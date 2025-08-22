Sexta, 22 de Agosto de 2025
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Dois lotes da vacina Excell 10 pode ter matado quase 200 animais

Mapa apreendeu lotes suspeitos da vacina produzida pela Dechra Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/08/2025 às 11h19

Reações adversas possivelmente relacionadas ao uso da vacina Excell 10, contra clostridiose, podem ter resultado na morte de quase 200 animais , o que levou o ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) a retirar de circulação os lotes 016/2024 e 018/2024 da vacina produzida pelo laboratório Dechra Brasil Produtos Veterinários.

Segundo o Mapa, até o momento foram registrado óbitos de 194 ovinos, 4 caprinos e 1 bovino .

A notificação informando sobre a situação foi dada pela Agência de Defesa Agropecuária do estado do Piauí no dia 12 de agosto. O Mapa então analisou o caso e, em 13 de agosto, iniciou a fiscalização, após solicitar à empresa relatórios sobre a vacina.

Na sequência, foi feita uma fiscalização, dia 14 em Londrina, do laboratório fabricante do produto; e, no dia seguinte, foi emitida ordem de apreensão cautelar das frações dos lotes (016/2024 e 018/2024) da vacina EXCELL 10 na distribuidora que comercializou as unidades da vacina.

Foi solicitado também que o fabricante apresentasse o painel de distribuição da vacina em todo país. O laboratório Dechra Brasil, então, comunicou, no dia 15, distribuidores e lojistas para interromperem a venda dos lotes suspeitos.

A apreensão dos lotes na distribuidora localizada em Teresina (PI) foi iniciada no dia 18. Amostras foram coletadas para análise fiscal em laboratório da rede oficial.

Segundo o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, o Mapa já está atuando “de forma coordenada e integrada com os órgãos estaduais de defesa sanitária para confirmar a causa dos óbitos dos animais e adotar todas as medidas necessárias para proteção da produção pecuária”.

“Ações de fiscalização e investigação seguem em andamento, por meio de inspeções no estabelecimento fabricante/proprietário, e realização de testes em amostras dos lotes da vacina e dos animais que vieram a óbito. A estimativa inicial de conclusão do processo de investigação é de 60 dias”, informou o ministério.

De acordo com o Mapa, a clostridiose é uma doença fatal causada por toxinas de bactérias do gênero Clostridium spp. Entre os sintomas associados a ela estão inchaço muscular, manqueira, incoordenação motora e, em casos graves, rigidez muscular, tremores, trismo, opistótono (arqueamento do corpo com cabeça para trás) e convulsões.

O ministério ressalta que a vacinação continua sendo considerada uma estratégia eficaz no combate à clostridiose.

Por meio de nota, a Dechra Brasil Produtos Veterinários disse ter ciência de relatos de reações adversas em caprinos, ovinos e bovinos após a aplicação da Exell 10.

“Estamos investigando a situação junto com o Mapa. Como precaução suspendemos as vendas e recolhemos os lotes 016/24 e 018/24”, informou o laboratório, que abriu dois canais para relatos de reações adversas relacionadas à Excell 10: o 0800 400 7997 ou (43) 991351168.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ampliação do Centro de Atenção Integrado à Saúde, realizada com recursos do programa Rede Bem Cuidar RS -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 1 hora

Governo do Estado inaugura ampliação de centro de saúde de Hulha Negra

O governo do Estado e a prefeitura de Hulha Negra, na Região da Campanha, inauguraram, na quinta-feira (21/8), a ampliação do Centro de Atenção Int...

 Ato foi a segunda entrega de certificados deste ciclo -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 19 horas

Equipes de cinco municípios da 7ª Coordenadoria Regional de Saúde são certificadas como Amigas da Mãe, Parceria e Criança

A Secretaria da Saúde (SES) certificou, nesta quinta-feira (21/8), cinco municípios da 7ª Coordenadoria Regional de Saúde como Amigas da Mãe, Parce...
Saúde Há 19 horas

Casos de síndrome respiratória grave caem no país

Amazonas ainda têm alta de registros em crianças pequenas

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 20 horas

Médicos do trabalho lançam guia com cuidados para evitar adoecimento

Documento foi distribuído para sindicatos, empresas e órgãos públicos

 SERMulher RS de Bagé é o 13º em funcionamento no Estado e integra rede estratégica de atenção integral à saúde feminina -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Saúde Há 21 horas

Governo Leite entrega novo centro obstétrico e serviço especializado de saúde da mulher em Bagé

O compromisso com a saúde da mulher ganhou mais força nesta quinta-feira (21/8). O governador Eduardo Leite inaugurou, na Santa Casa de Caridade de...

Tenente Portela, RS
31°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 29°
31° Sensação
5.14 km/h Vento
39% Umidade
100% (0.23mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h17 Pôr do sol
Sábado
19°
Domingo
Segunda
11°
Terça
13°
Quarta
16° 11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

CMR Surgical aposta em democratizar cirurgia robótica
Geral Há 11 minutos

Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em 5 estados e DF
Tecnologia Há 26 minutos

Algoritmos moldam crianças e desafiam pais na educação com tecnologia
Desenvolvimento Há 26 minutos

Leite apresenta no Aya Hub, em São Paulo, bases que posicionam o Rio Grande do Sul como líder na transição energética
Câmara Há 26 minutos

Deputados visitam Belém para conferir preparativos para a COP30

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,88%
Euro
R$ 6,35 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 669,942,62 +3,60%
Ibovespa
137,498,98 pts 2.22%
Mega-Sena
Concurso 2904 (21/08/25)
02
37
38
46
52
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 6806 (21/08/25)
01
03
14
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3475 (21/08/25)
01
03
04
05
06
11
14
15
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias