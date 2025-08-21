Quinta, 21 de Agosto de 2025
10°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

IRTrade incorpora Studio Assessare e expande sua atuação em contabilidade

A fusão marca a expansão da empresa para uma nova vertical de negócios, com foco na contabilidade de escritórios de agentes autônomos de investimen...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/08/2025 às 17h01

A IRTrade, companhia paranaense com mais 16 anos de atuação em tecnologia fiscal para o mercado de investimentos e dona de uma das três ferramentas de cálculo de preço médio homologadas pela B3, acaba de incorporar o escritório de contabilidade Studio Assessare, de Porto Alegre (RS). A fusão marca a expansão da empresa para uma nova vertical de negócios, com foco na contabilidade de escritórios de agentes autônomos de investimento (AAIs).

Fundado em 2020 e parceiro da IRTrade há alguns anos, o Studio Assessare é uma firma de contabilidade que se destacou pela ampla experiência no atendimento a escritórios de AAI, dentre outros diversos tipos de empresas.

Sob a liderança de Fabiana Closs e Clarissa Müller, o escritório assume agora um papel central na nova operação da IRTrade, que incluirá a contabilidade consultiva, abertura de empresas, registros regulatórios, controle de BPO Financeiro, gestão de comissionamento e consolidação de dados.
Antes de fundar a Assessare, Fabiana, que é contadora, trabalhou por 15 anos no BackOffice de escritórios de AAI.

Toda a equipe da Assessare está sendo incorporada à IRTrade, que passa a oferecer um ecossistema contábil completo, do registro à gestão financeira estratégica.

Já a Assessare passa a oferecer o IRComissões, ferramenta da IRTrade, ampliando seu portfólio de soluções voltadas a assessores de investimento.

Por enquanto, as companhias continuam operando com marcas independentes, mas uma unificação deve ocorrer em breve. "Com a operação, a IRTrade reforça seu compromisso em entregar soluções completas e inteligentes, fortalecendo a rentabilidade e a tomada de decisão dos seus clientes", afirma Igor Moreira, CEO da IRTrade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de pressfoto no Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Tratamento do cisto pilonidal avança com novas técnicas

Técnicas minimamente invasivas e terapias adjuvantes, permitem recuperação mais rápida, menos dor e menor risco de complicações. O Dr. Rodrigo Barb...

 Imagem de senivpetro no Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Consulta empresarial no Adv Dinâmico pode agilizar decisões

Nova funcionalidade tem como objetivo auxiliar diversos profissionais e empresários a obter dados públicos de CNPJ e sócios de forma mais organizad...

 Imagem de rawpixel.com no Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Artguru lança ferramenta de IA para otimização de imagens

Plataforma tem como proposta aprimorar detalhes e aumentar resolução de fotos em até 4K, documentos e materiais gráficos. Especialistas do Artguru ...

 Lorenz Rojas
Tecnologia Há 5 horas

Blockchain: evento reúne mais de 20 mil participantes

Aconteceu entre os dias 6 e 7 de agosto de 2025 o Blockchain.RIO, um dos principais eventos do setor de web3 e blockchain do Brasil, batendo record...

 Unsplash
Tecnologia Há 5 horas

Botmaker lança funcionalidades Callbots e WhatsApp Calling

A funcionalidade Callbots amplia o alcance conversacional da plataforma com agentes de voz inteligentes para chamadas em múltiplos canais, incluind...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 23°
22° Sensação
2.93 km/h Vento
74% Umidade
21% (0.21mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
13°
Terça
12°
Últimas notícias
Senado Federal Há 7 minutos

Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
Justiça Há 22 minutos

STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes
Desenvolvimento Há 22 minutos

Programa que irá selecionar projetos para acelerar reconstrução do RS segue com inscrições abertas
Agricultura Há 22 minutos

Pesquisadores treinam resgate de DNA e transplante de plantas nativas para reflorestar áreas atingidas pelas enchentes
Estradas Há 22 minutos

Governador Eduardo Leite vistoria avanços nas obras da RSC-473 em Bagé, na Campanha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,16%
Euro
R$ 6,35 -0,60%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,50%
Bitcoin
R$ 650,968,99 -1,55%
Ibovespa
134,510,84 pts -0.12%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6805 (20/08/25)
06
16
18
26
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3474 (20/08/25)
01
04
06
08
09
10
12
13
14
15
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias