Sexta, 22 de Agosto de 2025
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Meelion lança comparador que calcula ganho líquido real

A Meelion, wealthtech fundada por Dan Mark Printes e Eduardo Horvath, lança plataforma que compara CDB, RDB, LCA, LCI, CRI e CRA pelo valor líquido...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/08/2025 às 19h55
Meelion lança comparador que calcula ganho líquido real
Meelion

A Meelion inicia sua operação pública no início desse mês como plataforma brasileira que compara títulos de renda fixa pelo valor líquido no resgate. A ferramenta utiliza um algoritmo proprietário que cruza projeções macroeconômicas do Boletim Focus com dados da B3, incorporando tributação, prazos e liquidez contratual para ordenar as oportunidades de investimento.

A Meelion é a segunda empresa fundada por Dan Mark Printes — a primeira foi a Escola PM3, atualmente parte do Grupo Alura. Investidor desde jovem, acumulou contas em diferentes instituições e percebeu a ausência de uma solução que apresentasse, de forma objetiva, o valor líquido projetado no vencimento. Para resolver o próprio problema, automatizou o processo em uma planilha que evoluiu para produto. Em conversa com Eduardo Horvath — investidor acostumado a realocar parte dos lucros para renda fixa — identificaram a mesma necessidade: a taxa “de prateleira” nem sempre traduz o retorno final. A partir daí, decidiram transformar a solução em plataforma, combinando a experiência de Dan em renda fixa e produto com a de Eduardo em finanças descentralizadas e experiência do usuário.

O funcionamento reflete a decisão real do investidor: o usuário informa o valor a alocar, o horizonte de resgate e as instituições nas quais já possui conta; a Meelion considera impostos, isenções, prazos, custos, liquidez e projeções de mercado, apresentando as opções ordenadas pelo retorno líquido. Em cenários como LCA a 94% do CDI, CDB a 110% do CDI ou CRA em IPCA+8%, a comparação prioriza o que efetivamente retorna ao investidor no vencimento.

“O investidor não precisa mais se basear apenas na taxa do dia. Nosso algoritmo antecipa o cenário futuro com dados do Boletim Focus e da B3, mostrando quanto ele terá líquido no vencimento. Essa clareza muda completamente a forma de investir em renda fixa”, afirma Dan Mark Printes, CEO e fundador. A plataforma inclui explicadores em linguagem direta sobre títulos, regimes tributários, prazos e liquidez.

Desenvolvida com ênfase em busca, filtros e comparativos — experiência trazida dos projetos realizados pelos fundadores no VivaReal — a Meelion privilegia ordenação transparente e critérios auditáveis.

“A maior parte dos investidores tem dificuldade para entender siglas e realizar comparativos que indiquem o que realmente traz o melhor retorno líquido. Tornamos tudo isso simples e acessível na plataforma”, destaca Eduardo Horvath, CPO e cofundador.

Disponível nacionalmente a partir de agosto de 2025, a plataforma é gratuita para o investidor. As próximas etapas incluem alertas de oportunidades personalizadas e filtros por rentabilidade mínima. Informações institucionais, termos de uso e detalhes técnicos estão disponíveis no site da empresa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Colapso Digital: 530 mil vagas de TI vazias freiam inovação

Projeta-se que, até o final de 2025, haverá uma defasagem de 530 mil posições para profissionais no domínio da tecnologia da informação, o que sina...

 Divulgação Caf
Tecnologia Há 5 horas

Caf e Mercado Livre anunciam parceria para combate à fraude

A expertise em análise documental e soluções de ponta foram os principais motivacionais para a realização da parceria, marcando um novo capítulo na...

 Damon Almeida
Tecnologia Há 5 horas

Mentores e infoprodutores discutem uso da IA em Vila Velha

Com o avanço da inteligência artificial no ambiente digital, cresce também o interesse de profissionais em compreender como essa tecnologia pode se...

 Crédito: Divulgação/Pearson
Tecnologia Há 7 horas

Microcertificação é a chave para a empregabilidade

Na Mesa-Redonda organizada pela Pearson diferentes perspectivas sobre como o ensino prático e a tecnologia podem preparar estudantes e profissionai...

 Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 8 horas

UniFECAF será ponto de encontro do “Esquenta” do MVP Conf SP

Um dos maiores encontros de especialistas reconhecidos pela Microsoft será em Taboão da Serra

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 29°
23° Sensação
2.75 km/h Vento
58% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
Últimas notícias
Entretenimento Há 53 minutos

JK Reencontro com o Brasil celebra aniversário de Kubitschek
Justiça Há 1 hora

Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF

Clima Há 1 hora

Previsão do tempo para próxima semana é de chuva e frio no RS
Adiamento Há 1 hora

Primeira Liga altera datas dos jogos de volta das semifinais da Copa das Regiões
Síntese Há 1 hora

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 671,984,32 -0,01%
Ibovespa
137,968,16 pts 2.57%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias