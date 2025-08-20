Quarta, 20 de Agosto de 2025
10°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Criadores de conteúdo do Brasil ganham capacitação gratuita

Iniciativa do app Kwai oferece aulas presenciais e online para fortalecer habilidades de creators e impulsionar a participação no mercado digital

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/08/2025 às 18h46
Criadores de conteúdo do Brasil ganham capacitação gratuita
Divulgação

A creator economy, ou economia dos criadores, é um ecossistema impulsionado por criadores de conteúdo, plataformas digitais e marcas que desenvolvem e monetizam produções online. No Brasil, o setor gerou mais de 389 mil empregos diretos e indiretos nos últimos 12 meses, segundo estudo da FGV Comunicação Rio em parceria com a Hotmart. De olho nesse cenário, o app de vídeos curtos Kwai acaba de anunciar uma nova frente institucional, chamada Ekoa, voltada ao desenvolvimento, capacitação e profissionalização de criadores de conteúdo em diferentes fases da carreira.

Nesta primeira etapa, o Kwai Ekoa oferecerá aulas online e presenciais gratuitas, com foco em desenvolvimento técnico e de mercado, abordando temas como edição de vídeos, engajamento, monetização, branded content, live commerce e narrativa audiovisual. A iniciativa conta com a parceria da Community Creators Academy – universidade focada em creator economy, resultado da colaboração entre Ânima Educação e Agência Califórnia.

As inscrições para a primeira fase do projeto estão abertas, e os interessados podem se inscrever por meio do formulário disponível na página especial do Ekoa dentro do aplicativo. As aulas remotas serão transmitidas ao vivo para inscritos de todo o país, sem limite de público. Já para a turma presencial, serão oferecidas 200 vagas por mês, com pré-seleção baseada em critérios como já ser criador ativo na plataforma. Embora o projeto seja independente da grade regular da universidade, os encontros – a serem realizados entre agosto e dezembro – ocorrerão na sede da Community Creators Academy, em São Paulo, com acesso gratuito a toda a infraestrutura para as atividades práticas.

“O Kwai Ekoa nasce como um projeto de longo prazo, que vai muito além desta parceria inicial com a Community. Queremos oferecer um ambiente contínuo de aprendizado e conexão, combinando formação técnica, presença em eventos estratégicos e construção de comunidades. Nosso objetivo é ajudar criadores de todas as regiões e perfis a encontrar oportunidades reais para crescer e se profissionalizar dentro e fora do Kwai, fortalecendo o ecossistema digital brasileiro”, afirma Claudine Bayma, diretora geral do Kwai Brasil.

O Ekoa funcionará como um hub de iniciativas educativas da plataforma, reunindo ações presenciais e online com foco em formação técnica, colaborações com universidades e parcerias com organizações da sociedade civil e governos. Nos próximos meses, o programa será ampliado para alcançar diferentes perfis de criadores em várias regiões do Brasil, com detalhes sobre novas turmas e formatos sendo divulgados nos canais oficiais do Kwai.

Para mais informações, basta acessar: https://s.kw.ai/p7tuCrGh

(Importante: alguns links funcionam apenas se acessados diretamente do aplicativo Kwai.)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Nícolas Carvalho
Tecnologia Há 3 horas

Grupo Maestria une capacitação e gestão com nova ferramenta

Plataforma Lector tem como objetivo oferecer qualificação técnica e estratégica para profissionais das unidades sob administração do Grupo Maestria

 Nachi Brasil
Tecnologia Há 5 horas

Nachi anuncia nova linha de robôs industriais para automação

A Nachi-Fujikoshi apresentou uma nova geração de robôs industriais, com modelos voltados a diferentes segmentos produtivos e soluções automotivas

 Freepik
Tecnologia Há 6 horas

Inteligência Artificial exige reaprendizado nas empresas

A Inteligência Artificial já é realidade e traz uma nova forma de viver, trabalhar e aprender. Mais do que tecnologia, ela complementa habilidades ...

 in-cosmetics Latin America 2024
Tecnologia Há 6 horas

Feira in-cosmetics Latin America e ABIHPEC ampliam atividades para negócios

Rodada de negócios passa a integrar a programação da feira de matérias-primas para o setor de beleza e cuidados pessoais, que acontece em setembro,...

 Registrou marcas
Tecnologia Há 7 horas

Registrar marca deve ser prioridade nas empresas

Registro de marca garante exclusividade de uso e reduz riscos jurídicos; processo é regulamentado pelo INPI e segue etapas técnicas

Tenente Portela, RS
16°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 19°
16° Sensação
1.77 km/h Vento
79% Umidade
100% (12.69mm) Chance chuva
07h00 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 28 minutos

Aprovada a indicação de Renata Cordeiro para ouvidoria da Antaq
Senado Federal Há 28 minutos

Pescadores temem exclusão com novas regras do seguro-defeso previstas em MP
Senado Federal Há 28 minutos

Plenário confirma Frederico Dias para diretor-geral da Antaq
Política Há 28 minutos

Na Câmara, Alckmin pede urgência em propostas sobre exportações
Tecnologia Há 43 minutos

Criadores de conteúdo do Brasil ganham capacitação gratuita

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,50%
Euro
R$ 6,38 -0,52%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 662,554,67 +0,67%
Ibovespa
134,666,45 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6804 (19/08/25)
06
47
50
54
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3473 (19/08/25)
02
03
04
05
06
07
09
12
13
14
17
18
19
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias