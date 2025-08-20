Quarta, 20 de Agosto de 2025
Governador Jorginho Mello entrega motolâncias, equipamentos e uniformes para o Samu

Foto: Roberto Zacarias / SECOMCom investimentos de R$ 3,7 milhões, o governador Jorginho Mello realizou entregas para modernizar e agilizar o Servi...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
20/08/2025 às 16h25
Governador Jorginho Mello entrega motolâncias, equipamentos e uniformes para o Samu
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

Com investimentos de R$ 3,7 milhões, o governador Jorginho Mello realizou entregas para modernizar e agilizar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Santa Catarina. Por meio da Secretaria de Estado da Saúde, foram repassados 12 motolâncias, cinco mil peças de uniformes aos profissionais e ainda aparelhos de ultrassom e ventiladores pulmonares nas Unidades de Suporte Avançado (USA). A cerimônia ocorreu na tarde desta quarta-feira, 20, na sede da Defesa Civil, em Florianópolis.

“Nós temos um compromisso com a saúde do catarinense. E o Samu realiza um trabalho fantástico no atendimento de urgência, então nada mais justo do que prestigiar esse serviço dando condições para que os profissionais entreguem o melhor para a população. Nesse tipo de atendimento é preciso correr contra o tempo, por isso é tão importante ter as motolâncias e os aparelhos para exame ainda no local da ocorrência. O Samu merece e Santa Catarina mais ainda”, resumiu o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Com investimento de R$ 480 mil as cidades contempladas com duas motolâncias cada foram: Florianópolis, Palhoça, Chapecó, Blumenau, Criciúma e Balneário Camboriú. 

Em até 20 dias o serviço estará ativo nestes municípios. Cada motocicleta é pilotada por um técnico de enfermagem, as duas motos são acionadas juntas por possuírem equipamentos e medicamentos diferenciados. São utilizadas para o atendimento pré-hospitalar (APH) em locais congestionados e de difícil acesso. A opção pela implantação do novo serviço ocorre devido à agilidade e eficiência. 

As motolâncias estão equipadas com o essencial para a prestação de cuidados de saúde, como desfibriladores, materiais para controle de hemorragias, equipamentos para suporte básico de vida e outros suprimentos médicos. Servem como apoio das Unidades de Suporte Básico (UBS) e das de Suporte Avançado (USA).

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O serviço já é realizado nos municípios de Itapema, Itajaí e em Balneário Camboriú com a parceria dos bombeiros. “O governador Jorginho Mello, desde 2023, deu orientação pra que a gente retomasse o Samu em Santa Catarina da maneira como ele merece, com mais estrutura, com mais tecnologia, e hoje são várias entregas. É um investimento de verdade, trazendo tecnologia, melhorando o tempo de resposta e colocando o Samu no lugar onde ele merece, que é lá na frente, com a capacidade para que os profissionais que são de primeira linha possam desempenhar melhor as suas ações e para que a população possa ser salva quando necessário”, disse o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Ambulâncias mais equipadas

Para as ambulâncias de Suporte Avançado foram entregues 33 aparelhos de ultrassom e 25 ventiladores pulmonares no valor de R$ 2,2 milhões. Os equipamentos modernos vão facilitar os procedimentos, agilizar o atendimento e aprimorar os resultados para os pacientes que são atendidos pelo Samu. 

Outro investimento, que reforçou o compromisso do Governo em valorizar os profissionais e qualificar o atendimento, foi a entrega de mais de 5 mil peças de uniformes para as equipes do Samu, através de uma Emenda Parlamentar da então deputada federal Carmen Zanotto, no valor de R$ 1 milhão. Cada profissional recebeu um kit contendo um macacão, uma jaqueta e duas camisetas.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A entrega das motolâncias e dos novos equipamentos faz parte de um plano de modernização permanente do Samu, que continuará recebendo investimentos ao longo dos próximos meses. Para o Superintendente de Urgência e Emergência, Marcos Fonseca, trata-se de um investimento no cuidado às pessoas. “Com isso podemos oferecer a prestação de serviço mais eficiente, dinâmico e melhores recursos para atender às necessidades dos pacientes”, finaliza.

