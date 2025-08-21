Quinta, 21 de Agosto de 2025
Tenente Portela, RS
Santa Catarina abre inscrições para a 13ª Mostra HumanizaSUS e Educação Permanente em Saúde
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação

Nos dias 23 e 24 de setembro, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizará a 13ª edição da Mostra HumanizaSUS e Educação Permanente em Saúde de Santa Catarina na UNIVALI, em Biguaçu. Este ano o tema é “Humanização como princípio do SUS!”. As inscrições estão abertas até o dia 31 de agosto, de forma online.

No mesmo período, será possível submeter trabalhos para apresentação, em quatro eixos temáticos: Gestão em Saúde, Trabalhadores do SUS, Ensino e Serviço, além de Usuários e Controle Social. As orientações completas estão disponíveis neste link esp.saude.sc.gov.br/index.php/cursos/colegiado-pneph-sc , em Edital de Seleções.

“Este é um espaço de encontro, diálogo e troca de experiências que valoriza o cuidado humanizado e a educação permanente em saúde, fortalecendo as políticas públicas em nosso estado. A presença de cada um é fundamental para mostrarmos, juntos, a força e a importância da humanização no SUS, além de compartilhar experiências e construir um movimento de valorização do cuidado e da saúde”, ressalta a diretora da ESP/SC, Aline Daiane Schlindwein.

O evento busca evidenciar as melhores práticas no Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina, ressaltando a humanização como princípio fundamental, com foco no acolhimento, no respeito e no cuidado voltado às necessidades de cada pessoa.

A iniciativa é promovida pela Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESPSC), em parceria com o Colegiado da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e da Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS (Colegiado PNEPH/SC). A proposta busca integrar a formação profissional e as ações de cuidado, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas de saúde no estado.

Serviço

  • Data:23 e 24 de setembro de 2025 (evento presencial)
  • Horário:8h30 às 18h
  • Local:UNIVALI/Biguaçu – Rua João Coan, nº 400 – Bairro: Universitários, Biguaçu/SC
  • Período de Inscrições:de 19/08/2025 até 31/08/2025 
  • Orientações completas em Edital de Seleções, neste link: https://esp.saude.sc.gov.br/index.php/cursos/colegiado-pneph-sc
  • E-mail: [email protected] 
  • Telefones: (48) 3665-6436 / (48) 3665-4664

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no Instagram @saude.sc

