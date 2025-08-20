Quarta, 20 de Agosto de 2025
Mais de 400 municípios são premiados por aumentar cobertura vacinal do Rio Grande do Sul

Foi entregue, nesta quarta-feira (20/8), o selo Município Amigo da Vacina, iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/08/2025 às 18h15
415 municípios foram certificados por terem atingido as metas para as vacinas pentavalente, tríplice viral e contra o HPV -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Foi entregue, nesta quarta-feira (20/8), o selo Município Amigo da Vacina, iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), em parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), para incentivar o aumento da cobertura vacinal do Estado. Ao todo, 415 municípios foram certificados por terem atingido as metas estabelecidas em 2024 para as vacinas pentavalente, tríplice viral e contra o HPV. Em comparação com o ano anterior, houve aumento da porcentagem de crianças e adolescentes que receberam os imunizantes.

A cerimônia de entrega dos certificados foi realizada no auditório do MPRS, em Porto Alegre, e contou com as presenças da titular da SES, Arita Bergmann, da subprocuradora-geral de Justiça, Isabel Barrios, que representou o procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, e da promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação Infância e Juventude do Ministério Público, Cristiane Corrales.


Secretária destacou a importância das vacinas

Arita ressaltou a importância das parcerias da SES com o MPRS e a importância do selo. “Quando se fala em proteger a vida, a nossa parceria no programa de reconhecimento Município Amigo da Vacina se torna viva e eficaz, com resultados objetivos. Entregar o certificado a 415 municípios mostra que estamos no caminho certo e que vacina boa é vacina no braço”, disse.

Um dos eixos do projeto Resgate de Coberturas Vacinais irá implantar unidades fixas e móveis de vacinação -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
A secretária ainda alertou sobre a resistência de muitas pessoas à vacinação e que é possível avançar mais na mobilização dos gestores municipais e das equipes. “Podemos fazer mais. Por mais que nos esforcemos, sabemos que há resistência, que há pessoas que não acreditam na vacina. Elas precisam saber que a proteção oferecida é cientificamente comprovada. Nós precisamos que nossas crianças e nossos adolescentes se vacinem porque, além da proteção e do cuidado, nós queremos que eles sejam felizes”, frisou.

Nesta segunda edição da inciativa, dos 415 municípios contemplados, 139 receberam o selo ouro por terem atingido as metas nos três imunizantes; 153, o selo prata (metas atingidas em dois dos três imunizantes); e 123, o selo bronze (meta atingida em um imunizante).

Cristiane destacou o resultado expressivo obtido em 2024. “Ele traduz o esforço conjunto das equipes de saúde, das administrações municipais, da Secretaria da Saúde e do Ministério Público, bem como o comprometimento da sociedade com a proteção integral das nossas crianças e de nossos adolescentes. Esse reconhecimento não é apenas simbólico. Ele reafirma que a imunização salva vidas e que o fortalecimento das políticas públicas de saúde depende da união de esforços institucionais e coletivos”, frisou.

“Com a entrega dos selos, estamos valorizando o empenho dos gestores locais e reforçando a mensagem de que investir em vacinação é investir no presente e no futuro de nossas crianças e de nossos adolescentes. Vacinar é proteger, é cuidar, é garantir que eles cresçam com mais saúde e dignidade”, concluiu Cristiane.

Para receberem o selo, os municípios foram classificados em três categorias, levando em conta a cobertura vacinal registrada em 2024, o tipo de vacina e suas respectivas faixas etárias.

As categorias

  • Categoria Baby:cobertura maior ou igual a 95% (terceira dose para menores de um ano de idade) para a vacina pentavalente.
  • Categoria Dente de Leite:cobertura maior ou igual a 95% (primeira dose para crianças de um ano de idade) para a vacina tríplice viral.
  • Categoria Teens:cobertura maior ou igual a 90% (adolescentes e pré-adolescentes de nove anos a 14 anos, uma dose) para vacina contra o HPV.

As vacinas

  • Pentavalente:protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria Haemophilus influenzae tipo B. Deve ser aplicada no primeiro ano de vida do bebê, em um esquema de três doses (aos dois, quatro e seis meses de idade).
  • Tríplice Viral:protege contra o sarampo, caxumba e a rubéola. Uma dose deve ser aplicada aos 12 meses de idade e a segunda aos 15 meses (com a tetraviral, que protege adicionalmente contra varicela).
  • HPV:protege jovens e adolescente contra o papilomavírus humano, responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo e associado ao desenvolvimento de quase todos os casos de câncer de colo do útero, bem como de diversos outros tumores em homens e mulheres. A vacina é indicada para meninas e meninos de nove a 14 anos, com esquema de dose única.

Parceria com o Sesc

Durante o evento, foi assinado um termo de cooperação da SES com o Serviço Social do Comércio (Sesc) para realização do projeto Resgate de Coberturas Vacinais, parceria público-privada que será desenvolvida nos municípios gaúchos.

O projeto possui dois eixos. Um deles, voltado para educação em saúde, busca produzir e divulgar conteúdos sobre vacinação para subsidiar profissionais da área e orientar a população em geral. O outro eixo será direcionado à implantação de unidades de vacinação (fixa e móvel), com o objetivo de ofertar vacinas que fazem parte do calendário do Sistema Único de Saúde (SUS).

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

