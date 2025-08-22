Sexta, 22 de Agosto de 2025
WordPress domina 43% dos sites em 2025 e blogs seguem fortes

Em julho de 2025, o WordPress foi usado por mais de 43% dos sites ativos e detém 60,8% do mercado de CMS. Com mais de 600 milhões de blogs no mundo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/08/2025 às 13h20
Um levantamento do W3Techs, atualizado em julho de 2025, aponta que o WordPress está presente em mais de 43% de todos os sites ativos e detém 60,8% do mercado global de CMS. Para quem deseja aproveitar esse potencial, aprender como criar um blog pode ser o primeiro passo para entrar nesse mercado.

Segundo o Webtribunal, aproximadamente um terço dos sites no mundo são blogs, evidenciando a relevância do formato e o interesse contínuo por conteúdo textual, mesmo com a predominância de vídeos e redes sociais no consumo digital.

A evolução e adaptação dos blogs ao cenário digital

A ascensão das redes sociais, especialmente as focadas em imagens e vídeos curtos, gerou a percepção de que os blogs perderam relevância nas principais tendências digitais. Segundo estudo da RD Station, o Instagram é usado regularmente por cerca de 88% dos profissionais de marketing.

Dados do Master Blogging (2025) mostram que mais de 600 milhões de blogs estão ativos entre cerca de 1,9 bilhão de sites, com 7,5 milhões de publicações diárias, evidenciando a vitalidade e o dinamismo desse formato no cenário digital.

Mudanças no comportamento digital e a busca por informações confiáveis

Apesar da popularidade do vídeo, a saturação desse formato impulsiona a busca por fontes organizadas e verificadas. Segundo o mesmo relatório do Master Blogging, 83% dos consumidores confiam em postagens de blogs ao buscar recomendações de produtos, reforçando o papel desses canais como alternativa para quem busca conteúdo aprofundado e confiável.

Mesmo com a diversificação dos formatos digitais, o blog segue como ferramenta versátil, utilizada para divulgação de notícias, produção de análises e publicação de conteúdos especializados. O Master Blogging aponta que 91% das empresas B2B empregam marketing de conteúdo, principalmente por meio de posts de blog, para promover suas marcas.

A inteligência artificial como aliada na produção de conteúdo

A produção de conteúdo já conta amplamente com apoio de inteligência artificial. Segundo pesquisa da HostGator com pequenos empresários, 46% dos entrevistados no Brasil utilizam IA com frequência, especialmente para criação de conteúdo. De acordo com o Master Blogging, 80% dos blogueiros também já adotaram a tecnologia. O processo é facilitado, pois já é possível criar um site com inteligência artificial de forma rápida, automatizando boa parte da configuração e personalização.

Esses números de adoção do WordPress demonstram que os blogs seguem como um formato relevante e tendem a manter um papel estratégico no ecossistema digital nos próximos anos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
