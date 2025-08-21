IRTrade incorpora Studio Assessare e expande sua atuação em contabilidade

A IRTrade, companhia paranaense com mais 16 anos de atuação em tecnologia fiscal para o mercado de investimentos e dona de uma das três ferramentas de cálculo de preço médio homologadas pela B3, acaba de incorporar o escritório de contabilidade Studio Assessare, de Porto Alegre (RS). A fusão marca a expansão da empresa para uma nova vertical de negócios, com foco na contabilidade de escritórios de agentes autônomos de investimento (AAIs).

Fundado em 2020 e parceiro da IRTrade há alguns anos, o Studio Assessare é uma firma de contabilidade que se destacou pela ampla experiência no atendimento a escritórios de AAI, dentre outros diversos tipos de empresas.

Sob a liderança de Fabiana Closs e Clarissa Müller, o escritório assume agora um papel central na nova operação da IRTrade, que incluirá a contabilidade consultiva, abertura de empresas, registros regulatórios, controle de BPO Financeiro, gestão de comissionamento e consolidação de dados.

Antes de fundar a Assessare, Fabiana, que é contadora, trabalhou por 15 anos no BackOffice de escritórios de AAI.

Toda a equipe da Assessare está sendo incorporada à IRTrade, que passa a oferecer um ecossistema contábil completo, do registro à gestão financeira estratégica.

Já a Assessare passa a oferecer o IRComissões, ferramenta da IRTrade, ampliando seu portfólio de soluções voltadas a assessores de investimento.

Por enquanto, as companhias continuam operando com marcas independentes, mas uma unificação deve ocorrer em breve. "Com a operação, a IRTrade reforça seu compromisso em entregar soluções completas e inteligentes, fortalecendo a rentabilidade e a tomada de decisão dos seus clientes", afirma Igor Moreira, CEO da IRTrade.