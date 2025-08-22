Sexta, 22 de Agosto de 2025
CMR Surgical aposta em democratizar cirurgia robótica

Unicórnio britânico celebra avanço no SUS no Rio Innovation Week e apresenta o robô Versius, que tem mudado a realidade do mercado brasileiro e con...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/08/2025 às 13h04
CMR Surgical aposta em democratizar cirurgia robótica
Divulgação

No Rio Innovation Week 2025, a discussão sobre o avanço da cirurgia robótica destacou o papel das novas tecnologias na ampliação do acesso a procedimentos minimamente invasivos no Brasil e no mundo. Durante o evento, foi apresentado o Versius, robô cirúrgico modular desenvolvido pela CMR Surgical, que tem como proposta facilitar a adoção da cirurgia robótica em diferentes contextos hospitalares, reduzindo barreiras de custo e de implementação que, historicamente, restringiram esse tipo de inovação a centros de referência de alto investimento.

Segundo Giovani Martins, CEO da CMR Surgical na América Latina, a concepção do Versius levou em conta a necessidade de viabilizar a mobilidade do equipamento — que pode ser transportado entre salas e até hospitais diferentes — e a otimização do investimento realizado pelas instituições de saúde. “O modelo modular e leve permite ampliar o número de procedimentos e acelerar o retorno financeiro para o hospital”, afirmou o executivo, acrescentando que parte dessa economia pode ser, inclusive, repassada aos pacientes.

Outro ponto foi a recente decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), que emitiu parecer favorável à incorporação da cirurgia robótica urológica, utilizada no tratamento do câncer de próstata, ao Sistema Único de Saúde (SUS). Para Martins, a medida representa um passo relevante na ampliação do acesso de pacientes a procedimentos minimamente invasivos com suporte robótico.

A empresa também tem investido na integração de recursos de inteligência artificial (IA) ao sistema, voltados para apoiar os cirurgiões na precisão dos movimentos e na análise de desempenho intraoperatório.

O tema da democratização da cirurgia robótica foi discutido em painel promovido pela CMR Surgical, moderado pelo jornalista Fernando Rocha. A sessão contou com a participação de Giovani Martins, do urologista Dr. Felipe Vidigal, do Hospital das Forças Armadas de Brasília, e o coronel Otávio Monteiro, representante da instituição. O hospital é apontado, de acordo com a própria instituição, como o primeiro hospital público federal a adotar a tecnologia no país.

Tenente Portela, RS
31°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 29°
31° Sensação
5.14 km/h Vento
39% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,98%
Euro
R$ 6,35 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 667,579,30 +3,33%
Ibovespa
137,389,31 pts 2.14%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
