Sexta, 22 de Agosto de 2025
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Conitec rejeita inclusão de canetas emagrecedoras no SUS

Medida foi recomendada ao Ministério da Saúde pelo impacto financeiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/08/2025 às 16h11

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) recomendou ao Ministério da Saúde não incorporar ao Sistema Único de Saúde (SUS) a liraglutida e a semaglutida, princípios ativos de medicamentos agonistas GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras. O pedido de incorporação ao SUS foi feito pela Novo Nordisk, farmacêutica fabricante do Wegovy, que tem como princípio ativo a semaglutida.

Em nota, o ministério informou que as decisões da Conitec sobre a incorporação de medicamentos ao SUS “consideram as melhores evidências científicas disponíveis, abrangendo eficácia, segurança e análises de custo-efetividade”. Segundo a pasta, no caso da liraglutida e da semaglutida, o impacto financeiro estimado é de R$ 8 bilhões anuais.

O comunicado destacou ainda dois acordos de parceria firmados entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a farmacêutica EMS para a produção da liraglutida e da semaglutida. Os acordos estabelecem a transferência de tecnologia da síntese do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) e do medicamento final para Farmanguinhos, unidade técnico-científica da Fiocruz.

“Cabe ressaltar ainda a importância estratégica da ampliação da oferta de medicamentos genéricos. Essa medida estratégica estimula a concorrência, contribui para a redução de preços, amplia o acesso da população a tratamentos de qualidade e fortalece as condições para a incorporação de novas tecnologias ao SUS”, concluiu o ministério.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Controle

Desde junho, farmácias e drogarias começaram a reter receitas de canetas emagrecedoras. Além da semaglutida e da liraglutida, a categoria inclui ainda a dulaglutida, a exenatida, a tirzepatida e a lixisenatida.

A decisão por um controle mais rigoroso na prescrição e na dispensação desse tipo de medicamento foi tomada pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril e entrou em vigor 60 dias após a publicação no Diário Oficial da União.

Em nota, a agência informou que a medida tem como objetivo proteger a saúde da população brasileira, “especialmente porque foi observado um número elevado de eventos adversos relacionados ao uso desses medicamentos fora das indicações aprovadas pela Anvisa”.

Uso indiscriminado

A retenção do receituário de canetas emagrecedoras era defendida por entidades como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica.

Em nota aberta, elas citam que o uso indiscriminado desse tipo de medicamento gera preocupações quanto à saúde da população e ao acesso de pacientes que realmente necessitam desse tipo de tratamento.

“A venda de agonistas de GLP-1 sem receita médica, apesar de irregular, é frequente. A legislação vigente exige receita médica para a dispensação destes medicamentos, porém, não a retenção da mesma [receita] pelas farmácias. Essa lacuna facilita o acesso indiscriminado e a automedicação, expondo indivíduos a riscos desnecessários”, destacou o documento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de vfhnb12 no Freepik
Saúde Há 1 hora

Alopecia: técnicas de tricologia podem oferecer soluções

Condição atinge 42 milhões de brasileiros; a Dra. Carla Nobre explica como tratar o problema com foco em saúde capilar, atendimento integrado e pro...

 Ampliação do Centro de Atenção Integrado à Saúde, realizada com recursos do programa Rede Bem Cuidar RS -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 5 horas

Governo do Estado inaugura ampliação de centro de saúde de Hulha Negra

O governo do Estado e a prefeitura de Hulha Negra, na Região da Campanha, inauguraram, na quinta-feira (21/8), a ampliação do Centro de Atenção Int...
Saúde Há 5 horas

Dois lotes da vacina Excell 10 pode ter matado quase 200 animais

Mapa apreendeu lotes suspeitos da vacina produzida pela Dechra Brasil

 Ato foi a segunda entrega de certificados deste ciclo -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 22 horas

Equipes de cinco municípios da 7ª Coordenadoria Regional de Saúde são certificadas como Amigas da Mãe, Parceria e Criança

A Secretaria da Saúde (SES) certificou, nesta quinta-feira (21/8), cinco municípios da 7ª Coordenadoria Regional de Saúde como Amigas da Mãe, Parce...
Saúde Há 22 horas

Casos de síndrome respiratória grave caem no país

Amazonas ainda têm alta de registros em crianças pequenas

Tenente Portela, RS
32°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
31° Sensação
4.71 km/h Vento
35% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
Últimas notícias
Senado Federal Há 6 minutos

CEsp homenageia ex-atleta olímpica Aída dos Santos Menezes na quarta
Senado Federal Há 6 minutos

Subcomissão do Senado sobre câncer será instalada na quarta-feira
Senado Federal Há 6 minutos

CDR vota anistia a dívida de produtores de cacau
Câmara Há 21 minutos

Comissão aprova regras mais rígidas para nomeação de diretores de agências reguladoras
Câmara Há 21 minutos

Comissão aprova exigência de orientações em Braille nos aparelhos de ginástica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 -0,83%
Euro
R$ 6,35 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,56%
Bitcoin
R$ 671,313,29 +3,75%
Ibovespa
137,876,02 pts 2.5%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias