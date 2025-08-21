Quinta, 21 de Agosto de 2025
Consulta empresarial no Adv Dinâmico pode agilizar decisões

Nova funcionalidade tem como objetivo auxiliar diversos profissionais e empresários a obter dados públicos de CNPJ e sócios de forma mais organizad...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/08/2025 às 15h01
Consulta empresarial no Adv Dinâmico pode agilizar decisões
Imagem de senivpetro no Freepik

O Grupo Adali, responsável pela plataforma Adv Dinâmico, anuncia a inclusão da nova funcionalidade de consulta empresarial à ferramenta. Com o objetivo de atender a uma demanda crescente por maior transparência na tomada de decisões estratégicas, a novidade visa oferecer acesso estruturado a dados públicos de mais de 66 milhões de empresas brasileiras, ativas e inativas.

Desenvolvida a partir da observação de uma lacuna no mercado de dados corporativos acessíveis e confiáveis, a nova funcionalidade deve atender profissionais como advogados, empresários, corretores e analistas econômicos, que frequentemente enfrentam dificuldades para reunir informações precisas que os auxiliem na avaliação de riscos.

Segundo Priscila Pinheiro, advogada e CEO do Grupo Adali, a plataforma agora passa a oferecer um conjunto de informações estratégicas, incluindo dados completos do quadro societário e administrativo, setor de atuação, porte da empresa, capital social, dados de contato e histórico empresarial.

“O objetivo é estruturar o que já está disponível de forma pública e tornar a consulta mais eficiente. Existe uma demanda reprimida por dados que já estão nos sistemas oficiais, mas cuja dispersão acaba dificultando o acesso e o uso inteligente”, reforça a executiva.

A ferramenta reúne dados disponíveis em bases governamentais e órgãos oficiais como Receita Federal, Diários Oficiais e Tribunais de Justiça. Além disso, é possível realizar consultas sobre processos judiciais vinculados ao CNPJ e sócios.

“Essa funcionalidade permite ao usuário uma análise mais precisa da situação jurídica do negócio, podendo contribuir para decisões mais fundamentadas em contratos, parcerias e transações”, afirma Pinheiro.

De acordo com Gian Nunes, cofundador do Grupo Adali e especialista em tecnologia, a inovação tem como foco a indexação organizada de conteúdos que já estão disponíveis de forma pública.

“O que fazemos é correlacionar dados dispersos para que o profissional possa, em poucos instantes, acessar informações que antes exigiam múltiplas etapas e fontes. Toda a informação exibida pode ser encontrada de forma idêntica nas fontes originais. Nosso sistema não produz nem modifica nenhum dado, apenas estrutura aquilo que já está disponível”, informa.

Para o desenvolvimento da funcionalidade, Nunes explica que a equipe técnica envolvida identificou três necessidades centrais que justificaram a entrega da nova solução.

“A primeira é a dificuldade de obtenção de dados empresariais completos de forma ágil. A segunda se refere à necessidade de verificar a idoneidade de empresas antes de firmar qualquer tipo de negócio. A terceira está ligada à busca por parâmetros objetivos que auxiliem na análise de risco em negociações comerciais, imobiliárias e societárias”, evidencia.

Segundo o especialista, a ferramenta utiliza protocolos rígidos de compliance para assegurar que nenhuma informação confidencial seja acessada ou exibida. “Toda a nossa operação está alinhada com a legislação vigente sobre privacidade e proteção de dados. Trabalhamos exclusivamente com dados de caráter público, e essa diretriz está no centro da nossa arquitetura tecnológica”, salienta.

A funcionalidade também permite ao usuário compreender os motivos que levaram determinada empresa ou seus sócios a serem acionados judicialmente, o que pode ser decisivo na negociação ou formalização de parcerias comerciais.

O lançamento também representa um avanço no posicionamento do Adv Dinâmico dentro do mercado de dados corporativos. Com a nova ferramenta, a plataforma busca reforçar sua atuação como espaço de organização e disponibilização de informações públicas voltadas à atuação profissional.

“Estamos crescendo rapidamente. A estimativa é que o Adv Dinâmico alcance cerca de cinco milhões de usuários mensais nos próximos meses. Esse volume reflete a importância da plataforma no contexto atual, em que segurança informacional e precisão são componentes indispensáveis no processo de decisão”, conclui a CEO.

Para saber mais, basta acessar: https://advdinamico.com.br/consultar-empresa

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
