI) adulto, da casa da gestante de alto risco e do ambulatório de gestação de alto risco e reforma da unidade de endoscopia e colonoscopia. O município também recebeu R$ 48,9 mil para realização de ações em saúde e atendimento de usuários do SUS pela Secretaria Municipal de Saúde.

Rosário do Sul

O repasse de R$ 11,5 milhões para o Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, de Rosário do Sul, é outro dos investimentos de destaque do Avançar Mais na Saúde na região Centro-Oeste. Com os recursos foi possível reformar a UTI adulto, o setor de hemodiálise e o centro cirúrgico. Também foram adquiridos um tomógrafo, um mamógrafo digital, equipamentos de hemodiálise, entre outros aparelhos.

Outros investimentos

Faxinal do Soturno recebeu R$ 2,5 milhões do Avançar Mais na Saúde para construir no Hospital de Caridade São Roque o prédio anexo e o ambulatório. O mesmo valor foi investido no Hospital São Patrício, de Itaqui, para a aquisição de um mamógrafo, a reforma do bloco cirúrgico e a instalação de equipamentos de climatização. Também em São Gabriel foram investidos R$ 2,5 milhões na reforma e na aquisição de equipamentos para o serviço de diagnóstico por imagem da Santa Casa.

O programa destinou R$ 6,4 milhões ao Hospital de Caridade de Santiago para a construção da unidade de internação com 28 leitos, a implantação de um centro integrado de saúde da mulher e a reforma do pronto atendimento de urgência e emergência. Também serão repassados R$ 100 mil à Secretaria Municipal de Saúde, elevando o investimento no município para R$ 6,5 milhões.

O Hospital de Agudo também foi beneficiado por R$ 2,3 milhões do Avançar Mais na Saúde para a aquisição e a instalação de equipamentos no centro cirúrgico e para substituição da rede elétrica. São Francisco de Assis receberá R$ 2,2 milhões na atual fase do programa para a ampliação do Hospital Santo Antônio, que passará a ter mais 22 leitos.

Houve ainda investimentos em Restinga Seca (R$ 2,1 milhões), Sant’Ana do Livramento (R$ 1,8 milhão), Nova Palma (R$ 1,3 milhão), Uruguaiana (R$ 1,2 milhão), Quaraí (R$ 1 milhão), Júlio de Castilhos (R$ 999 mil), Tupanciretã (R$ 900 mil), Cacequi (R$ 893 mil), São Vicente do Sul (R$ 831 mil), Jaguari (R$ 700 mil), Paraíso do Sul (R$ 519 mil), Pinhal Grande (R$ 117 mil) e Ivorá (R$ 50 mil).

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

