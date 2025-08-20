Quarta, 20 de Agosto de 2025
10°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Nachi anuncia nova linha de robôs industriais para automação

A Nachi-Fujikoshi apresentou uma nova geração de robôs industriais, com modelos voltados a diferentes segmentos produtivos e soluções automotivas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/08/2025 às 14h26
Nachi anuncia nova linha de robôs industriais para automação
Nachi Brasil

A fabricante japonesa de equipamentos industriais Nachi-Fujikoshi lançou uma nova linha de robôs desenvolvida para ampliar aplicações em diferentes setores. Os modelos variam de 1 kg a mais de 1.000 kg de capacidade de carga e alcance de até 3,9 metros, abrangendo demandas das indústrias automotiva, eletrônica, logística e de manufatura pesada.

A linha contempla versões específicas para montagem, soldagem e manuseio de materiais. Segundo a companhia, os equipamentos incluem software de simulação offline e monitoramento em tempo real, permitindo acompanhar indicadores de desempenho e ajustes operacionais durante o processo produtivo.

Levantamento da consultoria Meticulous Research aponta que a adoção de robôs industriais pode gerar redução de até 20% nos custos operacionais e ganhos de até 30% em produtividade, dependendo do grau de integração das soluções.

Outro aspecto destacado pela Nachi é a sustentabilidade. A nova geração de robôs utiliza materiais recicláveis e processos de fabricação que buscam reduzir impactos ambientais, em linha com práticas globais relacionadas à economia circular.

De acordo com Anderson Santos, Gerente Geral de Vendas da Nachi, “investir em tecnologia de automação é também uma estratégia de competitividade e sustentabilidade no longo prazo”.

Entre os lançamentos estão modelos projetados para operações de maior velocidade, voltados a tarefas repetitivas em linhas de produção. De acordo com a empresa, esse tipo de aplicação pode contribuir para a redução de tempo de ciclo e aumento de eficiência operacional em fábricas de diferentes portes.

A Nachi-Fujikoshi registrou faturamento global de US$ 1,66 bilhão em 2024.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Inteligência Artificial exige reaprendizado nas empresas

A Inteligência Artificial já é realidade e traz uma nova forma de viver, trabalhar e aprender. Mais do que tecnologia, ela complementa habilidades ...

 in-cosmetics Latin America 2024
Tecnologia Há 3 horas

Feira in-cosmetics Latin America e ABIHPEC ampliam atividades para negócios

Rodada de negócios passa a integrar a programação da feira de matérias-primas para o setor de beleza e cuidados pessoais, que acontece em setembro,...

 Registrou marcas
Tecnologia Há 3 horas

Registrar marca deve ser prioridade nas empresas

Registro de marca garante exclusividade de uso e reduz riscos jurídicos; processo é regulamentado pelo INPI e segue etapas técnicas

 Divulgação/ EuAlan
Tecnologia Há 4 horas

Estudo aponta o impacto das startups unicórnios

Pesquisa realizada pela consultoria EuAlan destaca que o Brasil ocupa a sétima posição mundial, atrás apenas de potências como EUA, China e Índia, ...
Tecnologia Há 4 horas

Eitri lança nova IA para descomplicar o desenvolvimento mobile

Com multiagentes especializados, a nova ferramenta busca auxiliar projetos e aumentar a produtividade de desenvolvedores e integradores

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 10° Máx. 19°
19° Sensação
3.99 km/h Vento
64% Umidade
100% (12.69mm) Chance chuva
07h00 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
16°
Últimas notícias
Entretenimento Há 3 minutos

Parque do Iguaçu é uma melhores atrações do Brasil
Câmara Há 3 minutos

Em debate na Câmara, exportadores detalham impacto das tarifas dos EUA
Entretenimento Há 18 minutos

Mercado de presentes personalizados segue em expansão
Senado Federal Há 18 minutos

Código Eleitoral com voto impresso e 30% de candidatura feminina vai a Plenário
Entretenimento Há 32 minutos

Documentário registra Folia de Nossa Senhora Santana em Cavalcante

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,48%
Euro
R$ 6,38 -0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 659,069,09 +0,12%
Ibovespa
134,600,81 pts 0.13%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6804 (19/08/25)
06
47
50
54
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3473 (19/08/25)
02
03
04
05
06
07
09
12
13
14
17
18
19
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias