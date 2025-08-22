Sexta, 22 de Agosto de 2025
Prédio do Centro Integrado de Saúde Gelson Saibo de Xanxerê é entregue com R$ 18 milhões de investimentos do Estado

Foto: Leo Munhoz / SECOMO Governo de Santa Catarina, em parceria com a Prefeitura de Xanxerê, entregou nesta sexta-feira, 22, a estrutura do Centro...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
22/08/2025 às 17h40
Prédio do Centro Integrado de Saúde Gelson Saibo de Xanxerê é entregue com R$ 18 milhões de investimentos do Estado
Foto: Leo Munhoz / SECOM

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O Governo de Santa Catarina, em parceria com a Prefeitura de Xanxerê, entregou nesta sexta-feira, 22, a estrutura do Centro Integrado de Saúde (CIS) Gelson Saibo, uma das maiores obras já executadas no município. O ato foi realizado na tarde desta sexta-feira, 22, e contou a presença do governador Jorginho Mello, do secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, e demais autoridades locais e estaduais.

Com mais de 4,6 mil metros quadrados de área construída e um investimento superior a R$ 22 milhões, o espaço vai receber diversos serviços de saúde em um único local, oferecendo mais agilidade, conforto e dignidade no atendimento à população.

Para o governador Jorginho Mello, a entrega do CIS representa um marco para a saúde pública da região. “Mais do que um prédio moderno, este centro simboliza cuidado, inovação e respeito à vida. É um legado para as futuras gerações e um passo decisivo rumo a uma rede de saúde cada vez mais forte e acessível em Santa Catarina”, destacou.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O novo CIS foi projetatado para ter Ambulatório de Especialidades, Centro de Especialidades Odontológicas, Serviço de Atendimento Especializado, além das Vigilâncias em Saúde, do Centro de Distribuição de Insumos, do Centro de Abastecimento Farmacêutico, da Central de Regulação, Agendamento e Transporte, da Secretaria Municipal de Saúde e da Unidade Básica de Saúde do Bairro Tonial.

Quando aberto à população, um dos diferenciais do espaço será o horário estendido de funcionamento, das 17h às 23h, ampliando o acesso da comunidade aos serviços de saúde e reforçando o compromisso do Estado e do município com o bem-estar dos catarinenses.

“Essa é uma grande entrega na área da saúde para a nossa população. Mais uma grande parceria com o Governo do Estado sob o comando do Jorginho Mello. Uma estrutura nova que vai atender o nosso povo de Xanxerê em diferentes especialidades ligadas à saúde. Que esse espaço traga também mais qualidade de serviço no atendimento e na humanização”, disse o prefeito de Xanxerê, Oscar Martarello.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A inauguração integra a política estadual de fortalecimento da rede pública de saúde, ampliando a oferta de serviços especializados e garantindo atendimento mais próximo e de qualidade para a população do Meio-Oeste.

“São quase R$ 18 milhões que o Governo do Estado aportou nessa estrutura, que como vocês podem ver é uma estrutura muito boa, ela vai agregar vários serviços, desde serviços administrativos, serviços de logística e serviços de atendimento aqui para o município de Xanxerê. São atendimentos que vão desde atenção básica, terapias e por aí vai. Então, é mais um exemplo de como que a gestão Jorginho Mello investe não somente em hospitais. A gente fala muito de hospitais, de todo o investimento que é feito, mas tem braço do governo do Estado em todas as áreas da saúde e aqui é mais um exemplo, uma obra muito boa, que vai trazer uma diferença enorme no dia a dia aqui de Xanxerê e região”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
