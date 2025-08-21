Quinta, 21 de Agosto de 2025
Bloqueios dificultam revenda de celulares roubados

Mesmo com redução nos números, o Brasil registrou mais de 900 mil casos de roubo e furto de celulares em 2024. Especialistas apontam que o avanço d...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/08/2025 às 12h30
Bloqueios dificultam revenda de celulares roubados
Banco IMG IA

De acordo com o 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou mais de 917 mil furtos e roubos de celulares em 2024, número que representa queda em relação a 2023, mas que ainda equivale a dois aparelhos subtraídos por minuto; especialistas destacam que, embora tecnologias como bloqueio por IMEI, rastreamento e autenticação biométrica tenham reduzido o valor de revenda, o crime continua lucrativo para quadrilhas.

Para Sandro Christovam Bearare, especialista em autodefesa, segurança e técnicas antissequestro, CEO da Ludus Vision, essa mudança de cenário reforça o papel da tecnologia como aliada. “Com menos possibilidade de uso e revenda, o risco se tornou maior que o retorno para parte dos criminosos”, analisa Bearare.

Mesmo com a redução, o estado de São Paulo segue liderando os registros, com mais de 30% do total nacional, conforme dados do portal Convergência Digital. Apenas uma pequena parcela dos aparelhos é recuperada, o que evidencia a dificuldade de rastreamento e devolução. Muitos são desmontados para venda de peças ou enviados ao exterior, dificultando a atuação das autoridades.

Além disso, os aparelhos são frequentemente usados para aplicação de golpes digitais. Segundo reportagem da Exame, o número de estelionatos eletrônicos ultrapassou 2 milhões de casos em 2024. Bearare aponta que o celular se tornou porta de entrada para fraudes financeiras, já que concentra acessos bancários, senhas e informações pessoais.

A adoção de medidas de precaução continua sendo fundamental. Em seu livro Autodefesa e Antissequestro, Bearare aborda estratégias de segurança urbana aplicáveis à realidade digital e cotidiana. Entre as principais orientações citadas pelo especialista, estão:

  1. Manter backups periódicos dos dados em nuvem.
  2. Ativar sistemas de rastreamento remoto (iCloud, Encontrar Meu Dispositivo).
  3. Proteger o sistema com senha e autenticação biométrica.
  4. Configurar bloqueio automático da tela com tempo curto.
  5. Ativar o código PIN do SIM card.
  6. Encerrar sessões de aplicativos bancários após o uso.
  7. Utilizar autenticação em dois fatores.
  8. Evitar o uso do celular em locais abertos ou isolados.
  9. Anotar e guardar o número do IMEI em local seguro.
  10. Em caso de roubo, registrar boletim de ocorrência e solicitar bloqueio do aparelho.

Sandro Christovam Bearare também é autor de obras que exploram temas ligados à segurança pessoal, prevenção de crimes urbanos e estratégias de autodefesa. Seus livros estão disponíveis para consulta no site oficial da Ludus Vision (https://www.ludus.vision).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
