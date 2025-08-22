CMR Surgical aposta em democratizar cirurgia robótica

No Rio Innovation Week 2025, a discussão sobre o avanço da cirurgia robótica destacou o papel das novas tecnologias na ampliação do acesso a procedimentos minimamente invasivos no Brasil e no mundo. Durante o evento, foi apresentado o Versius, robô cirúrgico modular desenvolvido pela CMR Surgical, que tem como proposta facilitar a adoção da cirurgia robótica em diferentes contextos hospitalares, reduzindo barreiras de custo e de implementação que, historicamente, restringiram esse tipo de inovação a centros de referência de alto investimento.

Segundo Giovani Martins, CEO da CMR Surgical na América Latina, a concepção do Versius levou em conta a necessidade de viabilizar a mobilidade do equipamento — que pode ser transportado entre salas e até hospitais diferentes — e a otimização do investimento realizado pelas instituições de saúde. “O modelo modular e leve permite ampliar o número de procedimentos e acelerar o retorno financeiro para o hospital”, afirmou o executivo, acrescentando que parte dessa economia pode ser, inclusive, repassada aos pacientes.

Outro ponto foi a recente decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), que emitiu parecer favorável à incorporação da cirurgia robótica urológica, utilizada no tratamento do câncer de próstata, ao Sistema Único de Saúde (SUS). Para Martins, a medida representa um passo relevante na ampliação do acesso de pacientes a procedimentos minimamente invasivos com suporte robótico.

A empresa também tem investido na integração de recursos de inteligência artificial (IA) ao sistema, voltados para apoiar os cirurgiões na precisão dos movimentos e na análise de desempenho intraoperatório.

O tema da democratização da cirurgia robótica foi discutido em painel promovido pela CMR Surgical, moderado pelo jornalista Fernando Rocha. A sessão contou com a participação de Giovani Martins, do urologista Dr. Felipe Vidigal, do Hospital das Forças Armadas de Brasília, e o coronel Otávio Monteiro, representante da instituição. O hospital é apontado, de acordo com a própria instituição, como o primeiro hospital público federal a adotar a tecnologia no país.