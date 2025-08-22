Meelion lança comparador que calcula ganho líquido real

A Meelion inicia sua operação pública no início desse mês como plataforma brasileira que compara títulos de renda fixa pelo valor líquido no resgate. A ferramenta utiliza um algoritmo proprietário que cruza projeções macroeconômicas do Boletim Focus com dados da B3, incorporando tributação, prazos e liquidez contratual para ordenar as oportunidades de investimento.

A Meelion é a segunda empresa fundada por Dan Mark Printes — a primeira foi a Escola PM3, atualmente parte do Grupo Alura. Investidor desde jovem, acumulou contas em diferentes instituições e percebeu a ausência de uma solução que apresentasse, de forma objetiva, o valor líquido projetado no vencimento. Para resolver o próprio problema, automatizou o processo em uma planilha que evoluiu para produto. Em conversa com Eduardo Horvath — investidor acostumado a realocar parte dos lucros para renda fixa — identificaram a mesma necessidade: a taxa “de prateleira” nem sempre traduz o retorno final. A partir daí, decidiram transformar a solução em plataforma, combinando a experiência de Dan em renda fixa e produto com a de Eduardo em finanças descentralizadas e experiência do usuário.

O funcionamento reflete a decisão real do investidor: o usuário informa o valor a alocar, o horizonte de resgate e as instituições nas quais já possui conta; a Meelion considera impostos, isenções, prazos, custos, liquidez e projeções de mercado, apresentando as opções ordenadas pelo retorno líquido. Em cenários como LCA a 94% do CDI, CDB a 110% do CDI ou CRA em IPCA+8%, a comparação prioriza o que efetivamente retorna ao investidor no vencimento.

“O investidor não precisa mais se basear apenas na taxa do dia. Nosso algoritmo antecipa o cenário futuro com dados do Boletim Focus e da B3, mostrando quanto ele terá líquido no vencimento. Essa clareza muda completamente a forma de investir em renda fixa”, afirma Dan Mark Printes, CEO e fundador. A plataforma inclui explicadores em linguagem direta sobre títulos, regimes tributários, prazos e liquidez.

Desenvolvida com ênfase em busca, filtros e comparativos — experiência trazida dos projetos realizados pelos fundadores no VivaReal — a Meelion privilegia ordenação transparente e critérios auditáveis.

“A maior parte dos investidores tem dificuldade para entender siglas e realizar comparativos que indiquem o que realmente traz o melhor retorno líquido. Tornamos tudo isso simples e acessível na plataforma”, destaca Eduardo Horvath, CPO e cofundador.

Disponível nacionalmente a partir de agosto de 2025, a plataforma é gratuita para o investidor. As próximas etapas incluem alertas de oportunidades personalizadas e filtros por rentabilidade mínima. Informações institucionais, termos de uso e detalhes técnicos estão disponíveis no site da empresa.