Quarta, 20 de Agosto de 2025
10°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Feira in-cosmetics Latin America e ABIHPEC ampliam atividades para negócios

Rodada de negócios passa a integrar a programação da feira de matérias-primas para o setor de beleza e cuidados pessoais, que acontece em setembro,...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/08/2025 às 13h08
Feira in-cosmetics Latin America e ABIHPEC ampliam atividades para negócios
in-cosmetics Latin America 2024

A in-cosmetics Latin America, feira focada em matérias-primas e ingredientes para a indústria de beleza e cuidados pessoais, e a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) renovam a parceria por mais um ano e, entre outras atividades para desenvolvimento da indústria, anunciam a realização da primeira rodada de negócios na edição 2025 do evento.

A novidade marca uma nova etapa no trabalho em conjunto das instituições e tem como objetivo movimentar o mercado por meio da conexão entre players, compradores e tomadores de decisão.

“A atração contará com a presença de investidores e distribuidores nacionais e internacionais, com o intuito de impulsionar o ecossistema latino-americano. As empresas associadas à nossa instituição e à ABIFRA, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Essenciais, Produtos Químicos Aromáticos, Fragrâncias, Aromas e Afins, poderão negociar e fechar parcerias em condições preferenciais”, explica Gueisa Silvério, Diretora de Negócios Internacionais & Inteligência de Mercado da ABIHPEC.

Para a edição do evento deste ano, a organização já registra aumento de 11% no número de empresas participantes em relação à edição do ano passado, que reuniu 230 marcas e 6 mil visitantes únicos.

Sobre a renovação da parceria, o anúncio fortalece o vínculo de mais de uma década entre o evento e a ABIHPEC, relação que tem contribuído para fomentar o desenvolvimento da indústria do setor, que além de promover networking estratégico, passa a integrar o cronograma de seminários e palestras do evento, apresentando conteúdos técnicos e apresentando informações sobre o setor de beleza e cuidados pessoais.

“A ABIHPEC faz parte da história da in-cosmetics Latin America e ajudou a feira a se tornar vitrine na região. Compartilhamos os mesmos objetivos: atuar na promoção e no desenvolvimento da indústria de beleza e cuidados pessoais”, destaca Ana Beatriz Elia, head da in-cosmetics Latin America.

Em 2025, o tema do evento será “Beleza em Evolução”. Ele acontecerá nos dias 23 e 24 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, e reunirá fornecedores, formuladores e distribuidores no espaço expositivo, além de proporcionar demonstrações práticas, palestras e workshops.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Nachi Brasil
Tecnologia Há 2 horas

Nachi anuncia nova linha de robôs industriais para automação

A Nachi-Fujikoshi apresentou uma nova geração de robôs industriais, com modelos voltados a diferentes segmentos produtivos e soluções automotivas

 Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Inteligência Artificial exige reaprendizado nas empresas

A Inteligência Artificial já é realidade e traz uma nova forma de viver, trabalhar e aprender. Mais do que tecnologia, ela complementa habilidades ...

 Registrou marcas
Tecnologia Há 3 horas

Registrar marca deve ser prioridade nas empresas

Registro de marca garante exclusividade de uso e reduz riscos jurídicos; processo é regulamentado pelo INPI e segue etapas técnicas

 Divulgação/ EuAlan
Tecnologia Há 4 horas

Estudo aponta o impacto das startups unicórnios

Pesquisa realizada pela consultoria EuAlan destaca que o Brasil ocupa a sétima posição mundial, atrás apenas de potências como EUA, China e Índia, ...
Tecnologia Há 4 horas

Eitri lança nova IA para descomplicar o desenvolvimento mobile

Com multiagentes especializados, a nova ferramenta busca auxiliar projetos e aumentar a produtividade de desenvolvedores e integradores

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 10° Máx. 19°
19° Sensação
3.99 km/h Vento
64% Umidade
100% (12.69mm) Chance chuva
07h00 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
16°
Últimas notícias
Entretenimento Há 3 minutos

Parque do Iguaçu é uma melhores atrações do Brasil
Câmara Há 3 minutos

Em debate na Câmara, exportadores detalham impacto das tarifas dos EUA
Entretenimento Há 18 minutos

Mercado de presentes personalizados segue em expansão
Senado Federal Há 18 minutos

Código Eleitoral com voto impresso e 30% de candidatura feminina vai a Plenário
Entretenimento Há 32 minutos

Documentário registra Folia de Nossa Senhora Santana em Cavalcante

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,48%
Euro
R$ 6,38 -0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 659,069,09 +0,12%
Ibovespa
134,600,81 pts 0.13%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6804 (19/08/25)
06
47
50
54
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3473 (19/08/25)
02
03
04
05
06
07
09
12
13
14
17
18
19
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias