Bahia é o melhor destino para eventos do país

Especialista da agência Bahia Terra Turismo explica qual o impacto da conquista para o mercado turístico do estado, considerando o aspecto corporat...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/08/2025 às 14h34
Bahia é o melhor destino para eventos do país
Imagem de GarryKillian no Freepik

O estado da Bahia conquistou o posto de “Melhor Destino para Eventos do Brasil”. O prêmio foi entregue na 6ª edição do Prêmio Live, o chamado Megafone de Ouro, durante cerimônia realizada na Casa Charlô, em São Paulo (SP), no dia 31 de julho. A premiação é promovida pela Promoview e considera diversos elementos, como ações de marketing, transmissão de conteúdo, experiências de marca e eventos.

Além disso, o prêmio leva em conta a combinação de atrativos turísticos com infraestrutura de alto padrão para a realização de encontros corporativos, que são avaliados por um júri composto por especialistas do setor, conforme noticiado pelo Governo do Estado da Bahia.

Na visão de Felipe Oliveira Pedreira, especialista em turismo receptivo da agência Bahia Terra Turismo, uma série de fatores fazem da Bahia um destino atrativo para a realização de eventos, sejam eles corporativos ou de lazer. “O Estado possui toda uma estrutura hoteleira, nova orla em toda a capital, variedade de restaurantes e um novo centro de convenções moderno e qualificado”, lista.

Na análise de Pedreira, diversas cidades e regiões baianas têm se destacado na recepção de grandes eventos e congressos, como a cidade de Ilhéus, a região da Costa do Sauípe, a Praia do Forte, em Salvador, além de Porto Seguro.

Aliás, no cenário nacional, Porto Seguro foi eleita como um dos cinco locais favoritos dos brasileiros para passar as férias com a família, como mostra uma pesquisa do Booking.com repercutida pela Secretaria de Comunicação Social baiana. A escolha teve como critério opções de lazer, história e cultura, capazes de agradar crianças e adultos.

O especialista da agência conta que, além do turismo tradicional, o segmento de eventos corporativos e de incentivo tem movimentado a economia local: “O setor impulsiona a cadeia turística, gerando mais contratação extra de mão de obra em seus mais variados segmentos.”

Apesar dos pontos positivos, Pedreira observa que o setor enfrenta determinados desafios para consolidar ainda mais a Bahia como um hub de eventos no Brasil. “O Estado precisa ampliar ainda mais a sua infraestrutura, fortalecer a segurança pública e aumentar a oferta de mão de obra qualificada”, avalia.

Para o especialista em turismo receptivo da Bahia Terra Turismo, as agências de viagens do estado devem se preparar para atender à demanda crescente por turismo de eventos. “Nesse sentido, vale investir em parcerias, pacotes personalizados e experiências diferenciadas”, pontua.

“Os pacotes personalizados, especificamente, são importantes pois o público do evento nem sempre tem o mesmo tempo hábil que o turista convencional. Umas das experiências mais diferenciadas na Bahia é o passeio de pernoite e mergulho em Abrolhos, no extremo sul do Estado”, exemplifica.

Ele cita também a Ilha de Boipeba como atrativo famoso que pode justificar uma esticada no cronograma de quem faz viagens corporativas. “Essas atrações, somadas à agitação do Morro de São Paulo, também são destinos pertinhos de Salvador para quem estiver participando de um evento na capital baiana”, afirma.

Pedreira também destaca que, além da estrutura e da beleza natural, elementos como a cultura, a gastronomia e o acolhimento baiano influenciam na escolha do local para realização de eventos. “A simpatia, o acolhimento e o sorriso do baiano pode ser o cartão de visita para uma boa estadia no estado”, afirma.

Na análise do especialista, as expectativas para o futuro do turismo na Bahia, após a recente conquista, são positivas. “Esperamos por crescimento na área de eventos dos mais variados e ganhamos visibilidade para o turismo convencional, também”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://www.bahiaterra.com

