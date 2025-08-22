Sexta, 22 de Agosto de 2025
HRTech brasileira impacta 50 mil profissionais de RH em 2025

Criada há cinco anos na sala de um apartamento de 42 metros quadrados em Rio Branco, no Acre, a empresa de tecnologia substitui modelo de ‘RH farmá...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/08/2025 às 10h33
InCicle/Divulgação

No primeiro semestre de 2025, a InCicle impactou diretamente mais de 50 mil profissionais de recursos humanos em todo o Brasil por meio de sua plataforma e de eventos do setor. O movimento reforça a expansão da empresa, que recentemente inaugurou uma nova unidade em São José dos Campos, a 96 km de São Paulo, além de integrar a agenda internacional de inovação ao participar do Gitex Expand North Star, em Dubai.

A dificuldade enfrentada pelos profissionais de RH com sistemas fragmentados e metodologias pouco integradas evidenciou a necessidade de novas soluções para o dia a dia de gestores e líderes. Diante desse cenário, nasceu a proposta de criar um ecossistema capaz de posicionar o RH como área estratégica dentro das organizações.

Fundada em Rio Branco (AC) e apoiada na experiência de mais de duas décadas em gestão de pessoas nos segmentos de indústria, atacado e varejo, a InCicle se desenvolveu como uma empresa de tecnologia voltada para resultados. Atualmente, também mantém escritórios em São Paulo (capital) e em Cruzeiro (SP), ampliando sua atuação nacional.

De acordo com o CEO da InCicle, Rafael Giupponi, a iniciativa buscou responder a um desafio recorrente do setor. "Os gestores lidavam com ferramentas que não integravam dados e processos, o que limitava sua atuação estratégica. A proposta foi criar uma plataforma que atendesse diretamente às demandas de gestão e produtividade, além dos processos burocráticos de departamento pessoal", afirma.

Foi na sala de seu apartamento de 42 metros quadrados, na capital acreana, que Giupponi, ao lado de cinco amigos, decidiu transformar os desafios dos profissionais da área em uma solução concreta. Nascia ali o embrião da empresa.

O resultado foi a criação de um ecossistema, com mais de 35 ferramentas integradas, que permitem aos profissionais gerar principalmente resultados por meio de seus processos, além de acompanhar indicadores precisos sobre projetos, produtividade, clima, engajamento e processos de departamento pessoal, entre outros. Com uma visão 360º, o sistema permite ao gestor assumir um papel de protagonista nas decisões da organização.

“Com dados em mãos e projetos objetivos, o profissional de RH consegue impactar diretamente o resultado financeiro do negócio, conquistando credibilidade para participar, de forma estratégica, das decisões que impactam a empresa. É uma virada de chave que substitui o modelo de ‘RH farmácia’, que entrega soluções genéricas, pelo conceito do ‘RH médico’, que diagnostica os desafios reais da organização e mede resultados com precisão”, afirma.

O impacto de Giupponi não passou despercebido no mercado de HRTechs. Em cinco anos, a InCicle saiu da “sala do apartamento” para conquistar milhares de empresas em todo o país. Somente em 2024, o crescimento foi de 480% e centenas de parceiros.

Em 2024, conquistou o 8º lugar no ranking do 100 Open Startups, destacando-se entre mais de 15 mil empresas de tecnologias avaliadas no país.

RH Extraordinário

À frente desse movimento, Giupponi se firmou como um dos principais porta-vozes do conceito de RH Extraordinário. Com formação pela FGV e passagens por programas em Stanford e Ohio University, ele tem apresentado aos profissionais do mercado em todo o país como fazer a transição do RH operacional para um modelo estratégico, orientado por dados e focado em resultados para o negócio.

“O RH Extraordinário não é sobre fazer mais do mesmo com novas ferramentas. É sobre fazer diferente, com propósito, clareza e foco no que realmente move a empresa. É hora de parar de abraçar árvores e mostrar que o RH é uma área essencial e capaz de gerar impacto financeiro real para os negócios”, conclui.

