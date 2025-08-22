Sexta, 22 de Agosto de 2025
UniFECAF será ponto de encontro do “Esquenta” do MVP Conf SP

Um dos maiores encontros de especialistas reconhecidos pela Microsoft será em Taboão da Serra

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/08/2025 às 13h49
UniFECAF será ponto de encontro do “Esquenta” do MVP Conf SP
Banco de Imagens UniFECAF

No dia 30 de agosto, das 9h às 17h, a sede da UniFECAF vai receber o “Esquenta” do MVP Conf São Paulo, prévia do encontro nacional que reúne especialistas da Microsoft de todo o país.

O evento é gratuito, aberto ao público, voltado a estudantes e profissionais. Será um dia de imersão em conteúdo técnico, com laboratórios práticos e dinâmicas interativas.

A programação vai contar com várias palestras sobre assuntos como segurança digital na prática, uso do RavenDB para criar APIs rápidas e escaláveis, novidades sobre Copilots e inteligência artificial da Microsoft, Excel 365, Power Platform, WAZUH no Azure, criação de chatbots com IA generativa usando o GitHub Copilot no Windows e proteção de dados no Microsoft 365 Copilot. Também haverá um espaço especial para conversar sobre inovação e inteligência artificial.

“Queremos que os participantes saiam do evento não só com conhecimento técnico, mas também com ideias práticas para aplicar no dia a dia. A proposta é que cada palestra e demonstração traga exemplos reais, inspirando os profissionais a transformar o que aprenderam em soluções imediatas para os desafios que enfrentam no trabalho”, afirma Osvaldo Jr., coordenador dos cursos de tecnologia da UniFECAF.

Entre os destaques, Rebecca Frade apresentará uma abordagem direta e realista de segurança da informação, com exemplos práticos do dia a dia dos profissionais. Já Daniel Jesus abordará, na prática, o uso do RavenDB, um banco de dados NoSQL que permite construir APIs com mais eficiência, escalabilidade e simplicidade.

Essa vivência surge em um contexto em que a inteligência artificial (IA) já faz parte da rotina acadêmica: de acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), realizada em parceria com a Educa Insights em julho de 2024, 71% dos estudantes universitários brasileiros utilizam IA com frequência nos estudos, 29% afirmam fazê-lo diariamente e 42% semanalmente. A pesquisa foi conduzida com 300 estudantes de todas as cinco regiões do país e revela que o uso da IA na educação superior é, mais do que uma tendência, uma realidade consolidada.

O evento oferece oportunidades para atualização, aplicação prática de conhecimento e geração de ideias inovadoras. As inscrições estão abertas.

