Inovações em IA e controle de acesso marcam ISC Brasil 2025

A ISC Brasil 2025 será palco para lançamentos que prometem elevar o padrão de eficiência, integração e inteligência na segurança. De plataformas de gestão com inteligência artificial a soluções de controle de acesso e monitoramento em tempo real, empresas nacionais e internacionais apresentarão novidades que refletem a tendência de um mercado cada vez mais conectado e estratégico, entre os dias 2 e 4 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

“O evento se consolida como um espaço para conhecer de perto o que há de mais inovador no setor, dialogando diretamente com os desafios atuais. Este ano, reunimos soluções que vão desde a inteligência artificial até o controle de acesso humanizado, mostrando como tecnologia e estratégia caminham juntas para proteger pessoas e negócios”, declara Jacqueline Gagliano, gerente da ISC Brasil.

O credenciamento para conhecer e interagir com as novidades, além de acompanhar o evento, é gratuito e pode ser feito no site da ISC Brasil.



Inovações

Entre os destaques, a Soteros lançará uma plataforma de gestão de equipes de campo, composta por sistema web e aplicativo Android, voltada para segurança e em conformidade com a legislação. A solução garante evidência digital das rondas programadas, com recursos avançados de geolocalização, geofencing, replay de rotas e mapas de calor, além de relatórios automáticos para auditorias e envio de informações à Polícia Federal.

A Somapay ampliará sua atuação para além da conta salário, passando a oferecer abertura de contas digitais, crédito consignado, gestão de benefícios flexíveis e seguros, com previsão de lançar, em breve, uma conta para pessoas jurídicas. Já a Convergint reforçará seu posicionamento como integrador multitecnológico, com destaque para parcerias globais e um case de sucesso na Acelen, integrando soluções complexas em infraestrutura crítica.

No campo da análise de riscos, a Pinkerton apresentará o Crime Index (PCI), radar de criminalidade que utiliza inteligência artificial para mensurar índices de crimes contra pessoas e patrimônio, com dados detalhados por endereço. A Control iD trará o iD Face Max, solução de reconhecimento facial de alta precisão, com leitura integrada de QR Code, RFID e biometria, compatível com diferentes sistemas e voltada para máxima segurança da informação.

O Grupo Protege apresentará uma central de atendimento e monitoramento dedicada, com infraestrutura de alta disponibilidade que inclui múltiplos links de internet redundantes, nobreaks de longa duração e geradores próprios. A operação conta ainda com uma célula exclusiva de portaria remota, que combina revista remota com eclusa integrada, detecção de metais em tempo real, controle de acesso por reconhecimento facial e câmeras com inteligência artificial para análise de comportamento.

A Oakmont levará a Axon Body 4, câmera de uso profissional com conectividade 4G LTE e Wi-Fi, transmissão ao vivo integrada à plataforma Axon Evidence e recursos avançados como acionamento automático por sensores, tradução de até 50 idiomas e bateria de longa duração. Já a Digicon destacará o dFlow 1200mm, solução de controle de acesso com portas mais largas para maior conforto, além das linhas dGate, dTower e dSlim, com integração a múltiplas tecnologias de leitura, como RFID, QR Code e reconhecimento facial.

Outras soluções incluem a tecnologia de comunicação crítica e gerenciamento de incidentes da Cosafe; o sensor compacto Unilock Cover NB-IoT, da Promont, que monitora movimentos e aciona fechaduras eletromecânicas; a solução 3 em 1 da Commbox, que integra acesso, automação e alarme; e os sistemas de armazenamento da QNAP, com tecnologia RAID, compatibilidade com plataformas líderes de videomonitoramento, alta capacidade de expansão e integração com inteligência artificial para análise de dados e busca avançada.

“A diversidade de lançamentos reforça a importância da ISC Brasil como ponte entre fornecedores e tomadores de decisão. Mais do que apresentar produtos, o evento impulsiona parcerias, promove troca de conhecimento e antecipa tendências que moldam o futuro da segurança”, complementa Gagliano.

Conteúdo de alto valor

A ISC Brasil 2025 também conta com uma conferência com mais de 60 palestrantes e 40 horas de conteúdo, distribuídas em 32 painéis. A ISC Brasil Conference abordará integração tecnológica, proteção de infraestruturas críticas, segurança cibernética, gestão de riscos e tendências do setor, organizados em quatro trilhas temáticas.

Os ingressos estão no segundo lote promocional, à venda até 31 de agosto, por R$ 349 (day pass) ou R$ 799 (passport para três dias).



Serviço

ISC Brasil 2025

Data: 2 a 4 de setembro, das 12h às 19h

Local: no Distrito Anhembi, em São Paulo

Mais informações: https://www.iscbrasil.com.br/pt-br.html