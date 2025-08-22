Sexta, 22 de Agosto de 2025
Governo participa de evento nacional sobre segurança de barragens e resiliência climática

O governo do Estado participará da Semana de Barragens – Damsweek 2025, evento nacional que ocorrerá entre 24 e 29 de agosto em Porto Alegre. Com o...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/08/2025 às 09h18
Governo participa de evento nacional sobre segurança de barragens e resiliência climática
-

O governo do Estado participará da Semana de Barragens – Damsweek 2025, evento nacional que ocorrerá entre 24 e 29 de agosto em Porto Alegre. Com o apoio institucional do Estado, o encontro reunirá especialistas em engenharia de barragens a fim de discutir estratégias com foco na resiliência climática do Rio Grande do Sul.

Promovido pelo Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB), o evento tem como objetivo contribuir para o aprimoramento dos sistemas de proteção contra fenômenos meteorológicos. Além de profissionais e acadêmicos, estarão presentes representantes de instituições públicas e privadas.

O fórum contará com a participação das secretárias do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, e de Obras Públicas, Izabel Matte, além do secretário-executivo do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática do Plano Rio Grande, Joel Goldenfum, e da diretora do Departamento de Gestão de Riscos da Defesa Civil estadual, tenente-coronel Ana Maria Hermes.

Programação

Na manhã de segunda-feira (25/8), Goldenfum apresentará a palestra magna “Barragens: desafios e oportunidades para o Rio Grande do Sul”. Em seguida, o professor participará, com Marjorie, do painel “Integração dos atores na gestão de barragens: riscos, dotação orçamentária e responsabilidades”.

Na noite de terça-feira (26/8), Izabel palestrará sobre barragens de irrigação no Rio Grande do Sul. Na manhã de quarta-feira (27/8), a tenente-coronel Ana Maria Hermes falará sobre “Lições aprendidas com a crise de 2024 no Rio Grande do Sul”.

Durante os seminários, serão abordadas, por exemplo, as medidas que vêm sendo adotadas no âmbito do Plano Rio Grande e do Comitê Científico. Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro. O Comitê Científico, por sua vez, é um órgão consultivo criado pelo governo estadual para orientar tecnicamente as ações relacionadas ao Plano.

Além disso, a Damsweek 2025 contará com um estande do governo do Estado, organizado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e pela Secretaria de Comunicação (Secom). Nesse espaço, técnicos do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da Sema tirarão dúvidas sobre segurança de barragens. O evento ocorrerá no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul.

Texto e edição: Secom

Governadores definiram diretrizes da Carta de Curitiba, que reúne demandas para proteção da Mata Atlântica
Meio ambiente Há 3 dias

Leite defende preservação ambiental como pauta de união da sociedade em conferência do Cosud sobre Mata Atlântica

“A preservação do meio ambiente é um tema que deve unir campo e cidade, jovens e idosos, todos os espectros políticos. Independentemente de votar e...

 Autorizações concedidas representam avanço no atendimento de demandas de saneamento básico e na melhoria da qualidade ambiental
Meio ambiente Há 7 dias

Governo entrega seis licenças ambientais à Corsan para ampliação de sistemas de esgotamento sanitário no Estado

Na manhã desta sexta-feira (15/8), o governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de P...

 Unidade será instalada no Distrito Industrial de Tio Hugo e será voltada à fabricação de fertilizantes nitrogenados
Meio ambiente Há 1 semana

Governo Leite entrega licença ambiental para nova fábrica de fertilizantes a partir de hidrogênio verde no município de Tio Hugo

Tio Hugo tem governo do Estado. Foi entregue nesta terça-feira (11/8), a Licença Prévia para a empresa Begreen Bioenergia e Fertilizantes Sustentáv...

 -
Meio ambiente Há 2 semanas

Governo lança Programa Guardiões da Fauna para ampliar rede de mantenedores seguros de animais silvestres

O governo do Estado está lançando, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), o Programa Guardiões da Fauna. A iniciativa, in...

 Estação temporária de Porto Alegre começou a operar em novembro de 2024
Meio ambiente Há 2 semanas

Governo anuncia empresa para monitoramento da qualidade do ar em Porto Alegre, Caxias do Sul e Santa Maria

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), anunciou...

