Serviço Aeromédico do SAMU em Joaçaba já garantiu mais de 200 atendimentos em 573 horas de voo

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Arquivo / SECOM

O Serviço Aeromédico do SAMU já tem consolidado sua base em Joaçaba, ser tornando uma importante referência em atendimento para todo o Grande Oeste catarinense. Em operação desde abril de 2024, o serviço oferece agilidade no transporte de pacientes em estado crítico e contribui para o aumento das chances de sobrevivência em situações de alto risco.

Desde o início da operação no Meio-Oeste, o Arcanjo 04 (avião) já atendeu 219 ocorrências e realizou 573 horas de voo. Foram mais de 92 transferências de pacientes em estado crítico. Entre crianças menores de 2 anos, gestantes e adultos, além de transporte de órgãos vitais para transplante, evidenciando o serviço aeromédico na preservação de vidas neste período de pouco mais de um ano.

“Graças a esse arcanjo 04, agora temos atendimento aéreo para qualquer cidade de Santa Catarina em apenas 20 minutos e cobrimos todas as regiões. Antes, o atendimento aeromédico sequer tinha espaço pra levar um acompanhante. Agora o paciente pode estar acompanhado para transferência de hospital ou atendimento de urgência. Que o Catarinense nunca precise deste serviço. Mas se ele precisar, sabe que pode contar conosco”, ressaltou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

Com uma aeronave equipada com tecnologia avançada e uma equipe especializada formada por médicos, enfermeiros e pilotos treinados para atuar em situações complexas, o Serviço Aeromédico tem sido essencial para garantir o acesso rápido a hospitais de referência. Além disso, a atuação integrada com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e demais forças de segurança de SC reforça a eficiência e a abrangência do atendimento.

“O governador Jorginho Mello nos pediu um estudo, porque tínhamos uma lacuna em Santa Catarina de ter 100% de cobertura com o serviço aeromédico e tempo de resposta de até 20 minutos. Sendo assim, a gente consolidou o serviço em Joaçaba, e agora temos essa unidade aqui, o que junto a nossa outra asa fixa, em Florianópolis, e aos helicópteros, deu 100% de cobertura a todo o estado. Os resultados já são enormes. Foi uma junção de equipar os hospitais como fizemos no Grande Oeste e de ter mais esse serviço aeromédico”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

As principais origens das missões compreendem os municípios de Chapecó, São Miguel do Oeste e Xanxerê, enquanto os destinos mais frequentes foram Florianópolis, Lages, Joinville e Criciúma, com mais de 110 pousos realizados, garantindo agilidade e eficiência no acesso a centros de referência hospitalar.

Foto: Reprodução/Secom SC

Além dos atendimentos em solo catarinense, a aeronave prestou apoio interestadual, com voos para os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Norte, demonstrando sua abrangência e capacidade logística.

Entre os atendimentos vale destacar a atuação humanitária do serviço nas cheias no Rio Grande do Sul em 2024, com ações de salvamento e apoio logístico. “Uma das missões mais sensíveis foi a transferência de uma criança recém-nascida, com apenas 16 dias de vida, da região afetada até a cidade de Curitiba. Outra operação de grande relevância envolveu o transporte simultâneo de duas gestantes em situação crítica, que foi realizada com sucesso pela capacidade técnica e o preparo da equipe envolvida”, ressalta Douglas Gonçalves, enfermeiro de voo.